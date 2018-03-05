人兽恋拿下奥斯卡 网友只求再乌龙

导语：就在今天，第90届奥斯卡金像奖在好莱坞杜比剧院完美落幕，《水形物语》13提4中，获最佳影片、最佳导演、最佳原创配乐和最佳艺术指导四项成最大赢家！《敦刻尔克》8提3中紧随其后！《三块广告牌》7提2中。《寻梦环游记》、《请以你的名字呼唤我》、《银翼杀手2049》均有斩获。完整名单如下：（编辑：小黑）

获奖名单

今天奥斯卡的颁奖礼上也发生了一些趣事，比如因为去年颁奖乌龙事件，主持人吉米·坎摩尔Jimmy Kimmel开场时说：今年如果听到台上喊你的名字，你们稍等一下再上场。

主持人吉米·坎摩尔Jimmy Kimmel

后来《星球大战》的卢克·天行者Mark Hamill上台颁奖时，嘴里一直默念，“别说《爱乐之城》，别说《爱乐之城》”，看来大家是真的怕了。

卢克·天行者Mark Hamill害怕读错

还有《水形物语》被宣布获得最佳影片，导演上台冷静礼貌地拿过信封，看了一眼确定是他的影片得奖后，终于放心地欢呼起来……

《水形物语》导演检查信封

《水形物语》导演确认得奖

今年《水形物语》导演吉尔莫·德尔·托罗几乎以横扫之势拿了众多奖项——金球奖、英国电影学院奖、美国导演工会奖，这次终于也把奥斯卡收入囊中。《水形物语》拿下了最佳影片和最佳导演两个超级重磅奖项，圆满了！

网友恶搞

不过网友们对于《水形物语》获最佳影片这事不太买账，不少人选择了《三块广告牌》，还有网友希望是拿错信封了。目前《三块广告牌》正在国内院线上映，喜欢的小伙伴可以去支持一下。

不开心的网友

值得一提的是，《水形物语》是近五年来北美票房最高的“奥斯卡最佳影片”。截至周日，《水形物语》在北美收获了5740万美元，第89届《月光男孩》的北美票房2210万美元，第88届《聚焦》4500万美元，87届《鸟人》3780万美元，86届《为奴十二年》5030万美元。

另一个争议有点大的奖项就是《逃出绝命镇》获最佳原创剧本，别说网友了，就连《逃出绝命镇》导演乔丹·皮尔都有点不敢相信，说：我刚刚得了个奥斯卡，WTF？！？不少网友都觉得还是应该颁给《三块广告牌》。

乔丹·皮尔发的社交状态

不解的网友

除了吐槽去年的乌龙事件，鸡毛Jimmy Kimmel开场时还说：今晚哪个获奖者的得奖感言最短，就能获得一辆水上摩托艇。后来这个奖被最佳服装设计《魅影缝匠》的服装设计马克·布里奇斯拿到了。不过他好像并没有多想要水上摩托艇，发状态说：我要一辆水上摩托艇干嘛啊？

马克·布里奇斯获得水上摩托艇

马克·布里奇斯获得水上摩托艇

今年最气的或许就是小李莱昂纳多，他陪跑了20年了，而科比退役两年就拿了奥斯卡，嘻嘻。

小李子

不过比小李更惨的还是《银翼杀手2049》摄影师罗杰·迪金斯，过去曾经13次陪跑最佳摄影（小李子陪跑了5次），今年第14次终于拿到小金人，果真比小李子老师还不容易。

摄影师罗杰·迪金斯

在颁奖礼前，《寻梦环游记》导演李·昂克里奇发状态晒自己的小金人内内，听说第一次穿是七年前《玩具总动员3》，为了得奖也是拼了。可能也是导演的小金人CK短裤起作用了，今年《寻梦环游记》果然拿下了最佳动画长片，恭喜恭喜。

小金人内内

弗兰西斯·麦克多蒙德Frances McDormand 曾在1996年凭借《冰血暴》拿下第69届奥斯卡金像奖最佳女主角奖，今年凭《三块广告牌》二封最佳女主角奖，演技超棒。

弗兰西斯·麦克多蒙德

最佳男主角加里·奥德曼，从影几十年了，还有半个月就到60岁花甲之年，今年是第2次提名，上次还是2011年凭借《锅匠，裁缝，士兵，间谍》提名最佳男主角。为了饰演“丘吉尔”，加里·奥德曼每天都需要用4个小时化妆，简直像换了一个人一样。

加里·奥德曼在剧中的扮相

加里·奥德曼

今年最佳男主和最佳女主的缘分还可以追溯到1989年，当年两人合作了《杏林血泪》 ，29年以后，两人都收获了演技类大奖。

加里·奥德曼和弗兰西斯·麦克多蒙德

今年《请以你的名字呼唤我》男主角提莫西·查拉梅以22岁的年龄成为该奖项史上第三年轻的提名者，颁奖时，主持人提到甜茶的名字，所有人都看向大屏幕，这时另一位主演艾米·汉莫则看向了甜茶，不少网友被这一幕都甜出糖尿病了。

艾米·汉莫和提莫西·查拉梅

艾米·汉莫和提莫西·查拉梅后台合影

DC粉今天也满足了一个心愿，两大DC的女神——神奇女侠和小丑女——盖尔·加朵和玛格特·罗比，在现场手牵着手，十分有爱。

盖尔·加朵和玛格特·罗比

《魅影缝匠》获得了奥斯卡的最佳服装设计，这几乎是本届最没有争议的奖项。史上首位三度问鼎最佳男主角丹尼尔·戴-刘易斯饰演了一名女装设计师，对工作有着近乎偏执的狂热，每个细节都力求完美，他设计的衣服，也都是极美的。

丹尼尔·戴-刘易斯

《魅影缝匠》

《魅影缝匠》

《魅影缝匠》

《魅影缝匠》

《魅影缝匠》

回首今年第90界奥斯卡金像奖，梅姨收获个人第21个奥斯卡奖提名，同时也是第17次最佳女主角提名。《金钱世界》火线救场的克里斯托弗·普卢默以88岁高龄获得最佳男配角提名，成为所有表演类奖项中史上最年长的提名者。不管如何，能获得提名就已经是极大的荣幸，恭喜所有人。

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