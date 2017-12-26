卢浮宫购物指南 有趣的店藏在博物馆

导语：别以为博物馆纪念品还是帆布袋、明信片、冰箱贴“老三样”，博物馆商店正在成为最有品位的购物宝地，除了以合理的价格收获酷到没朋友的设计艺术品之外，还能以此支持博物馆的收藏和研究，这都将是你最好的旅行纪念礼物。（来源：悦游CondeNastTraveler）

我们将纽约现代艺术馆、卢浮宫、大英博物馆等全球最著名的5大博物馆一网打尽。手把手教你到底该买点啥！

1 MoMA 纽约现代艺术博物馆

作为全球三大当代艺术博物馆之一，MoMA的藏品有种摄人心魄的时代感和诱惑力。在博物馆对面那家叫作“设计店”（MoMA Design Store）的博物馆商店，你能邂逅不少“只买不逛”的纽约客和游客，因为这里有最具创意和前卫思潮的各种设计品。

MoMA最近推出了自1944年来的第二个与时尚相关的特展“物品：时装是否当代？”（“ITEMS： Is Fashion Modern？”，2017年10月1日至2018年1月28日），带你探索时装的过去、现在和未来，重新审视时装的功能性、审美性和社会性。

什么值得买？

Lumio 书灯

“灯界的颜值帝，书界的黑科技”， Lumio书灯让你随时随地自由地体验灯光之美，翻开书页便是打开灯光，告诉别人“看，我和你们都不同”！

售价：198美元

Albert 时钟

这是全球首款可以测试“智商”的时钟，完全颠覆了阅读时间的习惯。数学好的朋友们欢呼吧！这个时钟并不直接显示时间，而是要解开两道算术才能获得小时和分钟，加减乘除开根号，六种不同难度。

售价：340美元

几何形地图

这可不是一张普通的平面地图，“上北下南左西右东”的口诀表也不再适用。这个可折叠地图可以秒变成几何形，让你将世界把玩在手掌之中，还可以标注你的探险足迹，规划下一次旅行。

售价：35美元

蒙德里安花瓶

受到荷兰艺术家蒙德里安作品的启发，这个花瓶有着抽象而极简的几何元素，饱和鲜艳的色彩。更具巧思的是，蒙德里安花瓶其实是个三合一花瓶，三个大小不同的空间搭配不同的花朵，为花艺增添设计感。

售价：100美元

奈良美智：铁拳/叛逆女孩 滑板

带着红遍全球的“头大大的小孩”玩转街头？日本当代艺术家奈良美智2017年的最新创作被MoMA印上了滑板，这个充满童趣却非常大胆的艺术形象，让人一看到就舍不得把眼睛转开，当然也管不住钱包。

售价：200美元

2 The Met 纽约大都会艺术博物馆

在同一天里看到埃及陵墓、日本盔甲，以及摆满整个展厅的文艺复兴时期绘画？在世界上最大的艺术博物馆纽约大都会艺术博物馆就可以实现。

有人曾说“博物馆商店才是纽约大都会艺术博物馆真正的藏宝空间”。博物馆在每一个展厅旁都设置了契合主题的购物区，让你及时“补充能量”。透露一个秘密，在埃及展厅附近是博物馆礼品店清仓区，运气好的话，可以买到很多价廉物美的纪念品。

什么值得买？

蓝色彩陶小河马

这只小河马被认为是纽约大都会艺术博物馆的非正式吉祥物，深受全球各地的儿童和成年人的喜爱。

博物馆商店里历史最为悠久的明星产品是一只叫做William的蓝色彩陶小河马，原型来自古埃及尼罗河畔的河马彩釉陶器。今年恰逢小河马来到博物馆100周年。博物馆更是将它的形象做成了玩偶、摆件、钥匙扣、帆布包等等，放在特设的蓝色小河马专区售卖，快来博物馆寻找William！

售价：65美元

沉思者

今年是法国雕塑艺术家罗丹逝世一百周年。纽约大都会艺术博物馆将50件馆藏的罗丹雕塑作品集结推出特展“罗丹在大都会”（2018年1月15日结束）。博物馆商店里十多件相关主题的艺术衍生品热度不断上升，其中最引人注目的就是这件举世闻名的艺术杰作“沉思者”的缩小复制版。

售价：225美元

维纳斯耳环

这对珍珠耳环是爱神维纳斯同款，相信你一定会获得众人艳羡的目光。当然，你也可以告诉他们关于这个耳环的故事，一展艺术修养：在鲁本斯画作《镜前的维纳斯》中爱神维纳斯全身赤裸，只佩戴了一只手镯和一对珍珠耳环。有意思的是，镜子外的耳环是白色珍珠，而镜面里则是黑色。

售价：68美元

水彩画套组

凡是带有博物馆Logo的产品都是最有意义的伴手礼，这个便携式水彩画套组会让任何人爱上绘画！打开蓝色亚麻布袋子，绘画大师保罗克利的画作会让你马上有提笔做画的冲动！

售价：150美元

3 V&A 维多利亚与艾伯特博物馆

如果大英博物馆的关键词是庄严、神秘，那位于伦敦南肯辛顿的V&A则是文艺范儿的天堂，时尚、亲民、有趣、多元。这个全世界最大的装饰艺术和设计博物馆也被称为“地球上最时髦的博物馆”。

今年五月，V&A在近11年以来首次重新设计了位于博物馆中心位置的商店，呼应博物馆一直以来所倡导的手工艺制造，店内的商品全部以博物馆内跨越两千年的不同风格、地域的展品为灵感，与设计师合作打造每个人都能在生活中亲近的艺术设计品。

什么值得买？

独家定制丝巾

近期V&A与英国皇家歌剧院推出的大型展览“戏剧：激情、权利和政治”（2018年2月25日结束），独家纪念品中最值得关注的就是令人惊叹的Beardsley丝巾。图案为19世纪末最伟大的英国插画艺术家之一Aubrey Beardsley为奥斯卡·王尔德的戏剧《莎乐美》所做的经典插画“The Climax/高潮”。图中莎乐美身着白色长袍、长发飘逸。经典的黑白配色和夸张的图案，让任何着装都脱颖而出。

售价：30~165英镑

Mirabelle串饰

V&A也不遗余力地将艺术收藏创造成潮流时尚单品。Mirabelle串饰是最受欢迎的单品之一。每当发生了难忘的事，很多欧洲女生会遵循传统买一个串饰穿在手链上。Mirabelle系列串饰共有30个不同款式的原创设计，不论是英伦风情的双层巴士，还是浪漫的芭蕾舞女孩，总会把你带回那段快乐时光。

售价：15-300英镑

Closca头盔

这款经典骑行头盔让骑车出行成为一件很酷的事。头盔的帽檐可拆卸，也可根据每日穿搭改变色彩，成为造型的一部分。更酷的是，头盔仅重250克，携带时可以平板折叠成一半体积装入背包。

售价：106英镑

4 British Museum大英博物馆

从埃及的木乃伊到中国的瓷器，大英博物馆近八百万件藏品足以让人逛得精疲力竭，但一定将部分体力留给博物馆内的四间主题商店。

这四间主题商店各有侧重，除书店外，儿童商店售卖便宜有趣的小件纪念品；在纪念品商店，你能找到创意文具以及展览周边产品；收藏品商店则能满足你将艺术品搬回家的心愿，那些精美的雕塑复制品不可错过。

什么值得买？

盖尔安德森猫

这只手工打造的埃及猫源自大英博物馆的镇馆之猫。它体态优雅高贵，佩戴黄金耳环和鼻环，脖子上刻着项圈和乌加特之眼。

售价：450英镑不等

路易斯西洋棋

“哈利波特迷”会惊奇地发现这不就是巫师棋嘛！对，巫师棋就是从路易斯西洋棋得来的灵感。这款1：1比例的原版复刻版，让“魔法”继续！

售价：575英镑

小黄鸭

浴缸里漂浮的小黄鸭是英国人的童年记忆符号，大英博物馆开发了一套体现馆藏特色的小黄鸭纪念品，誓将卖萌进行到底。小黄鸭时而扮成古埃及狮身人面像，时而身披维京海盗铠甲，又或是穿越成为日本武士。

售价：5.5英镑

Wedgwood圣诞装饰系列

这一系列是大英博物馆与英国皇室御用瓷器品牌Wedgwood推出的2017圣诞装饰，以新古典主义风格为灵感，小巧的陶瓷天使挂件以清新的白色和蓝色配色，灵动优雅。

售价：25~35英镑

金色豹耳环

最新特展“斯基泰人：古西伯利亚的勇士”（2018年1月14日结束）将探索一段消失于2500年前的显赫时光。这对金色豹耳环的灵感就源自斯基泰人为庆祝捕获猎物而铸造的金色牌匾，它恐怕会成为你的首饰收藏里最古老的设计。

售价：99英镑

5 The Louvre卢浮宫

卢浮宫不仅拥有蒙娜丽莎、断臂维纳斯和胜利女神三大镇馆之宝，各种脑洞大开的博物馆纪念品也成为人们扎堆于此的理由。

什么值得买？

萨莫德拉克的胜利女神

镇馆三宝之一的“萨莫德拉克的胜利女神”张开羽翼站立在穹顶之下。卢浮宫将这尊“只可远观”的杰作做成了可以带回家的小型雕塑品，特别之处在于这尊雕塑品按照胜利女神2014年最后一次修复后扫描的模型制成，每一个细节都被精确还原。

售价：115欧元（18厘米）/245欧元（30厘米）

金字塔3D魔方

“它预示将来，从而使卢浮宫达到完美。”这个金字塔3D魔方是法国著名设计师Sam Baron向华人建筑师贝聿铭的致敬之作。正如卢浮宫的玻璃金字塔一样，简单的几何图形和变化莫测的线条，将历史之与现代进行了完美融合。

售价：25欧元

铜质开信刀

手写信件的时代让人怀念，而在卢浮宫正在展出的“弗朗索瓦一世与荷兰艺术”中（2018年1月15日结束），这把镶嵌有玻璃琥珀的铜质开信刀将带你穿越到久远的神话中去，精致的花纹图案代表着美杜莎、三美神和圣乔治。

售价：45欧元

撰文 / Eva Li 原文编辑 / 夏莲

微信编辑 / Tong

图片来自视觉中国