炫富不如炫腹 朋友圈最酷的晒图方式是这样的

导语：腹肌、人鱼线、小平肚……远比挤成像土堆一样的胸部更令人羡慕和向往。据说胖子都需要参照物和刺激，随手把以下明星的图放手机桌面激励自己就行了。（来源：悦己网）

晒富不如晒“腹”，袒胸露乳已是outfashion，挤挤总会有的物件终归抵不上一目了然无法作假来的有价值。作为明星得想着法儿告诉普罗大众“我健身是为了练线条”、“我赚那么多钱因为有能耐”，社交网络必须是最好的炫耀场所！腹肌、人鱼线、小平肚……远比挤成像土堆一样的胸部更令人羡慕和向往。据说胖子都需要参照物和刺激，随手把以下明星的图放手机桌面激励自己就行了。

Bella Thorne在ins上晒出自己的好身材。

Kylie Jenner也是标准的卡戴珊家族身材，但也正因如此腰部及腹部线条就显得有为重要。

当你穿露腰的衣服时腹部线条就显得尤为重要。

要知道比基尼桥其实也与你的腰腹线条有着不可分割的关系。

夏天就是比基尼的季节啊！但是没有完美的腰腹线条你还敢随便穿么？

Emily Ratajkowski深色的肤色更加凸显腰部马甲线的完美。

即使没有明显的马甲线，但像Hailey Baldwin这样拥有平坦的小腹也是很不错的。

对于超模来说完美腰腹曲线简直是居家常备。

本来就明显的腰腹部曲线在运动中就更加凸显。

低腰裤、露脐装都是对你腰腹的最大考验。

拍照时记得收紧腹部，其实也能塑造出完美腰腹的假象。

当然，要想日常也如此就需要你加强腰腹部的训练啦！

即使你做不到想超模那样完美，能像Katie Price这样也是非常不错的。

当你在拍照时别忘了把手臂举高并深吸腹部就能显出明显的腰腹曲线。

躺着还能有坚挺的腰腹曲线真的只有加强运动才能达到。