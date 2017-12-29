北京明年要开的文华东方酒店 有哪些看点值得期待

导语：北京明年要开的那两家文华东方酒店，有哪些看点值得期待？不开则已，一开开两家。 （来源：界面）

（原标题：《北京明年要开的那两家文华东方酒店，有哪些看点值得期待？》）

文华东方酒店一下子公布了两家北京新店的开幕时间，一家在前门的胡同里，一家最近刚开始试营业的王府中环最高两层，我们跟文华东方酒店集团亚太区副总裁 Richard Baker 聊了聊，请他透露一些这两家计划明年开业的新酒店的特色和看点。

这两个项目建成后，北京将成为全球少数几个有两间文华酒店的城市，这也是文华东方集团加快发展速度的一种表现，“我们的开发团队近一来扩大了一倍，这样我们可以有更多的精力去考察新项目的可能性，而且从管理者特别是人力资源的角度来说，一个城市有两间酒店，反而更便于管理，” Baker 告诉界面记者。

文华东方酒店集团亚太区副总裁 Richard Baker

Q：界面新闻

A：文华东方酒店集团亚太区副总裁 Richard Baker

“在王府中环俯瞰紫禁城”

王府中环是香港置地集团在北京的首个商业购物中心，位于王府井商业街，建筑总面积达15万平方米，文华东方则是该项目的酒店合作方。这一计划在 2016 年就对外公布了。

Q：目前的王府井商区给人一种陈旧和老派的感觉，你怎么看这件事？

A：是的没错，但我们也因此感到很兴奋，得到这样一个机会，通过我们的努力，为这个商业区带来一些新的东西，从而最终对整个社区有所贡献。因为置地集团的关系，有之前没有过的新品牌会来到这里，其中既有奢侈品牌，也有生活方式品牌。这对我们来说也很重要，客人来入住以后，不但可以在酒店内安静的休息，周边还有相应的消费环境，有很好的餐厅。

说到我们酒店内，会有一家扒房，这已经是文华东方的传统项目了，置地文华的那一家扒房，从酒店落成起就有了，我们大概十年前翻新过。这次我们在北京的文华扒房，既是一种传统的传承，也会引入一些新的理念。我们还会有一家亚洲风格的全日餐厅，一家带露台的酒吧，在那里，你可以俯瞰紫禁城。

王府中环已于日前开始试营业

Q：这是文华东方集团第几次与置地集团合作？

A：这是我们与置地集团的第三个合作项目，香港的置地文华，还有澳门的，然后就是王府井了。这三家酒店的模式很像，都是身处城市高端商业区，周围有很多购物场所和好的餐厅，从而营造出一种城市度假的感觉。

位于王府中环的这家文华东方酒店我们称之为城市度假酒店。人们都知道，香港有一家置地文华东方酒店，对我们来说，多年之后再跟同一个伙伴合作这样一个重要的项目，是很有意义的一件事。这个项目已经建造了五年多，但置地筹备该项目应该已经超过十年。王府井商业区的地位非常特别，距离故宫很近，是一个很有历史的地方，这次的项目也是跟政府部门合作的。

Q：这家新酒店有什么让你觉得有趣的设计吗？

A：酒店的大堂比较传统正式，从商场进入其中，但接着你会上到建筑的顶部，在那里你可以俯瞰整个建筑，会发现它像一艘飞船。整个地区的楼房都是限高的，但我们酒店因为正好位于“飞船”的最高处，所以还是有很好的景观，这是很特别的体验。

北京，如你所知，不是一个很适合坐在户外的地方，但我们还是设计了露台，那里可能会有一些户外取暖设施，一些户外互动景观，以保证客人一年四季都有机会享受一点北京的户外时光。这个酒店只有 75 间客房，所以，到处都不会很拥挤，客人会像是回家了一样，或者去了一家私密的俱乐部。当然虽然酒店不大，但还是会有 SPA 水疗，以及室内游泳池，健身房，各种设施一应俱全。

“前门胡同这样的地方可遇不可求”

即将在明年开业的北京前门文华东方酒店坐落于前门东区胡同，酒店的各种功能区将分布于前门东区胡同各处，“隐藏”在一片由私人传统住宅、各式零售店、餐厅、酒吧和文化场所构成的有机社区之中，距天安门广场、紫禁城、天坛等主要旅游景点仅举步之遥，由北京天街集团有限公司开发建造。

北京前门文华东方酒店室内中庭效果图

Q：在北京胡同里的这样规模的酒店，这好像是第一家？

A：跟王府井项目不一样，前门的项目是一年前才有的，经由北京市政府的介绍，胡同项目的开发商建立了合作关系。能得到这样一个机会，我感到很幸运，因为你知道，在酒店行业，去建造一个崭新的酒店相对是容易的，也更常见，但像前门这样独特的场地，真的可遇不可求。王府井项目也是如此。我们幸运的获得了这样一个难得的机会，去重新阐释胡同这种古老的生活方式。

特别有意思的是，我们管理的大概有 75 个单元，但整个改造的区域其实大概有一百多个四合院，是居民区。所以入住的客人，并不是仅仅住进了酒店，而是真的进入了胡同生活，周围有的邻居可能已经在那里住了好几代了。我去考察的时候，居民们会很热情的邀请我去他们的院子里做客，他们不说英文但还是很热情的带我参观，这真是太有意思了。

北京前门文华东方酒店入口效果图

Q：如何让老式的四合院生活适合文华东方目标客人的生活习惯？

A：一个胡同四合院，通常是 L型，或者是 U型，很多院子里都有美丽的老树，我们根据每个院子原本的结构，改造下水和浴室的结构，很多院子本来可能有三四个卧室，但我们改造后，一个院子里会只有一个卧室，其他的房子会承担其他的功能，比如影音房间，会客房间。我们还跟老北京的工匠合作，恢复建筑木结构的本色。我们还做了一些设计，让空调等设施可以隐藏在天花板周围，但原本漂亮的房梁结构会裸露出来。浴室可能会有一些现代的感觉，让居住更舒适，但其他地方，我们追求原汁原味的建筑风格，保留那些最老的房梁、砖墙的质感。

客房有75个四合院，但整个酒店区域可能有超过100个院子，所有的公共区域，包括大堂、公共区域、餐厅，都是藏在一个个四合院里，所以办理入住到进入房间，体验可能像是在“串门儿”，一切都还没有完全确定，但毫无疑问体验会非常特别，说不定我们会让客人骑自行车。

Q：文华东方酒店为这个独特的项目带去了哪些创意？

A：有很多，比如说，有一个建筑，原本是专门存放人力车的仓库，我们把那里变成了带有泳池的健身房——是不是很酷？想想看，胡同四合院里的游泳池，藏在一个平房仓库的门口。还有一些需要保护的历史建筑，我们要去赋予它新的功能，于是我们的设计师团队因地制宜的把它改建成了茶室和水疗中心。

还有一些沿街的四合院，本身就被改造成了零售商店，我们赋予它一个很时髦的新面貌——地下酒吧（Speakeasy Bar），它既是酒店的一部分，也是一个相对面向公众的区域，一间藏在胡同里的酒吧。

我们甚至还想办法安排了一个大型的宴会厅，可以容下120个人同时坐下来就餐，这为很多大型活动提供了可能，一场婚礼，比如。宴会厅跟餐厅和厨房相连，所以做宴会也很方便。

我们甚至还讨论了与胡同的原住居民合作的可能性，比如，我们可以跟胡同的居民合作设计一些文化传统游览的项目，比如做传统手工艺啊，做手工面条啊，甚至还可以去他们家里吃顿饭。当然这一切都还在筹备中，作为奢华酒店我们要考虑很多事情，比如碰到下雨下雪的时候怎么办，很多细节的东西，但可能性非常多，我们也很期待。