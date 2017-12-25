《星球大战8》打卡热门旅行地 没有电影也够火了

导语：毕竟，即便没有电影，这些目的地也已足够火爆了，今后也许有越来越多的影视作品更愿意在热门目的地进行拍摄。（来源：界面新闻）

（原标题：《<星球大战8>打卡热门旅行地 这些景点没有电影也够火了》）

《星球大战：最后的绝地武士》下月初即将在中国上映，这部几十年来长盛不衰的系列电影，已经带领观众们去往宇宙里的各个象限。对于粉丝来说，更好的消息或许在于，不用坐飞船进行星际旅行，就能和影片中的主角们去往同一个地方。

哦不，我们说的当然不是老掉牙的松林制片厂，而是影片里遍布世界各地的外景取景地。如同在影片最新发布的花絮特辑中，导演莱恩·詹森（Rian Johnson）所说的：“我们每天都置身于令人难以相信的地方，它们给予了我们很多灵感。”

事实上，这些大多已经是热门旅行地的国家，除了契合影片叙事的风景，往往也有着对于影片拍摄组更为利好的政策，以及更有力度的支持。譬如爱尔兰航空管理局就曾为更好地保护《星战》的拍摄隐私，在西部的领空设立了多处禁飞区；因为《权力的游戏》火遍全球的杜布罗夫尼克，当地政府已经对影视作品的拍摄流程十分熟悉，配套成熟，并设立一系列优惠协议，有助于摄制组降低住宿、餐饮的成本。

爱尔兰

爱尔兰特有的苍茫风景以及崎岖的海岸线，为影片提供了异常广阔的想象空间，并成为开启整部影片的关键场景之一：上一部电影结尾，蕾伊（Rey）终于在一个荒芜的修道院找到了隐居的卢克·天行者，这个修道院就位于斯凯利迈克尔岛（Skellig Michael）上。

斯凯利迈克尔岛有大岛和小岛两座

这个面积仅22公顷的小岛，却在1996年就被联合国教科文组织列入世界文化遗产，正因为岛上拥有这座建于公元7世纪的修道院遗址，它也是星球大战系列电影7、8都选择在此拍摄的原因。

位于爱尔兰西南部的斯凯利迈克尔岛每年只在5~9月开放，并且当地气候多变，为防止游客被困在目前无人居住的岛上，能否出海、登岛需视当天天气而定，这些都让斯凯利岛成为最难到达的文化遗产之一。据悉，由于风化严重，当地政府近来一直在考虑关闭斯凯利迈克尔岛，不再允许游客登岛——这一切都在提示你：想去要尽早。

此外，位于爱尔兰主岛的最南边科克郡（County Cork）也是取景地之一，除了秀丽的风光，这里还有爱尔兰大名鼎鼎的古董级菜市场：英国市场（English Market），这个已有两百多年历史的市场有各种生鲜、蔬果和日用品，曾在2010年吸引伊丽莎白女王的到访，也是当地必去的景点之一。

在当地已变成著名旅游景点的英国市场

玻利维亚

大名鼎鼎的“天空之镜”乌尤尼盐湖（Salar de Uyuni）位于玻利维亚西南部，是世界最大的盐沼地，这也是莱恩将这里变成影片中的Crait星球的重要原因，“Crait是一颗矿物星球，在它白色的表面下，隐藏着红色的矿物质，下雪时落在地表的不是雪而是盐，任何岩石裂缝都满布晶体。”

这片据称含有超过100亿吨的盐分的盐沼地，大部分时间处于干涸状态，龟裂的纹路看起来像是月球的表面。而在每年12月至来年3月的雨季时分，覆盖在硬壳般的地表的雨水将形成光滑的镜面反射，天空和地面的分界线难以辨别，行走其上如同漫步天际。

处于干涸状态下的乌尤尼盐湖

只有雨季的乌尤尼盐湖才是人们向往的“天空之镜”

玻利维亚的签证申请历来手续繁琐、过签难度较大，但去年，有消息称，玻利维亚似乎打算对中国游客开放落地签，虽然消息并未得到玻利维亚驻华大使馆的正式确认，但已有不少前往玻利维亚的中国游客先落地秘鲁，凭出入玻利维亚的行程单，成功申请落地签。

克罗地亚

在影片《最后的绝地武士》中，杜布罗夫尼克是一座有着高端赌场、博彩业发达的城市Canto Bight，是干燥、荒凉的Cantonica星球上一处可以尽情享乐的度假胜地，就像银河系中的蒙特卡洛或拉斯维加斯。

出现在影片中的杜布罗夫尼克

现实中的杜布罗夫尼克古城

而现实中，原本以疗养和悠闲度假氛围著称的杜布罗夫尼克古城，在美剧《权力的游戏》带动下人气暴涨，蜂拥而至的人潮已经让这座古城面临不小的压力。作为一个被列入世界遗产名录的景点，如今这里的每日游客数量，已经远超过联合国教科文组织建议的8千人。当地政府在今年初已给城门安装监视器、控制进城人数，还计划取消旅游旺季期间的部分游艇停靠港。