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水原“展肩杀”完胜石原 练出美肩为气质加分

水原“展肩杀”完胜石原 练出美肩为气质加分
2018年05月17日 17:23 新浪时尚
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　　导语：最近十元和水原一起上了一档综艺节目，两大人气美女同框，少不了引人议论，究竟谁更美呢？（来源：瑞丽网）

石原里美 水原希子石原里美 水原希子
水原“展肩杀”完胜石原水原“展肩杀”完胜石原

　　虽然十元长相偏甜美系，而水原走的是高冷酷感style，看起来是完全不同的美人风格，但站在一起的时候，我们还是能明显看出，水原的肩膀又平又直，而十元虽然笑容甜美，但却有一点溜肩和含胸，这样一比，十元真的输啦。

　　水原“展肩杀”完胜石原

　　美肩真的很重要

美肩真的很重要美肩真的很重要

　　又平又直的美肩究竟有多重要呢？它不仅能让你看起来精神挺拔，还能为你的优雅气质加N个分，而一旦变成了溜肩和塌肩，也许再美的女星也会变成老太太呢？

刘亦菲溜肩拉低气质分刘亦菲溜肩拉低气质分

　　刘亦菲溜肩拉低气质分

　　娱乐圈中最出名的溜肩女星之一，就是刘亦菲了。神仙姐姐虽然颜值超高，但是溜肩的缺陷非常明显，特别是穿礼服的时候，这让神仙姐姐的气质大打了不少折扣。

董洁溜肩也被神吐槽董洁溜肩也被神吐槽

　　董洁溜肩也被神吐槽

　　气质美人董洁的溜肩也比较严重，已经快成了三角形，显得整个人垮垮的，甚至有网友吐槽可以在上面滑滑梯了。

女神汤唯也有溜肩困扰女神汤唯也有溜肩困扰

　　女神汤唯也有溜肩困扰

　　气质女神汤唯也饱受溜肩的困扰，整体冷美人气质也因为溜肩而有所减分，实在是遗憾得不行。

周冬雨也有明显溜肩感周冬雨也有明显溜肩感

　　周冬雨也有明显溜肩感

　　鬼马精灵周冬雨的溜肩也颇有些明显，这让她看起来精气神不足，影响气质和神态。

　　美肩，到底有多重要呢？

　　拥有又平又直的美肩究竟有多加分呢？这些女星还真可以现身说法。

美肩专业户-刘雯示范美肩专业户-刘雯示范

　　美肩专业户-刘雯示范

　　超模刘雯就是标准的平直美肩，看起来挺拔而充满气质。

美肩专业户-倪妮示范美肩专业户-倪妮示范

　　美肩专业户-倪妮示范

　　同样是娱乐圈的美肩专业户，倪妮从不吝啬秀出自己的肩膀，这为她增添了N多优雅气质。

美肩专业户-Angelababy示范美肩专业户-Angelababy示范

　　美肩专业户-Angelababy示范

　　AB的肩膀也是又平又美，脖子的线条也很好看，两者相搭，看起来非常舒服。

美肩专业户-刘诗诗示范美肩专业户-刘诗诗示范

　　美肩专业户-刘诗诗示范

　　刘诗诗是学芭蕾舞出身，自然也拥有气质美肩，可以从容hold住各种大牌衣服。

美肩专业户-佟丽娅示范美肩专业户-佟丽娅示范

　　美肩专业户-佟丽娅示范

　　佟丽娅也是美肩和美颈相搭两相宜的好例子，仪态完美，确实比许多溜肩女星要好很多。

　　平肩&溜肩 区别差在哪？

　　平肩的肩膀，可以很大程度上改善人的气质，让人显得更加挺拔。

　　而溜肩是指人的肩部与颈部角度比较大，主要原因有肩部的锁骨和肩胛骨周围附着的各种肌肉群不发达、无力，使锁骨和肩胛骨远端下垂。

　　其实只要坚持用合适的方式锻炼，也能矫正哦。

　　改善溜肩诀窍Step1

　　在进行改善运动之前，一定要做好热身运动，以防运动损伤。

　　Step1：站直后，双腿微微打开，手臂伸直，向前和向后分别画圈，重复20次。

　　改善溜肩诀窍Step2

　　保持下身姿势不变，手臂弯成90度，向上举起，再向下伸展，重复20次。

　　改善溜肩诀窍Step3

　　手撑在瑜伽垫上，脚尖点地，腿部曲成90度，保持小腿与地面平行，静止不动，保持20秒。

　　改善溜肩诀窍Step4

　　双腿微微分开，身体向前倾，双手抓住哑铃向旁边举起，重复20次。

　　改善溜肩诀窍Step5

　　站直身体后，双手抓住哑铃，用力想上举，重复20次。

　　改善溜肩诀窍Step6

　　身体平躺在瑜伽垫上，双腿曲起，双手抓住哑铃，向上举起，重复20次。

　　改善溜肩诀窍Step7

　　站直身体后，双臂弯曲，抓住哑铃，交替向上举，重复20次。

漂亮的“展肩杀”，你也可以拥有！漂亮的“展肩杀”，你也可以拥有！

　　漂亮的“展肩杀”，你也可以拥有！

　　只要坚持锻炼，矫正姿势，你也可以像水原一样拥有完美“展肩杀”哦，快来试试吧！

水原美肩
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