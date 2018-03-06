姑娘们 不能输给雷佳音的腿

导语：最近雷佳音的一组帅气写真曝光，网友们惊讶发现，身高1米84的他原来是个被低估了的大长腿！（来源：ELLE中文网）

雷佳音

从去年爆火的热剧《我的前半生》到最近热播的《和平饭店》，雷佳音快火到火星去了！

雷佳音写真

最近他的一组帅气写真曝光，网友们惊讶发现，身高1米84的他原来是个被低估了的大长腿！

如此纤细白嫩的大长腿

之前SUPER ELLE拍摄雷佳音时，就已经get到了！如此纤细白嫩的大长腿，让少女们望尘莫及！

在电视剧《我不是精英》中，邓家佳就曾“吐槽”过雷佳音“大脑袋，细胳膊腿，长得像棒棒糖似的。”形容得非常精准！

“我都帅裂了”头大的梗丝毫不影响前夫哥对自己形象那是相当的自信。

雷佳音美腿

给想瘦腿的妹纸们划重点——

1、睡前做一做瘦腿操：侧睡在床上，将身体躺直，抬起远离床的那只脚，抬到与床差不多垂直，反复抬脚动作二十次。然后换一个方向侧身睡，用另一只脚做抬脚运动，直到感受到大腿酸软即可。坚持锻炼一周后，大腿内侧的肌肉会变得结实纤细。

2、多走楼梯少坐电梯，走楼梯可以拉动大腿肌肉，促进血液循环和脂肪的燃烧。

3、芹菜、番茄、萝卜、香蕉等蔬果都富含钾，是适合瘦腿的食物，同时还可以多吃一些薏仁、冬瓜等具有利尿功能的瘦身食物。

瘦腿按摩大法也赶快get！

如图，双手先由脚踝向大腿根部按摩30s，用力挤压大腿赘肉30s，交替拍打大腿赘肉30s。

两手自下而上按摩小腿肚30s，再用拇指按压膝盖两侧的淋巴穴位，从而消除水肿等问题。

好物推荐——

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姑娘们，再不好好捯饬自己就要输给男人啦！