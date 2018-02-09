北京银泰中心携手相伯居共赴金玉之约

导语：共赴金玉之约 （2018年02月08日，北京）2月8日是北方小年，北京银泰中心•悦美沙龙特邀致力于金镶玉研究、设计、制作及传播的文化艺术机构相伯居举办了宫廷技艺金镶玉体验沙龙活动，为客人们拉开了春节的序幕。

活动当中，相伯居的玉师将金镶玉的前世今生娓娓道来，指导客人们近距离欣赏金镶玉美器，客人们还得以亲手一试这“只为宫中所有，不予外传”的宫廷技艺。金镶玉，这项毫厘间的艺术，唯有体验过才会更加惊叹于那些金镶玉美器的浑然一体，才能更深刻的体味到玉师们一丝不苟、精益求精的匠人精神。

作为北京CBD地区集高端商业、酒店、公寓、写字楼于一体的城市综合体，北京银泰中心一直致力于弘扬中华传统文化，融汇西方文化之精华，将多元文化带入日常生活，向公众传递银泰特有的精致生活美学。除此次金镶玉体验沙龙活动外，未来北京银泰中心▪悦美沙龙还将与更多优质文化机构合作，推出更多着眼于生活美学的沙龙活动。

北京银泰中心（Beijing Yintai Centre），点亮天地之美

北京银泰中心位于建国门外大街2号，地处北京商务中心区（CBD）核心，北临长安街，东接三环路，踞国贸桥“金十字”西南角，更以249.9米的高度成为北京的知名地标。北京银泰中心总建筑面积约为360，000平方米，中央主楼由北京柏悦酒店（Park Hyatt Beijing）和专属府邸式公寓柏悦府（Park Hyatt Penthouses）、现代豪华公寓柏悦居（Park Hyatt Residences）组成；两侧对称配置两座超甲级智能写字楼——银泰写字楼、人保写字楼，三栋方形高塔品字矗立，呈鼎足之势。将三栋高塔连为一体的裙房区包含：汇集众多国际名品品牌店的北京银泰中心in01、会议宴会设施、中西餐饮和现代健身Spa等国际一流设施。自2008年开业至今，北京银泰中心已成为京城高品位商业、休闲及娱乐时尚生活目的地。2017年底，北京银泰中心荣获LEED v4 铂金级认证，成功跻身绿色环保建筑示范行列，并成为国内率先获得LEED-EB O+M v4 铂金级认证的超高层综合体项目。