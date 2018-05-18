夏季显不显瘦就看这里 瘦手臂的方法你还不学吗

导语：夏天绝对是考验身材的严峻时刻，有自知之明的小编早已放弃了紧身衣和露腰装，身上的肉好藏，但手臂呢？毕竟夏天是要穿短袖、吊带的，比起瘦腰瘦腿，瘦手臂其实更急迫！（编辑：Levin）

Vol.17 关于减肥你必须知道的这些事——如何瘦手臂

即便是身高体重差不多的两个人也有胖瘦之分，主要是显不显胖，为什么有的人就是显胖呢？

关晓彤大长腿

关晓彤小姐姐的大长腿是有目共睹，从侧面来看身材可以说是完美了。

关晓彤 手臂粗壮

啊，这是怎么回事，小姐姐居然也是个“壮汉”！露出肩膀和手臂的关晓彤看起来壮实了很多，整个人都显得胖了不少。

长袖休闲装的关晓彤

穿上长袖就又变成了苗条小仙女，谁再说你胖我跟谁急！

还有我们的美妆大博主林允↓

林允去年夏天发福时

去年夏天一度被曝发福的林允，好像全身的肉都集中在手臂上了。

林允手臂粗壮

手臂一粗，整个人都横向拉长了不少，这……美人鱼，你还游得动吗？

好在经过了几个月的努力减肥，如今的林允是酱紫的↓

如今的林允瘦了好多

林允减肥成功

粗壮的手臂不见了，整个人瘦！了！好！多！

林允去年夏天旧照

所以，显不显胖，主要看手臂！手臂一粗毁所有啊妹子们！

夏天绝对是考验身材的严峻时刻，有自知之明的小编早已放弃了紧身衣和露腰装，身上的肉好藏，但手臂呢？毕竟夏天是要穿短袖、吊带的，比起瘦腰瘦腿，瘦手臂其实更急迫！

恭喜你成功的意识到了这一点，赶紧跟我们学习瘦手臂的方法吧，今年夏天你也能变成显瘦的那一只！

短袖遮住手臂最粗的部分

手臂粗壮的原因

手臂粗壮有一部分是天生的原因，比如生就比较壮实的体型，但更多是后天造成的结果：

-比如过度肥胖导致脂肪堆积，上半身的肥胖导致虎背熊腰，手臂也自然就变得非常粗壮，再由于手臂是很少锻炼到的部位，脂肪也就更容易堆积在胳膊上；

-另外，如今的上班族大多是一整天坐在电脑前面，架在桌上打字的姿势也容易让手臂变粗，而且久坐一族身体新陈代谢差，基础热量消耗少，手臂也自然容易堆积脂肪，显得粗壮肥胖；

-再有就是水肿体质的人，水分代谢异常，全身都会显得浮肿，手臂自然也会变粗；

-体态不好也容易加重手臂变粗，生活中如果经常弯腰驼背，会令斜方肌、三角肌和三头肌处于松弛状态，久而久之这个部位的脂肪就会增多，形成难看的拜拜肉。

瘦下来的林允太美了

瘦手臂 从养成好习惯开始

想改善手臂粗壮，就要从生活习惯的改变入手，再配合合理的运动。

首先要纠正体态，避免驼背耸肩，减少手臂长时间承重的状态，比如支在桌子上托腮，垫在头下入睡等等，久坐办公的过程中要随时起来拉伸一下上肢，尝试多伸伸懒腰，加速代谢。

如果手臂是水肿型的，不妨从饮食上着手，多吃可排水排毒的食物，促进水分的排出，从而消除手臂浮肿，达到瘦手臂的效果。番茄、红辣椒、牛肉等，以及草莓、苹果、菠萝、香蕉、梅子、猕猴桃、柠檬等水果都有促进血液循环的作用，有利于排毒排水肿，减轻手臂浮肿。

最后，干货来啦！教大家几套瘦手臂的训练动作，每天坚持练一会儿，瘦手臂的效果会很明显，而且这些动作不限场地，中午在办公室都可以练起来呢！

林允瘦小臂

瘦手臂的运动大搜罗 总有一套适合你

哑铃瘦手臂

说到底，“蝴蝶袖”“拜拜肉”还是肥肉导致的，如果可以集中锻炼手臂的肌肉，你会拥有更加紧致的线条，而绝不是单纯的粗壮。哑铃可以集中训练手臂的力量，见效比较明显，推荐一组哑铃瘦手臂动作，如果手头没有哑铃，用两瓶矿泉水代替也可以。

动作1

动作2

动作3

动作4

动作5

动作6

动作7

动作8

动作9

“天鹅臂”瘦手臂

前两年流行的“天鹅臂”运动想必大家都或多或少有些了解，由“黑天鹅教母”Mary Helen Bowers创立和示范（Mary Helen Bowers为娜塔莉-波特曼在电影《黑天鹅》幕后的御用芭蕾指导，也是维密天使的形体教练），天鹅臂的视频在网上迅速火热起来。

天鹅臂这套动作可以充分锻炼和伸展手臂，对手臂塑形和形体锻炼有着很好的帮助，还能舒缓上班族僵硬的颈椎，可以说非常适合现在的年轻人。办公室之前也前期过“天鹅臂”运动热潮，前几次做完动作真的有手臂酸的感觉，坚持下来就会觉得手臂更加紧致了。错过天鹅臂的你现在练起来还不晚，但答应我，你一定要坚持哦！

瑜伽形体操瘦手臂

推荐一组上肢形体练习，可以充分拉伸手臂，塑造紧致的上半身。

快选一种你最喜欢的瘦手臂动作练起来吧，再过俩月就能光明正大穿吊带裙啦！