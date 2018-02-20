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练什么动作可以拯救刘亦菲和汤唯的溜肩

练什么动作可以拯救刘亦菲和汤唯的溜肩
2018年02月20日 07:51 新浪时尚
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　　导语：肩膀的线条是我们平时在运动中常被忽视的环节，但溜肩真的挺不好看的，特别是对美女来说就是一种遗憾。贵圈也有女神被溜肩这个问题困扰，真是伤神啊！现在就来一起看看解决方法吧！（来源：时尚COSMO）

　　肩膀的线条是我们平时在运动中常被忽视的环节，但溜肩真的挺不好看的，特别是对美女来说就是一种遗憾。贵圈也有女神被溜肩这个问题困扰，真是伤神啊！现在就来和COSMO一起看看解决方法吧！

　　刘亦菲

　　神仙姐姐的八字肩真的很抢镜，穿肩膀设计不立体的衣服会更明显。好在她个子高，长得又美，所以对她的肩膀也不必多吐槽。其实坐姿和站姿对肩颈的影响很大，大家平时也应该多注意保持挺拔的姿态。

　　汤唯

　　汤唯的气质很好，但体态真是一般，特别是肩膀的问题，她只要穿露肩的衣服都是硬伤。哎~完美真的好难。

　　如何标配一个美肩

　　穿衣是最快可以伪装身材缺陷的方法，肩窄的人可以通过一字肩来拉伸视觉效果。从穿衣的设计还有剪裁上，来弥补肩线不平的问题。但这只是一个治标不治本的捷径，想要好身材还是别偷懒哟！

　　六招练出模特肩

　　STEP1：伸展是第一步，也是最重要的一步。把肩打开才能改善你的姿态。

　　STEP2：压肩是很有必要的，肩部的韧带如果不练习，就会造型线条不够舒展。

　　STEP3：用右手拉用左腿，让肩膀和手臂都得到拉伸，这个动作能矫正肩膀前倾。

　　STEP4：双手交叉向前压，你可以靠手向前的惯性，加快这个动作的速度，对我们韧带的拉伸很有帮助。

　　STEP5：双腿肩宽弯腰，双手碰脚，注意头部向后仰，才能保持身体的平衡。

　　STEP6：用手拉用脚腕，向上拉伸，让肩部和腰部都得到充分的锻炼，你的身材和站姿也会变得更迷人。

汤唯刘亦菲
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