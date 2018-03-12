“露腿季”要到了 蒋欣的小粗腿是该瘦瘦啦

导语：冬季悄悄过去，是时候脱掉秋裤，Show出美腿啦！不过，面对即将来临“露腿季”，蒋欣却还没做好准备，在微博上Po出的照片中，这不变的小粗腿真的该减减啦！ （来源：ELLE中文网）

蒋欣微博

在晒出的度假照中，真性情的蒋欣完全没有磨皮美颜，非常具有生活气息。最吸睛的莫过于白嫩的双腿，虽然长而直，但是十分粗壮，如果能再瘦一点，完全是最佳美腿。

蒋欣海边照

在远景图中，腿部的缺点还不算明显，不过仔细看，腿部整体都很粗，特别是大腿，赘肉多，十分臃肿。

蒋欣

作为微胖界的颜值扛把子，蒋欣的上镜小脸令人钦羡，但不够瘦的体形一直令她饱受争议，为此，她也在努力瘦身。

微胖界的颜值扛把子

高个子的蒋欣骨架大，稍一吃胖就会hin明显，看起来有些壮实，这也导致了腿部容易储积脂肪，减起来有些困难。

蒋欣不仅大腿赘肉多，粗壮的小腿也能明显看出肌肉

蒋欣不仅大腿赘肉多，粗壮的小腿也能明显看出肌肉，加之骨架大，导致大腿小腿一样粗，缺少线条美。

看来减肥这件事，真的值得重视啦

这样的小粗腿，在拍照时更需挑角度。虽然蒋欣的脸够小，身材比例也很好，但在粗腿面前，还是变得毫无吸引力。看来减肥这件事，真的值得重视啦！

蒋欣红唇

除了蒋欣，娱乐圈内的“小粗腿”还真不少，不过曾经的小粗腿早已自救成功，变身大长腿啦，她们是怎么做到的呢？

邓紫棋

邓紫棋

昔日的皮裤粗腿小公举早已脱胎换骨成为长腿健美女神！邓紫棋养成了每天早起健身的好习惯，还曾经与朋友比拼身材，连续三天游泳超过两小时，如今完美的身材都是用汗水换来的！

宋茜

宋茜

减肥不仅要迈得开腿，还要管得住嘴。宋茜在注意加强锻炼的同时，饮食上也多有注意，选择摄入含有不饱和脂肪酸，拒绝饱和脂肪酸，饮食运动，双管齐下，才能成功瘦腿。

吴昕

吴昕

现在的吴昕一双大长腿又细又直，彻底摆脱“小粗腿”的称号，现在美的简直像是开了挂！想要坚定减肥的信念，不妨拉上闺蜜一起减肥，才更有动力哟~

腿细有多美多重要你还不明了？献上一大波娱乐圈时髦精们的美腿福利，快来舔屏！

大表姐

大表姐的长腿有目共睹，小腿纤细大腿紧实，在拍照时完全不需挑角度，怎么拍都是大长腿，果然腿美就是任性！

林志玲

以模特身份出道的林志玲也有着公认的美腿，腿部光滑白皙，穿上高跟鞋后腿长又火速升级，简直是脖子以下全是腿了。

江疏影

作为“腿玩年系列”的代表女神，江疏影的腿细白长直，实力将美腿的特点全部占全，有着如此的美腿，哪怕不是超模身高也不要紧哦。

周冬雨

谁说小个子女生不能拥有大长腿？周冬雨的长腿才不服气，身材比例棒的周冬雨虽然腿部纤细，但还带有一丝肉感，十分匀称。

王子文

王子文也同属小个子大长腿联盟，生活中的她热爱练习瑜伽，难怪能拥有这般线条紧致流畅的双腿！

此时不瘦腿，夏天徒伤悲

动作一：侧位高抬腿

动作一：侧位高抬腿

伸出去的腿脚尖着地，另一条腿要尽量90°弯曲，双手和腿使用相反力。一侧做10次，左右腿交替。

动作二：前抬腿

动作二：前抬腿

立定前抬腿，对于拉伸小腿后侧肌肉和大腿前部肌肉效果明显。一边25次，左右腿交替。

动作三：侧方高抬腿

动作三：侧方高抬腿

侧躺在瑜伽垫上，把腿伸直尽可能抬高，收紧大腿内侧的肌肉效果非常好。一边25次，左右腿交替。

动作四：后方高抬腿

动作四：后方高抬腿

抬腿的动作适用前后左右，全方位锻炼腿部肌肉。同样一边25次，左右腿交替。

想要获得完美比例大长腿，就一定要先付出汗水，快快健身房走起~