每天10分钟小哑铃操 你也可以有好身材

导语：前一阵子，很多网友留意到了一个名叫Anastasia Reshetova的网红妹子，身材特点那是典型的前凸后翘，总结起来就是胸大腰细腿长，五官精致，要哪儿有哪儿啊！（来源：瑞丽网）

Anastasia Reshetova

前一阵子，很多网友留意到了一个名叫Anastasia Reshetova的网红妹子，身材特点那是典型的前凸后翘，总结起来就是胸大腰细腿长，五官精致，要哪儿有哪儿啊！

当然，像她这样的前凸后翘网红还有好多，确实看上去很美很健康，却让人望而兴叹，完美的身材也不是一朝一夕练成的。

除了老天爷赏饭之外，这些健身网红可都比你更努力，没事就泡在健身房，可以说十分刻苦。

张雨绮

国内像大姐大张雨绮也是一样，都当妈妈了，照样拥有前凸后翘的身材，人生难免不开挂，不霸道！但是毕竟我们不是明星网红，更做不到每天健身，怎么才能拥有像张雨绮一样性感有型的身材呢？

前凸后翘可不是干练出来的，要有健身器材辅助，才能更到位，比如哑铃！

杠铃

可像这种大杠铃可吃不消。

金刚芭比

而且一不留神，把自己练成金刚芭比也不成啊！

那么我们还是来个日常家庭小哑铃练习吧！只要持之以恒，练出好身材也不是不可能。

小哑铃操加强版辅助练习

每天10分钟

Step1：跑步动作

Step1：跑步动作

首先双腿分开轻松站着，右手拿着哑铃并向后提起弯曲，左手向前伸直，右腿提起成90度角，做好准备动作。然后右腿向后迈去，像跑步的脚步动作，右手提着哑铃向前挥去，左手向后滑，同时左腿站直保持不变。右腿要伸直，与上半身保持直线状态。这个动作要反复做10次，接着再换左手拿哑铃，左腿做跑步动作。来回要做3套才见效。

拉伸动作

Step2：拉伸动作

首先两腿分开站立，双手拿着哑铃两端放在身前，接着双腿屈膝至90度，上半身挺直，双手自然垂下，目视前方。然后双手拿着哑铃开始向上伸直，左腿站直，右腿岔开，整个身体呈挺直状态。再慢慢恢复原来的蹲的动作，然后换右腿撑起站直，手向上伸直做拉伸动作。这样来回做10套以上可得到快速瘦身效果。

伸展动作

Step3：伸展动作

首先双腿前后迈开，左腿向前迈并屈膝90度，右腿向后屈膝90度。上半身挺直，两手各拿着一个哑铃举在头的两边。然后左腿向前迈步站直，右腿向前踢，双手向两边伸展。再回到蹲的状态继续做伸展运动，左腿做累了换右腿，坚持来回做10套以上。

下蹲动作

Step4：下蹲动作

首先双腿自然站立，身体挺直，两手分别拿着一个哑铃向身后伸直。接着左腿向左边迈出一步，并双腿蹲下，屈膝90度，双手向前高举，举到眼睛的前方，然后又迈回来，回到原来的站立状态。接着继续刚才的动作，左腿迈完10次换右腿迈步。来回至少做3套以上。

迈步动作

Step5：迈步动作

首先两手各自拿着一个哑铃向两边伸直，保持在同一条平行线，双腿分开自然站立。然后右腿定点，左腿向前迈一步，两腿分别呈屈膝状态，双手收缩回来弯曲，把哑铃举在头的两边，上身尽量挺直。接着再跨回来，换左腿定点，右腿做迈步运动。坚持来回至少做10次以上。