导语：冬去春来，夏天还没到就应该将减肥大计提上日程，尤其腿部更是不能忽视。就在最近本芭又发现了女星里的一位隐藏“腿神”，一不小心就透露了自己大长腿的秘密，同时还刷新了美腿的新标准！（来源：时尚芭莎）

李宇春用“35美腿”霸屏，还刷新了大长腿的新境界

不要惊讶，就是咱们的李宇春同学啦~本芭我表示可是被她的大长腿给吸引走了！春春的腿长不说，肌肉线条流畅，比例还非常得好，单拎哪个出来单说都是活脱脱的美腿标杆啊！

李宇春

春春的大长腿与胡巴的小短腿

都说没有对比就没有伤害，春春的大长腿与胡巴的小短腿一比，形成天然的反差萌效果~

春春标准的“35腿”

wuli春春的腿不光是细长直、健康有美感这么简单，还是标准的“35腿”呢~想知道什么才是“35美腿”嘛，这就跟着本芭来走一波吧！

双腿细长直可不成

符合“35”标准才更美！

标准一：观察你双腿的正面，大腿、小腿及脚踝最宽处的比例为5：3：2。按照这个比例最理想的腿部尺寸应该为大腿最宽处（45-50cm）、小腿肚最宽处（28-33cm）及脚踝（10-20cm）。

标准二：从腿的长度上来说，当你从侧面观察腿部时，从脚底到膝盖、再从膝盖到臀部下沿的长度比例应为5：3。

标准三：从形态上来说，自然直立并拢双腿时，大腿根、膝盖、小腿肚及脚踝这四个点能相互触及就是最理想的状态。

所以说并非是腿长或是极细就意味着好看，要在长度和粗细上比例适中，匀称紧致才能配得上“美腿”这个称号！

普拉提瘦腿法

轻松练出“35美腿”！

Step1

Step1：身体站直，双臂向两侧伸直，将一条腿慢慢抬至与身体垂直的位置，重复十次后换另一边。

Step2

Step2：身体面向侧前方，用力抬高右腿，同时双手握拳向下，做十次后换另一边。

Step3

Step3：平躺在垫子上，双腿轮流抬起并用双臂抱住，腿部尽量伸直，靠近胸部。

Step4

Step4：在垫子上呈跪姿状态，背部挺直，向前伸出左手臂的同时抬平右腿，做十次后换另一边。

Step5

Step5：与上一步骤姿势相同，双臂撑起上半身，大腿抬平并向后勾小腿。

（动图来源于YouTube视频）

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赶紧将“35美腿”锻炼日程提上吧

还再盯着春春的大长腿嘛~心动不如行动，赶紧将“35美腿”锻炼日程提上吧！