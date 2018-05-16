比起宇宙原石 这三款手表更符合灭霸品味

导语：《复仇者联盟3》刚上映没几天，国内票房已经突破十亿。一时之间也成为人们热烈讨论的话题。片中的第一“C位”大反派灭霸，集齐6颗原石打一个响指就能使地球上一半的人消失，实现他“全球计划生育”的大计，但代价超级英雄也一个个消失，只剩下美队等为数不多的英雄。（编辑：Julien 来源：腕表之家）

原标题：《灭霸一定会喜欢的三款手表》，以下内容有删改。

自从《复仇者联盟3》上映，表友们已经大开脑洞，为灭霸选择心仪的腕表了，甚至还有热心网友设计了灭霸款腕表海报，有图有真相！

纯粹是恶搞，劳力士表友们勿当真

既然灭这么喜欢收集原石，那他也一定喜欢镶嵌不同颜色宝石的手表吧？如果灭霸选表，他一定会喜欢的三款手表会是什么呢？我们接着往下看。

无限原石手套的化身——劳力士宇宙计型迪通拿系列116598 RBOW

产品型号：116598 RBOW

国内公价：￥735200

腕表直径：40毫米

机芯类型：自动机械

表壳材质：18k黄金

防水深度：100米

推荐理由：灭霸不是喜欢“赤橙黄绿青蓝紫”的原石吗？那么劳力士这块宇宙计时迪通拿系列腕表就一定能俘获他的心。表圈镶嵌着色彩斑斓的钻石，搭配18ct黄金材质表壳材质。让人一眼望去就无法从它的身上移开目光，如果有一天灭霸要觊觎地球的手表，把这块给他说不定就能拯救世界。

时间原石与超薄结合——伯爵ALTIPLANO系列G0A41245

伯爵ALTIPLANO系列

产品型号：G0A41245

机芯类型：手动机械

机芯型号：900D

表壳材质：18k白金镶钻，镶饰266 颗明亮式切割美钻（约重1.87 克拉）及38 颗长方形切割祖母绿（约重1.02 克拉）

推荐理由：“We‘re in endgame now。”（我们正处于残局），这是奇异博士对钢铁侠说的最后一句话。也是他把时间原石交给灭霸时，Tony痛心疾首问“why”，他看似答非所问的回答。奇异博士守护的时间原石在发光时是绿色，如果加上蜘蛛侠和星爵的“影帝级”的演技加持，在最后一幕把伯爵这枚镶嵌有祖母绿宝石的腕表交给灭霸，说不定这个“残局”还有一点可以逆转的机会。

空间原石 潜入极限深海——欧米茄海马系列600米潜水表

欧米茄海马系列600米潜水表

产品型号：215.58.44.21.07.001

国内公价：￥735500

腕表直径：43.5毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：8901

表壳材质：18k白金镶钻，表圈铺镶长阶梯形钻石，前15分钟刻度镶饰渐变蓝色蓝宝石，12点钟位置镶嵌一颗橙色蓝宝石

防水深度：600米

推荐理由：蓝色的原石，是灭霸从雷神那得到的空间原石。而欧米茄这枚海马系列同样在表圈镶嵌有蓝色渐变钻石。如果早些让灭霸看到这款表，后面把洛基当着雷神的面处死的悲惨剧情应该就不会上演了吧。

总结：这是一篇给灭霸看的购表指南，希望灭霸下次再进行“宇宙计划生育大计”时，能“公正”的留下我这条小命。