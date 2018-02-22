超有效 9个生活习惯帮你瘦腿

导语：其实瘦腿并不难，你只是没有选对方法而已。想要健康而且不反弹的有效瘦腿，你不得不知以下9个有效瘦腿的生活习惯，持之以恆，一起踢走象腿吧！（来源：ELLE）

1、做高抬腿运动

每天起床后，可以在客厅或房间做五组高抬腿运动，每组一分鐘，每做完一组可以休息一会。高抬腿是一种很好的瘦大腿运动，可以很好地运动到大腿上的肌肉，促进腿部脂肪的燃烧。

2、拍打腿部去浮肿

办公室女士们坐在电脑前，没事做的话就多拍打自己的腿部，怎样拍都行，最主要就是帮助腿部加速血液循环，让下半身的有毒物质尽量排出体外，可以有效解决腿部浮肿问题。

3、踩单车

踩单车是一种很悠閒的活动，也是一种很好玩的运动。有空的时候，可以骑脚踏车出去郊外或附近的公园玩玩，对减掉大腿的赘肉很有效。

因为踩单车的过程中可以很好地锻炼到自己大腿的肌肉，让它得到充分的锻炼，多餘的脂肪就很容易消失了。

4、多走路行楼梯

为了拉伸腿部肌肉，促进淋巴回流，也可以採用直立姿势上下运动脚后跟的方法。走路时，可以试试稍微快速地大步走，可以拉伸腿部肌肉，又能收缩肌肉。

另外，上下班的时候可以多走楼梯，如果你的公司是在低层，吃完午饭后可以直接走上去，消化一下，顺便帮腿部减肥。走楼梯可以拉动大腿肌肉，促进血液循环和脂肪的燃烧。

5、游泳塑美腿

游泳时通常会利用水的浮力俯卧或仰卧於水中，全身鬆弛舒展，使身体得到全面、匀称、协调的发展，肌肉线条就更流畅。水中运动由於减少了地面运动时地对骨骼的冲击性，降低了骨骼的劳损，使骨关节不易变形。

另外水的阻力亦可增加人的运动强度，但这种强度又有别於陆地上的器械训练，相对较柔和；训练的强度又很容易控制在有氧范围之内，所以不太会长出硬的肌肉块，使全身的线条流畅优美。

6、睡前瘦腿

睡前可以做一些瘦腿操，燃烧一下大腿多餘的脂肪。其中一种简单的瘦腿操：侧睡在床上，将身体躺直，抬起远离床那隻脚，抬到与床差不多垂直，反覆抬脚动作二十次。

然后换一个方向侧身睡，用另一隻脚做抬脚运动，直到感受到大腿酸软就可以停止。这是很不错的瘦腿操，躺在床上还没睡得著的时候要多做，一个星期后，你会发现你大腿内侧的肌肉变得结实，大腿变得纤细了。

7、多按摩腿部

腿部按摩能够帮助排出身体废物，达到瘦腿的目的。按摩虚胖的大腿和屁股部位，特别容易消除肿胀感，由於大腿和屁股部位是淋巴结分佈的重要位置，而淋巴按摩正是沿著淋巴的流动线路进行按摩，所以一定要先知道淋巴流动的方向。脚、腹部、腰部等处的淋巴，都是往上流向此处。

在按摩时，除了採取由下往上的方向，还可针对局部大腿内、外侧周围，利用双手揉捏、扭转肌肉，除了活络淋巴循环，也可以刺激大腿周围的胆经，减少下半身肿胀现象。

8、多吃瘦腿食物

平时要多吃一些瘦腿的食物，菠菜可以促进血液循环，帮助脂肪燃烧，是很不错的瘦腿蔬菜。而苹果含有苹果酸，可以加速身体代谢，苹果更含有丰富的钙，可以减少下半身的水肿；西柚也很好，热量很低并且含有丰富的钾，可以帮助减少大腿脂肪的积累。

钾可以帮助身体排出多餘的水分，有利於解决大腿的水肿问题，大家都知道腿部是水分最容易积聚的部位，如果不及时排水，就会使你的大腿变成大象腿了。 芹菜、番茄、萝卜、香蕉等蔬果都富含钾，是适合在大腿减肥期间食用的食物，可以在三餐中适量地加入这些食物，同时还可以食用薏仁、冬瓜等具有利尿功能的减肥食物。

9、均衡饮食

饮食很重要，不单关係到肥瘦问题，更会直接影响到我们的健康。平时吃足够的蛋白质食物，人体每天的新陈代谢需要蛋白质的参与，身体肌肉的形成、发展、收缩都离不开蛋白质，蛋白质还对体内的激素具有调节的作用。

蔬菜水果也要多吃，可以补充我们人体所需要的维生素和纤维，有效地调理身体，并且有瘦腿的作用。