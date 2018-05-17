精致男士问一问：深层清洁到底有多深？

导语：你问我还能再深点吗，前几天有人问：深层清洁能深到哪儿去？一时间也是不知该如何回答，难不成有人还想深入到骨髓吗？（来源：风度Life）

深层清洁这四个字你见过多少次？又视而不见多少次？皮肤分很多层，你能触及的不过是表皮层，所以所谓深层清洁并不是深入到皮肤里层去清洁，而是将深层毛孔中的污垢打扫干净。

有人觉得深层清洁没必要，既浪费时间又浪费银子。如果抱着这种思想过上三五年，任你皮肤再好也可能在某一天对着阳光照镜子的时候发现问题，什么黑头、痘痘一起来找你，不要到那一天才意识到：该好好洗脸了哦！

想想你平时洗脸需要多久，一两分钟有没有？那么大的脸，暴露在外一整天，吸附了多少脏东西，靠着两分钟的日常清洁能洗多干净？凹凸不平的面部结构，难免留存死角，那些遗留下来的角质碎屑、皮脂、污垢只能交给深层清洁产品来处理，所以别舍不得了，如果清洁不到位，花再多银子买精华、面霜，又有何用！

很多人谈“皂”色变，总觉得皂类清洁品都是禁区，强力清洁能力会给肌肤带来很多副作用，其实不管什么样的洁面产品，都需要根据个人肤质来选择，对于出油较多的男士，普通洁面乳的清洁力度恐怕不够劲儿，而添加了滋养精油的洁面皂就再适合不过了，如今的洁面皂成分已经更新换代很多轮了，不再像以前一样对肌肤产生不必要的压力，使用起来相对温和，所以把你的担心都装在肚子里吧！

SNAILWHITE施妮薇 芯肌澄净洁颜皂 RMB68

深层清洁肌肤，剥落老废角质，解除暗沉危肌。同时，防护肌肤水分流失，膨嫩细亮，避免用后紧绷干燥不适，润泽柔软不拔干；温和加乘，抵御有害物质滋生，舒缓肌肤，使肌肤净透。

Tricare山羊奶皂 RMB49.9

澳洲进口的纯正山羊奶皂由可以食用的天然山羊奶制作，搭配夏威夷果油和桉树蜂蜜，富含维生素E，安心呵护干燥肌肤。不管你是干性肌肤还是娇弱的敏感肌，使用起来都无需担心。弱酸性质地，泡沫细腻丰富，保湿滋润又温和，有效对抗换季肌肤敏感，减轻肌肤负担。

欧珀莱樱花焕颜洁面皂RMB90

配合高洗净成分，丰富泡沫温和清洁肌肤污垢和皮脂。樱花植萃，提亮肌肤保持光泽。添加玻尿酸，在清洁肌肤同时保持肌肤滋润。

每次觉得面部污垢增多的时候，我都会做一次深层清洁面膜，这类面膜一般是泥浆状的，涂抹在面部后，能填满每个死角，保证清洁的全面性，在面膜全干之前洗掉即可，整个过程大约需要5-10分钟。清爽的泥浆成分能像海绵一样吸附肌肤中的污垢，让肌肤毛孔通道变得畅通无阻。

OLEVA+负离子水润黑金面膜 RMB198/4x25ml

日本备长炭膜布，全球首创黑金备长炭面膜，选用日本纪州钨钢栎树经高温煅烧成为纪州备长炭，再经高端科技制成备长炭膜布，膜布细密微孔结构，持续释放负离子，带出肌肤深层彩妆残留等肌肤浊质。

Lush朱古力新地面膜 RMB115/75g

加入罗素泥及可可粉，可吸走脸上的油脂污垢，有效深层清洁。蕴含新鲜薄荷，能促进血液循环及紧致肌肤，而亚麻籽及可可则令肌肤变得柔软滋润。

洁面仪已经流行了很多年，时至今日都有人认为这是鸡肋产品。对此只想说一句：请用用看！“洁面神器”的名号也不是浪得虚名呀。对于一部洁面仪核心点就在于洁面刷头，刷头的转速和“微震”不仅不会伤害肌肤，还能将肌肤深层的污垢通过极高频的刷头吸附出来，达到深层清洁的目的。

科莱丽多功能美容仪 RMB3080

传承科莱丽6倍于传统手洗的标志性声波清洁优势，明显改善肌肤干燥和毛孔粗大问题，每次1分钟，有效带走毛孔内彩妆、雾霾等残留，实现肌肤深彻清洁。更为面部、颈部和前胸等多部位带来全新提拉紧致按摩体验，实现深层清洁、3D塑颜、一键上妆三大功能，一机多用，一台搞定美颜三步曲。

飞利浦净颜焕采洁肤仪 RMB399

敏感肌的福音来啦，飞利浦净颜焕采洁肤仪采用旋转技术，特有的敏感刷头，含有32000根极细的刷毛，提供温和的洁肤体验。外观精致、小巧易用，非常便携，提供随时随地的洁肤体验。

无论哪一种深层清洁利器，都少不了认真洗脸的态度。清洁科技再卓越，用不到位也照样没效果。所以现在就在心里默念：回家好好洗个脸吧！