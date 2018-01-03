这个邻国居然是全球看极光性价比最高的地方

导语：比起绚烂的色彩，极光时刻在变幻的“舞姿”更有震撼人心的效果。（来源：Feekr旅行）

不管是5年、10年，你的旅行清单中一定为“极光之旅”留有一个位置。极光Aurora，这种和“曙光女神”欧若拉同名的光影，转瞬即逝，却让每一个见过她的人都如痴如醉。

比起绚烂的色彩，极光时刻在变幻的“舞姿”更有震撼人心的效果。漫天星辰都沦为配角，缥缈的极光像是来自另一个未知的外星，伸手抓不住实物，却一下子被牢牢抓住了心。

而“极光之旅”让大多数人望而却步的原因，多半是因为价格高昂。

最出名的极光观测地：北欧、加拿大、阿拉斯加，原本物价就高，还要飞跃大半个地球，对体力是极大的考验。

▲全球欣赏北极光的最佳地点

但其实我们的邻国俄罗斯就有一个“追极光”的绝佳地点——摩尔曼斯克。

极光美炸天，位于最佳观测带上，超高几率，一次过足瘾；

性价比超高，比起北欧动辄大几万的消费，便宜一半不止；

签证超方便，无需资产证明，出签率超高，白本说走就走！

这里深入了北极圈300多千米，是北极圈内最大的城市，是观看北极光最好的地方之一；

这里一年之中有一个半月的长夜、又有两个月的长昼，北极星几乎垂直悬挂在空中；

这里是一个血统纯正的极地港城，也是欧洲最后土著民族的聚集地；

这里出产世界上最奢侈的鱼子酱，战斗民族凿冰垂钓，随处可见驯鹿二哈……

而且以国内出发最方便的北京为例，涵盖春节假期的往返机票最低仅需2k+，性价比妥妥甩国内不少热门目的地一大截！

每年的冬半年（9月至次年4月）是极光的最佳观赏时间，其中11月~次年2月出现的概率最高。

据说全球只有百万分之一的幸运儿才能见证一场极光，而且用去北欧一半的钱就能实现！2018年的第一场旅行，就从能刷爆朋友圈的极光之旅开始吧~

在极圈看一场终生难忘的“上帝烟火”

极致昼与夜、邂逅一场不负此生的浪漫

极光究竟有多美？没有亲眼见过的人怕是不能体会1/10。有时它出现的时间极短，犹如节日焰火，在空中闪现一下就消失殆尽；有时却可以在苍穹之中辉映几个小时。正因为极光出现的规律无法捕捉，因此每一次的奇迹邂逅都是幸运之神的眷顾。

|| 在北纬68°等一场极光

来俄罗斯看极光，摩尔曼斯克是首选。这个北极圈中最大的城市每到冬半年，来自全球的游客都会慕名而来。尤其是是每年从12月2日起到次年1月18日前后，太阳一直沉落在地平线以下，漫长的极夜百无聊赖，反而是北极星几乎垂直地悬挂在高空，闪烁着动人的光芒。

这个被北大西洋暖流眷顾的城市并不大，最北的麦当劳、北纬68°标志塔都成了必打卡的热门景点。遇见天气好的日子，整片天空都像一面电影幕布，极光投射在幕布上摇曳生辉，搭配北极圈内茂密生长的针阔混交林，恍惚来到了异次元。

最佳观测地：摩尔曼斯克周边的村落光污染更少，观测极光的效果更好，推荐罗沃泽罗Lovozero、捷里别尔卡Teribyorka，建议在专业领队带领下前往

最佳观测天气：无云无雨无雪，具体观测条件可以在极光预测APP上查看，推荐Aurora Fcst、Aurora Forecast

拍摄注意事项：手机拍摄不出极光效果，必须用相机，和拍星空银河一个原理，相机注意使用防冻套

|| 过一次传统太阳节

（图@Milo Rosing）

每年的1月底，都是摩尔曼斯克的传统节日——太阳节。节日当天，当地居民会登上城郊的高山，静静等待久违的太阳从地平线冉冉升起，正式结束长达一个半月的极夜。和日出截然不同，这种漫长等待迎来的阳光，喜悦之情也是无法形容的。

|| 参观俄罗斯人的骄傲列宁号

▲图：摄影师@苏铁

如果你对军事感兴趣，那一定要去看一看俄罗斯人的骄傲——“列宁号”核动力破冰船。它是世界上第一艘采用原子能反应堆产生的能量进行行驶的船只，也是现今为止唯一一艘对外开放参观的军用核动力潜艇。自1989年正式退役后，它就停泊在摩尔曼斯克港供游客参观，你可以走进船身内部，看一看苏俄时代的艺术珍品以及船只精细的内部构造。

在民族村体验与众不同的冰雪文化

最昂贵鱼子酱、欧洲最后土著、俄式桑拿

为了增加看到极光的几率，不妨在摩尔曼斯克多停留几日。离市区不远的萨米民族村就是就近体验俄式风俗的最好去处，彼得大帝最喜爱的传统俄式桑拿、灵性十足的圣诞驯鹿、憨态蠢萌的二哈拉雪橇，还有欧洲仅存的土著萨米人穿着民族服饰已经在门口等待你的到来。

|| 拜访欧洲最后的土著

在摩尔曼斯克科拉半岛的银装素裹的林海雪原上，有一个异域风情浓郁的村落，这里居住着欧洲“最后的土著”——萨米族，这个村也就是萨米村。萨米族民族已生存了上万年，总人口不到7万，是世界上人数最少的土著民族之一，大部分生活在北欧，还有2000人住在俄罗斯。他们身着传统服饰，吃森林最纯洁的鹿肉，小松鼠肉被灌成香肠，狐狸被当做宠物，驯鹿雪橇车则是他们的主要交通工具。

|| 和憨态的动物玩在一起

▲图：摄影师@苏铁

冬天除了有企鹅、北极熊，还有驯鹿和雪橇犬。在萨米的雪橇犬不是我们常说的阿拉斯加犬，而是逗逼的哈士奇！而在萨米村最常见的驯鹿雪橇车你也可以近距离体验，坐上雪橇，然后让它们带你在雪地里一路狂奔，这种惊心动魄的雪地体验一定会让你对萨米留下深刻的记忆。

|| 战斗民族野趣十足的冰上垂钓

▲图：@Gable Denims

▲图：@Konstantin Radchenko

来到俄罗斯，除了一口吞下伏特加，还要不要来点与众不同的体验？比如——冬日垂钓。冬季的俄罗斯可不要与东北的“老婆孩子热炕头”相混淆。作为战斗名族的俄罗斯，冬季可带劲了，冬季不仅不封竿，而且越挫越勇，越钓越来劲！

你经常会看见这样一幕：不怕冷的俄罗斯人坐在厚厚的冰层上坚守，等待鱼儿上钩，即使冰天雪地、异常寒冷，钓鱼的乐趣却没减半分。这项活动除了考验耐力和体力，还很考验定力！选好地点后，首先要用冰钻打一个冰眼。一个冰钓老手只需要几分钟就能钻出一个碗口粗细的冰眼。

|| 体验世界四大浴种之一的俄式桑拿

▲图： @Pasha Paramonov

有人说，去了俄罗斯如果没有洗过俄罗斯桑拿浴，相当于没有去过俄罗斯！因为对俄罗斯人而言，澡堂是与伏特加一样，属于俄罗斯文化的象征之一。何况，俄罗斯浴还是“世界四大浴种”之一（其余三个分别是芬兰浴、土耳其浴以及日本浴）。

▲图：@Zakhar Gelezhunas

▲图： @Fabian Weiss

加热的方式很传统，用炭火加热。俄罗斯人对泡澡究竟如何痴迷？在这里小飞君引用一段记载：“他们能够忍受极高的温度，坐在密封的小屋里，裸体躺在木板上，用烧得滚烫的白桦树枝狠命地相互抽打身体。当身体因高温和抽打变红后，他们又赤身裸体地从蒸汽弥漫的澡堂跑到雪地上打滚，用寒得刺骨的雪擦洗身体，等全身冷却，再回去澡堂继续这一过程，周而复始……”一定别错过这种独一无二的独特体验。

|| 品尝奢侈的鱼子酱、珍贵的鹿肉

作为“西方三大珍馐”之一的鱼子酱，自古以来便是美食饕客的挚爱。口感极佳，质地细腻，当用上颚压碎那颗粒饱满的鱼子那刻起，极度鲜美的汁液在口腔里爆开，唇齿间隐约带着新鲜的海腥味，不怎么咸，回味却带点甜，令人回味无穷。而摩尔曼斯克就是俄罗斯最大的深海鱼捕捞基地！这里出产世界上最奢侈的鱼子酱（鲟鱼鱼子），1000克可以卖到人民币近3万元，“一口鱼子一口金”，说的就是这种体验。

还有一种在国内难觅的食材——鹿肉，在萨米也是当地不得不尝的传统美食。千万别小瞧鹿肉，它的营养价值非常高，而且高蛋白、低脂肪、低胆固醇。在俄罗斯，只要用亲民的价格就可以享用到这番美味。或许，吃完鹿肉后，你可能像萨米族人一样勇猛、耐寒。

将人人打卡必到的中转站玩出新高度

复古地铁、金环小镇、套娃工厂

几乎80%的游客会将俄罗斯的首发站选在莫斯科，除了红场、克林姆林宫这些打卡必到的景点，想要更多地了解俄罗斯人的日常生活和民俗习惯，不如将眼光看得更远一些，去看看那些他们真正引以为豪的东西。

|| 莫斯科地铁 - 一座华丽的地下宫殿

什么，来莫斯科一定要坐一次地铁？因为只有在搭乘过莫斯科的地铁之后，才能理解为何这里一直是公认的“世界上最美地铁站”。每个车站都由俄国著名建筑师设计，大理石、花岗岩、陶瓷、彩色玻璃、壁画雕刻，近200个地铁站也绝找不出雷同的设计，富丽堂皇的风格怪不得有着“地下艺术殿堂”的美称。

与此同时，莫斯科地铁也一连创下多个世界之最。

世界上规模最大、效率第二高的地铁系统；

间隔时间最短、发车频次最高，高峰期车次间隔时间仅为90秒；

世界上最深地铁站，胜利公园站出于战时防空需要，距离地面约90米，可供400余万居民遮蔽之用。

|| 三圣教堂群 - 俄式建筑精华

俄式建筑绝对在俄罗斯文化中占据举足轻重的地位，而教堂又是其中最典型的。距离莫斯科300公里的谢尔盖耶夫又称金环小镇，可以说是一部“活着的俄式教堂教科书”。小镇上干净整齐的别墅、小木屋中之间，一个个华丽的“洋葱头”金顶直指天空，步行在乡间路上，随时就能邂逅一个庄严的教堂。

虽然不在首都莫斯科，但谢尔盖耶夫的东正教教堂绝对能称得上是俄罗斯之最，这里有着俄罗斯最古老的大修道院——谢尔盖三圣大修道院。即便对宗教并不感兴趣的人，也能从教堂华丽的设计和艺术气息浓郁的内饰中感受到这里曾经经历过的深厚历史。

|| 套娃工厂 - 亲手制作独一无二的伴手礼

不少小伙伴在结束俄罗斯之旅之前，都会选择将套娃作为伴手礼。工艺品商店中的套娃做工再精细，又哪有亲手制作来得更加意义非凡呢？在谢尔盖耶夫，还有一家可以亲自体验制作套娃的工厂，最大的1m多高，最小的不足1cm，在椴木上绘制出俄罗斯民族特色的图案，一定是难以忘怀的美好回忆吧~