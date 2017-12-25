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《星球大战8》打卡热门旅行地 没有电影也够火了

2017年12月25日 10:08 新浪时尚
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　　导语：毕竟，即便没有电影，这些目的地也已足够火爆了，今后也许有越来越多的影视作品更愿意在热门目的地进行拍摄。（来源：界面新闻）

　　（原标题：《<星球大战8>打卡热门旅行地 这些景点没有电影也够火了》）

　　《星球大战：最后的绝地武士》下月初即将在中国上映，这部几十年来长盛不衰的系列电影，已经带领观众们去往宇宙里的各个象限。对于粉丝来说，更好的消息或许在于，不用坐飞船进行星际旅行，就能和影片中的主角们去往同一个地方。

　　哦不，我们说的当然不是老掉牙的松林制片厂，而是影片里遍布世界各地的外景取景地。如同在影片最新发布的花絮特辑中，导演莱恩·詹森（Rian Johnson）所说的：“我们每天都置身于令人难以相信的地方，它们给予了我们很多灵感。”

　　事实上，这些大多已经是热门旅行地的国家，除了契合影片叙事的风景，往往也有着对于影片拍摄组更为利好的政策，以及更有力度的支持。譬如爱尔兰航空管理局就曾为更好地保护《星战》的拍摄隐私，在西部的领空设立了多处禁飞区；因为《权力的游戏》火遍全球的杜布罗夫尼克，当地政府已经对影视作品的拍摄流程十分熟悉，配套成熟，并设立一系列优惠协议，有助于摄制组降低住宿、餐饮的成本。

　　爱尔兰

　　爱尔兰特有的苍茫风景以及崎岖的海岸线，为影片提供了异常广阔的想象空间，并成为开启整部影片的关键场景之一：上一部电影结尾，蕾伊（Rey）终于在一个荒芜的修道院找到了隐居的卢克·天行者，这个修道院就位于斯凯利迈克尔岛（Skellig Michael）上。

斯凯利迈克尔岛有大岛和小岛两座斯凯利迈克尔岛有大岛和小岛两座

　　这个面积仅22公顷的小岛，却在1996年就被联合国教科文组织列入世界文化遗产，正因为岛上拥有这座建于公元7世纪的修道院遗址，它也是星球大战系列电影7、8都选择在此拍摄的原因。

　　位于爱尔兰西南部的斯凯利迈克尔岛每年只在5~9月开放，并且当地气候多变，为防止游客被困在目前无人居住的岛上，能否出海、登岛需视当天天气而定，这些都让斯凯利岛成为最难到达的文化遗产之一。据悉，由于风化严重，当地政府近来一直在考虑关闭斯凯利迈克尔岛，不再允许游客登岛——这一切都在提示你：想去要尽早。

　　此外，位于爱尔兰主岛的最南边科克郡（County Cork）也是取景地之一，除了秀丽的风光，这里还有爱尔兰大名鼎鼎的古董级菜市场：英国市场（English Market），这个已有两百多年历史的市场有各种生鲜、蔬果和日用品，曾在2010年吸引伊丽莎白女王的到访，也是当地必去的景点之一。

在当地已变成著名旅游景点的英国市场在当地已变成著名旅游景点的英国市场

　　玻利维亚

　　大名鼎鼎的“天空之镜”乌尤尼盐湖（Salar de Uyuni）位于玻利维亚西南部，是世界最大的盐沼地，这也是莱恩将这里变成影片中的Crait星球的重要原因，“Crait是一颗矿物星球，在它白色的表面下，隐藏着红色的矿物质，下雪时落在地表的不是雪而是盐，任何岩石裂缝都满布晶体。”

　　这片据称含有超过100亿吨的盐分的盐沼地，大部分时间处于干涸状态，龟裂的纹路看起来像是月球的表面。而在每年12月至来年3月的雨季时分，覆盖在硬壳般的地表的雨水将形成光滑的镜面反射，天空和地面的分界线难以辨别，行走其上如同漫步天际。

处于干涸状态下的乌尤尼盐湖处于干涸状态下的乌尤尼盐湖
只有雨季的乌尤尼盐湖才是人们向往的“天空之镜”只有雨季的乌尤尼盐湖才是人们向往的“天空之镜”

　　玻利维亚的签证申请历来手续繁琐、过签难度较大，但去年，有消息称，玻利维亚似乎打算对中国游客开放落地签，虽然消息并未得到玻利维亚驻华大使馆的正式确认，但已有不少前往玻利维亚的中国游客先落地秘鲁，凭出入玻利维亚的行程单，成功申请落地签。

　　克罗地亚

　　在影片《最后的绝地武士》中，杜布罗夫尼克是一座有着高端赌场、博彩业发达的城市Canto Bight，是干燥、荒凉的Cantonica星球上一处可以尽情享乐的度假胜地，就像银河系中的蒙特卡洛或拉斯维加斯。

出现在影片中的杜布罗夫尼克出现在影片中的杜布罗夫尼克
现实中的杜布罗夫尼克古城现实中的杜布罗夫尼克古城

　　而现实中，原本以疗养和悠闲度假氛围著称的杜布罗夫尼克古城，在美剧《权力的游戏》带动下人气暴涨，蜂拥而至的人潮已经让这座古城面临不小的压力。作为一个被列入世界遗产名录的景点，如今这里的每日游客数量，已经远超过联合国教科文组织建议的8千人。当地政府在今年初已给城门安装监视器、控制进城人数，还计划取消旅游旺季期间的部分游艇停靠港。

标签: 星球大战8玻利维亚盐湖

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