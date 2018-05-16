关于腿型的5个冷知识 原来腿粗也有好处

导语：腿粗怎么减？先别急，腿粗不一定是坏事情，根据科学家研究，大腿粗壮，生出的孩子更聪明。（来源：39健康网）

腿是我们身体重要的器官之一，美国预防网站总结了关于腿部的5个秘密。

1、腰腿比达1.8以上（如腰围达到101.6公分、大腿围49公分，腰腿比为2.07），肾病危险高

台湾流行病学学会最新研究显示，腰围大于90公分、大腿围小于50公分、颈围超过38公分，或属于腰腿比超过1.8的“苹果体型”，都代表肌肉量、生长激素、抗发炎等蛋白标志的分泌减少，会导致胰岛素失调，增高罹患糖尿病、肾病等慢性病的风险。

2、腿长不宜饮酒

英国《流行病学与社区健康杂志》刊登研究称，腿长在50.8厘米~73.7厘米之间的女性，4种肝酶水平较高。她们需要控制饮酒，每天喝红酒不要超过142毫升，啤酒不要超过341毫升；做家务要戴口罩、手套，避开有毒化学物质。

3、大腿粗壮，生出的孩子更聪明

美国匹兹堡大学研究称，臀部肥大、大腿粗壮的女性，生出的下一代更聪明。这是因为臀部和大腿的脂肪中，富含对大脑发育非常重要的DHA。

4、腿力好，大脑更健康

英国伦敦国王学院一项长达10年的研究显示，如果中老年妇女腿力较强，不仅认知能力较佳，也较少出现脑部老化的情况。研究人员表示，在认知老化方面，腿部肌力是影响最大的因素。

5、腿长比平均值多出5%的人，最具吸引力

波兰心理学家研究发现，无论体型或长相如何，多数人认为腿长超过平均长度值5%的人，最有魅力。