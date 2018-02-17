腿粗都是坏习惯造成的 你还不改吗？

导语：时下流行的“细长直”腿型，是很多妹子心中真爱！每天期期艾艾的看着各种杂志、秀场上的麻豆们甩着一双仙鹤腿，纸巾都不知道用掉多少盒！亚洲人的基因虽然不会让每个人都能满足“脖子以下都是腿”的愿望，但是只要腿型和腿的比例完美，还是很美哒！（来源：PCLADY）

然而美腿这个老大难问题，真的是无数次毁掉了我们变美、变仙女的梦想。在你逐渐臣服在现实的淫威之下后，让我来告诉你，其实很多人并非天生就是腿粗or腿型有缺陷，而是后天的不良生活习惯导致粗腿弯腿的产生。快来看看，下面这几个毁美腿的坏习惯，你都占了几个？

坏习惯1：不重视双脚冰冷现象！

双脚冰冷是血液循环不良的证据，血液循环变差会产生脚部浮肿，让脚看起来变胖边宽。特别是整天坐在办公桌工作的人更容易有血液循环不良的问题，所以建议偶尔起身做伸展身体或是有频率地旋转运动脚踝。

坏习惯2：在脚部浮肿的状态下就寝！

脚踝是容易浮肿的部位之一，置之不理会使脂肪及体内废物在该部位合体而形成橘皮组织。在沐浴或者泡脚时可适当按摩双脚，让浮肿不会持续到隔天是很重要的。

坏习惯3：走路时拉扯后脚跟！

拉扯后脚跟是没有使用脚部肌肉的证据，使用脚部肌肉可以防止血液及废物堵塞并促进其顺畅地流动循环。若不使用肌肉，废物会更容易堆积，导致脚踝橘皮组织的生成。因此走路的时候请刻意将脚抬高，并养成习惯。

坏习惯4：有电梯绝不爬楼梯！

爬楼梯的动作是锻炼脚踝周围肌肉的绝佳时机，能够全面锻炼到脚踝的每一处肌肉。建议大家如果有机会有时间就用爬楼梯代替坐电梯，既能够锻炼脚踝又有减肥瘦身的效果。

坏习惯5：坐车时一定会坐下！

乘坐交通工具时，一有空位就坐下。其实站着更能够全方位地运动到脚踝位置，让脚踝肌肉时刻处于运动状态，促进此处位置的血液循环。只要单手抓住把手，慢慢地将脚后跟上下运动就好。透过运动脚踝周围及小腿的肌肉，可以拥有紧实的双腿，也能够更快速地代谢身体废物。

坏习惯6：经常跷二郎腿！

无论在家还是在办公室，很多人都情不自禁就翘着二郎腿。如果你跷着腿坐一整天，会阻碍腿部血液和淋巴循环，导致下半身浮肿。再不好好做浮肿护理，比如按摩，下肢静脉会渐渐突出，严重影响下身循环，导致脂肪增厚，连肌肉都会僵硬。

坏习惯7：午餐每天都在办公桌前解决！

午餐时间是内勤工作的人唯一可走出户外的机会。如果每天都自己带便当，或是买便利商店的面包回来吃，又更拉长了坐在位子上的时间。反而选走路可以带动腿部肌肉，让血流、淋巴循环顺畅。带便当时，不要忘了留点时间，在饱餐饭后稍微散个步喔。