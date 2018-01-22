专业拍美食100年 不如我的1分钟

导语：吃饭前的预备动作：摆盘→找角度→拍照→修图调色→发朋友圈，动作几乎一气呵成，不过一个流程下来至少半小时，开吃的时候食物口感大打折扣，发出去的照片也极有可能吃力不讨好，美食达人的桂冠就此拜拜。。。。。。

今天，就为你指出问题的关键所在——不是你吃的不够好，是你没用对拍照工具！

解决办法：这有一个专注美食拍照100年的相机APP等你安装

先来看看用户的评价

揭开神秘面纱——Foodie

Foodie是Line推出的一款专注于美食的相机应用，这名字取的是真有趣呀，俨然一场自导自演的相爱相杀。

Foodie 的设计特别简洁，打开便是拍照界面，上面是摄像头切换、闪光灯、径向模糊、图片比例，图片比例两种可选，1：1 和 3：4。下面是导入照片、拍照和滤镜，虽然界面简单、功能较少，但是能力在精不在多不是吗，光是滤镜就足以满足你“对美食的所有欲望”。

Foodie 一共26 个美食定制滤镜，分为美味、波西塔诺、野餐、清凉、香甜、新鲜、耐嚼、烧烤、酥脆、香甜、浪漫11个主题，每个主题3到5个滤镜可选，几乎包含了所有可能遇到的美食和就餐场景，让食物起死回生对它来说就是本能。

上实锤

就算是姿质平平的事物经过Foodie 滤镜处理后，立马就高下立判了。

还没泡开的泡面看起来都让人忍不住立马烧开水了。

当然，除了拍摄时直接使用滤镜以外，Foodie也可以编辑图片，对图片的对比度、亮度进行微调，或者给图片增加蒙版衬托气氛。

另外，Foodie 还有一个很贴心的功能，专职强迫症，拍摄时它可以通过界面颜色提醒用户准确地将相机水平置于食物的正上方，这样一来，拍摄整桌食物的时候再也不会因为歪斜的角度让人看起来难受了。

角度为正上方时会界面呈黄色，快门键显示Top标

有了Foodie ，摆盘→找角度→拍照→修图调色→发朋友圈，一系列动作分分钟就能完成，既不会错过食物的绝佳用餐时机，更不会让你美食达人的地位不保！

iPhone、Android都可以安装Foodie，喜欢美食的你别等了！扫描下方二维码，关注唯物观即可！