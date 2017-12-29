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北京明年要开的文华东方酒店 有哪些看点值得期待

2017年12月29日 10:03 新浪时尚
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　　导语：北京明年要开的那两家文华东方酒店，有哪些看点值得期待？不开则已，一开开两家。　（来源：界面）

　　（原标题：《北京明年要开的那两家文华东方酒店，有哪些看点值得期待？》）　

　　文华东方酒店一下子公布了两家北京新店的开幕时间，一家在前门的胡同里，一家最近刚开始试营业的王府中环最高两层，我们跟文华东方酒店集团亚太区副总裁 Richard Baker 聊了聊，请他透露一些这两家计划明年开业的新酒店的特色和看点。

　　这两个项目建成后，北京将成为全球少数几个有两间文华酒店的城市，这也是文华东方集团加快发展速度的一种表现，“我们的开发团队近一来扩大了一倍，这样我们可以有更多的精力去考察新项目的可能性，而且从管理者特别是人力资源的角度来说，一个城市有两间酒店，反而更便于管理，” Baker 告诉界面记者。

文华东方酒店集团亚太区副总裁 Richard Baker文华东方酒店集团亚太区副总裁 Richard Baker

　　Q：界面新闻

　　A：文华东方酒店集团亚太区副总裁 Richard Baker 

　　“在王府中环俯瞰紫禁城”

　　王府中环是香港置地集团在北京的首个商业购物中心，位于王府井商业街，建筑总面积达15万平方米，文华东方则是该项目的酒店合作方。这一计划在 2016 年就对外公布了。

　　Q：目前的王府井商区给人一种陈旧和老派的感觉，你怎么看这件事？

　　A：是的没错，但我们也因此感到很兴奋，得到这样一个机会，通过我们的努力，为这个商业区带来一些新的东西，从而最终对整个社区有所贡献。因为置地集团的关系，有之前没有过的新品牌会来到这里，其中既有奢侈品牌，也有生活方式品牌。这对我们来说也很重要，客人来入住以后，不但可以在酒店内安静的休息，周边还有相应的消费环境，有很好的餐厅。

　　说到我们酒店内，会有一家扒房，这已经是文华东方的传统项目了，置地文华的那一家扒房，从酒店落成起就有了，我们大概十年前翻新过。这次我们在北京的文华扒房，既是一种传统的传承，也会引入一些新的理念。我们还会有一家亚洲风格的全日餐厅，一家带露台的酒吧，在那里，你可以俯瞰紫禁城。

王府中环已于日前开始试营业王府中环已于日前开始试营业

　　Q：这是文华东方集团第几次与置地集团合作？

　　A：这是我们与置地集团的第三个合作项目，香港的置地文华，还有澳门的，然后就是王府井了。这三家酒店的模式很像，都是身处城市高端商业区，周围有很多购物场所和好的餐厅，从而营造出一种城市度假的感觉。

　　位于王府中环的这家文华东方酒店我们称之为城市度假酒店。人们都知道，香港有一家置地文华东方酒店，对我们来说，多年之后再跟同一个伙伴合作这样一个重要的项目，是很有意义的一件事。这个项目已经建造了五年多，但置地筹备该项目应该已经超过十年。王府井商业区的地位非常特别，距离故宫很近，是一个很有历史的地方，这次的项目也是跟政府部门合作的。

　　Q：这家新酒店有什么让你觉得有趣的设计吗？

　　A：酒店的大堂比较传统正式，从商场进入其中，但接着你会上到建筑的顶部，在那里你可以俯瞰整个建筑，会发现它像一艘飞船。整个地区的楼房都是限高的，但我们酒店因为正好位于“飞船”的最高处，所以还是有很好的景观，这是很特别的体验。

　　北京，如你所知，不是一个很适合坐在户外的地方，但我们还是设计了露台，那里可能会有一些户外取暖设施，一些户外互动景观，以保证客人一年四季都有机会享受一点北京的户外时光。这个酒店只有 75 间客房，所以，到处都不会很拥挤，客人会像是回家了一样，或者去了一家私密的俱乐部。当然虽然酒店不大，但还是会有 SPA 水疗，以及室内游泳池，健身房，各种设施一应俱全。

　　“前门胡同这样的地方可遇不可求”

　　即将在明年开业的北京前门文华东方酒店坐落于前门东区胡同，酒店的各种功能区将分布于前门东区胡同各处，“隐藏”在一片由私人传统住宅、各式零售店、餐厅、酒吧和文化场所构成的有机社区之中，距天安门广场、紫禁城、天坛等主要旅游景点仅举步之遥，由北京天街集团有限公司开发建造。

北京前门文华东方酒店室内中庭效果图北京前门文华东方酒店室内中庭效果图

　　Q：在北京胡同里的这样规模的酒店，这好像是第一家？

　　A：跟王府井项目不一样，前门的项目是一年前才有的，经由北京市政府的介绍，胡同项目的开发商建立了合作关系。能得到这样一个机会，我感到很幸运，因为你知道，在酒店行业，去建造一个崭新的酒店相对是容易的，也更常见，但像前门这样独特的场地，真的可遇不可求。王府井项目也是如此。我们幸运的获得了这样一个难得的机会，去重新阐释胡同这种古老的生活方式。

　　特别有意思的是，我们管理的大概有 75 个单元，但整个改造的区域其实大概有一百多个四合院，是居民区。所以入住的客人，并不是仅仅住进了酒店，而是真的进入了胡同生活，周围有的邻居可能已经在那里住了好几代了。我去考察的时候，居民们会很热情的邀请我去他们的院子里做客，他们不说英文但还是很热情的带我参观，这真是太有意思了。

北京前门文华东方酒店入口效果图北京前门文华东方酒店入口效果图

　　Q：如何让老式的四合院生活适合文华东方目标客人的生活习惯？

　　A：一个胡同四合院，通常是 L型，或者是 U型，很多院子里都有美丽的老树，我们根据每个院子原本的结构，改造下水和浴室的结构，很多院子本来可能有三四个卧室，但我们改造后，一个院子里会只有一个卧室，其他的房子会承担其他的功能，比如影音房间，会客房间。我们还跟老北京的工匠合作，恢复建筑木结构的本色。我们还做了一些设计，让空调等设施可以隐藏在天花板周围，但原本漂亮的房梁结构会裸露出来。浴室可能会有一些现代的感觉，让居住更舒适，但其他地方，我们追求原汁原味的建筑风格，保留那些最老的房梁、砖墙的质感。

　　客房有75个四合院，但整个酒店区域可能有超过100个院子，所有的公共区域，包括大堂、公共区域、餐厅，都是藏在一个个四合院里，所以办理入住到进入房间，体验可能像是在“串门儿”，一切都还没有完全确定，但毫无疑问体验会非常特别，说不定我们会让客人骑自行车。

　　Q：文华东方酒店为这个独特的项目带去了哪些创意？

　　A：有很多，比如说，有一个建筑，原本是专门存放人力车的仓库，我们把那里变成了带有泳池的健身房——是不是很酷？想想看，胡同四合院里的游泳池，藏在一个平房仓库的门口。还有一些需要保护的历史建筑，我们要去赋予它新的功能，于是我们的设计师团队因地制宜的把它改建成了茶室和水疗中心。

　　还有一些沿街的四合院，本身就被改造成了零售商店，我们赋予它一个很时髦的新面貌——地下酒吧（Speakeasy Bar），它既是酒店的一部分，也是一个相对面向公众的区域，一间藏在胡同里的酒吧。

　　我们甚至还想办法安排了一个大型的宴会厅，可以容下120个人同时坐下来就餐，这为很多大型活动提供了可能，一场婚礼，比如。宴会厅跟餐厅和厨房相连，所以做宴会也很方便。

　　我们甚至还讨论了与胡同的原住居民合作的可能性，比如，我们可以跟胡同的居民合作设计一些文化传统游览的项目，比如做传统手工艺啊，做手工面条啊，甚至还可以去他们家里吃顿饭。当然这一切都还在筹备中，作为奢华酒店我们要考虑很多事情，比如碰到下雨下雪的时候怎么办，很多细节的东西，但可能性非常多，我们也很期待。

标签: 东方酒店餐厅建筑

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