腿型不好看？先从筷子腿养成计划入手

导语：腿型一直都是女孩一直追求的身材重点之一，不管是在夏天穿超短裤还是在冬天穿腿袜，拥有一双美腿足够让你随时随刻成为焦点。嫌弃自己的腿型不好看？先从筷子腿的养成计划入手吧！（来源：PCLADY）

腿型怎么才算标准？O型腿X型腿统统不过关

O型腿：膝盖无法贴近

在自然的站姿中，大腿贴近，但是膝盖无法靠拢，用力夹紧也无法贴近则为O型腿。

轻度O型腿：常态膝距在3厘米以下

中度O型腿：常态膝距在3-10厘米之间

重度O型腿：常态膝距大于10厘米

X型腿：膝盖靠拢，两足跟靠不拢

X型腿是指两足并立时，首先是两侧膝关节碰在一起，而两足跟则靠不拢，走路出现两膝打架互碰的步态。双脚并拢后只有膝盖能接触到，大腿小腿间都有缝。

标准腿型：五处紧贴、四处分开

五处紧贴、四处分开也就是说，在脚尖与脚跟贴紧的状态下立正站好时，大腿、膝盖、小腿、内侧脚踝、脚趾尖等五点，必须贴紧，而这五个地方之间则必须有四处是呈现分开的状态。

小腿不直怎么办？几大方法矫正笔直双腿

1、调整走姿

O型腿的人走路多为外八字，即行走的时候，双足尖向外分，在行走的时候，腿部会向外用力，膝关节受到向外分的力，久而久之，站立的时候膝关节就会无法并拢，变成O型腿。所以要先调整走姿，学会重心放腿内侧。良好的走姿应当身体直立、收腹直腰、两眼平视前方，双臂放松在身体两侧自然摆动，脚尖微向外或向正前方伸出，跨步均匀。

刚开始调整时可能觉得很别扭，有种不会走路的感觉，时间长了就自然了。

2、一有空就记得做夹紧动作

无论是等公车，还是办公室里、看电视时，都要时时记得伸直双腿用力夹紧双膝，一天3-5次，每次15分钟左右。这样不仅能矫正腿型，时间长了，还有瘦腿的功效，特别是瘦大腿哦。

3、坐姿

小腿不直怎么办？不能翘二郎腿坐，不能盘坐、跪坐。这三种坐姿，都可能腿型的弯曲。

4、站姿

不能长时间重心落在一条腿上稍息姿势站立。稍息姿势站立的时候，着力的腿，膝关节也会受到向外的力，而内旋角度增加。时间久了，就会形成O型腿，或者O型腿加重。

5、睡姿

睡觉的时候，切切不可交叉脚。交叉脚睡觉的姿势，会向外撑膝关节，导致腿型变化。

6、运动

小腿不直怎么办？踢足球、练武术、打乒乓球等运动能导致O型腿，是众所皆知的了。其实很多田径运动，如果姿势不正确，给了膝关节比较剧烈的向外的冲击，都会导致O型腿。所以运动员中O型腿的比例是很高的。

筷子腿养成计划 练就长腿美人

A 舒缓大腿表侧，适合腿部肌肉僵硬的人。

1、坐在地上，双腿伸直，紧贴着地面。接着，双手撑在身体后方。

2、接着1的动作，一条腿向着臀部的一侧弯曲，紧贴在大腿和臀部一侧。另一条腿保持伸直状态。

3、弯曲的那条腿，让这边的膝盖紧贴着地面，挺直腰背，向着伸直的那条腿的方向转动腰部。用手，有意识地触碰弯曲的那一条腿，想要拉伸舒缓的部位。

B 改善身体倾斜。

1、如果有时间的人，还可以进一步对腿部施加压力进行练习，这样做动作，效果更佳。首先，双手的手肘部位，撑在身后的地板上。同样是弯曲一条腿，另一条腿伸直。

2、然后慢慢地，加大施加的压力，让背部慢慢地贴着地板，腿部姿势保持不变，让身体慢慢地呈仰面躺着的状态。

提示：

要配合自己的主观感觉，也就是让自己稍感酸痛，但是这种酸痛感让人感觉舒服，把握这样的程度去做动作。身体僵硬的人，即使勉强去做动作，也不能马上就让肌肉变得有弹性，所以只要让自己感觉舒服，循序渐进地做动作，这样才为之正确。

C 舒缓粗壮凸出的腿部。

1、仍然是像之前一样，仰面躺着，一条腿弯曲，小腿贴着大腿和臀部的旁侧，另一条腿伸直。

2、接着1的动作，伸直的那条腿膝盖弯曲，立起膝盖。让身体自然地向着抬起那条腿的一侧倾斜。让身体顺应动作的运动顺序。

注意，如果在这时候，身体有舒缓放松的感觉，就稍微保持一会儿这个动作，去感受一下肌肉的拉伸。

3。接着2的动作，用双手把立起的膝盖稍微向身体的方向拉近。以适当的力度去做动作，拉伸整个大腿表侧的肌肉。

动作注意点

（1）这套动作的重点是，在做动作的同时，快速舒缓身体。比起单纯的拉伸动作，强调的是，要慢慢地做动作。抱着拉伸身体的想法去做动作，因而受伤的人也不少，所以要注意。不要逞强用过大力。在感觉到疼痛的时候，可能是由于练习量过多或是力道过重，这时候就要作出适当的调整。在做动作的时候，最好是做到稍感酸痛，但是这样酸痛让人感觉到舒服的程度即可。

（2）在做动作的时候，自然地去呼吸就可以了。即使是在深呼吸的时候，也要在感觉保持舒畅的情况下去做。最好是平稳、有节奏地自然呼吸。而每个动作最好是保持20~30秒。