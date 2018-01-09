这个超适合春节出游的网红国 物价低得不像欧洲

导语：这里是《孤独星球》评选出的“最值得出行十大目的地”之一。（来源：Feekr旅行）

可喜可贺，明天开始你的“假期余额”又将恢复至100%，新的一年又有足足29天法定节假日可以挥霍！

距离春节还有2个月时间，再不开始规划你的春节游，假期又只能在家里刷朋友圈“云旅游”啦！还没定下来的小伙伴也别发愁，小飞君今天向你推荐一个国家，物价低、颜值高，还免签，满足你对春节出行的一切期待！

这里是《孤独星球》评选出的“最值得出行十大目的地”之一。

在欧洲最古老的城市之一，感受最地道的欧罗巴风情。

这里被不少旅行家称为“最适合穷游的欧洲国家”。

早上喝一杯expresso人民币6元多；一块蛋糕只要7元人民币。人均40能在这个“无肉不欢”的国家吃一顿正餐！

这里还是欧洲人最爱的冬季滑雪胜地之一。

在整个欧洲生态保护最好的地方，仅需法国花费的1/3就能玩个痛快！

这里还有一个东南欧最浪漫的色彩小镇。

漫无目的地走在鹅卵石路上，当地居民热情得难以拒绝，老街老房子瞬间穿越回19世纪的欧洲。

这里在今年年初正式开放免签，成为第一个真正意义上实现对中国免签的欧洲国家！

不出意外即将成为下一个爆火的出境游目的地，带上白本护照也能说走就走！

机智的小伙伴已经猜出来，这个国家就是塞尔维亚，总在体育新闻里反复出现，还是跟中国关系最亲密的欧洲国家之一！

她位于欧洲东南部、巴尔干半岛内陆，与8个国家接壤。经历凤凰涅槃，近年来经济发展，让塞尔维亚魅力倍增，逐渐成为欧洲游的热门选项，就连欧洲人度假也瞄准这里！

国内出发尚未开通直航，飞行时间较长，但总体机票价格便宜，2月出行还有往返含税3k+的神价！用飞日韩的价格飞一趟欧洲，提前订票简直超值！

这次跟着旅行圣经《LP》的推荐，在塞尔维亚火成下一个摩洛哥之前，去对这个陌生而熟悉的国家say hello吧~

上榜LP“最值得出行目的地”

不用穷游也能“奢玩”欧洲！

曾经的经济制裁一度让塞尔维亚的经济一蹶不振，因此在首都贝尔格莱德的街头也能看见破败的楼房。但LP的评选不是没道理，在塞尔维亚的一些小山村，不用搭乘时光机，你就能看见欧洲19世纪的样子。

贝尔格莱德，站在东西方世界的十字路口

卡莱梅格丹城堡- 萨瓦河多瑙河在这里交汇

位于萨瓦河和多瑙河汇流处的古城堡“卡莱梅格丹”是城史的最好见证，至今仍可见古罗马、奥匈帝国的建筑遗风，目前所存大部分遗址则主要是土耳其统治时期修建的。它用一层层来自不同帝国的墙砖告诉我们，自从它诞生的那一天起，已经反复被轰炸、破坏、几乎被夷为平地四十次，可是，每一次，它都倔强地重新站起来。这座城市当然有悲伤，但展现给人们的，却总是浪漫、欢乐的一面。

大名鼎鼎的多瑙河有1/5的流域在塞尔维亚境，卡莱梅格丹城堡正好对着两河。不少当地人也会专程来此，不为参观游览，只是静静地坐在岸边欣赏，享受难能可贵的静谧时光。华灯初上，多瑙河边的景观灯亮起，更是塞尔维亚夜景的极致。

圣萨瓦大教堂- 世界上最大东正教堂

全球十大教堂之一、全世界最大的东正教教堂，圣萨瓦大教堂是塞尔维亚当仁不让的地标建筑。始建于1935年，几经战争被迫中断，庞大的规模至今尚未完全完工。教堂门前有一座雕像，便是纪念人圣萨瓦·奈马尼亚，他利用宗教让塞尔维亚人团结起来，并在之后多次陷入战乱、政权更迭的危急时刻，靠着斗争最终赢得了独立。

每当天放晴，大教堂白色的建筑外体和湛蓝的天空是绝佳的搭配，建筑内部也精致得担得起“全球十大”这个名号。虽然仍在装修，但地下墓室照常对公众免费开放，金碧辉煌的奢侈程度足够令你眼界大开。由于面积太大，进入教堂内部会有气温骤降几度的体感感受。

米哈伊洛大公街- 最热闹的商业街

米哈伊洛大公街是塞尔维亚最著名的步行街，有大量美不胜收的古典建筑和百年咖啡老店、美食店、艺术画廊、纪念品商店、古董摊，还可以欣赏最地道的塞尔维亚音乐。这里的夜景是最美的，整个城市仿佛披上了一层魔幻的色彩。三五好友，一杯咖啡，几缕清风，一丝若有若无的手风琴声，不需要再多了，你能融化在这个夜色中。

斯卡达里加街- 时光倒淌的复古老街

如果你想看看19世纪的贝尔格莱德是什么样子，一定不要错过这条老街。被称为“贝尔格莱德的蒙马特”，这条充满波西米亚风情的小街完全保持了19世纪后半叶的样子，街道不长，两边大都是传统的塞尔维亚餐厅，走在起起伏伏、由鹅卵石铺就的路面上，让人有种时光倒流的感觉。

泽蒙小镇，多瑙河畔的浪漫都在这儿

泽蒙是贝尔格莱德下面一个典型的中欧小镇，依傍浪漫绚丽的多瑙河，河边不仅有骑行道、散步道、绿地和悠闲的贝尔格莱德市民，还有可爱的白天鹅。在河边喂喂鹅，深入到河里的船坞咖啡吧聊聊天，也是一种莫大的享受。站在泽蒙区最高处的千禧塔下，看红瓦白墙的小镇，浓浓的欧陆风情扑面而来。

诺维萨德，塞尔维亚的雅典

漫步小镇

诺维萨德是塞尔维亚第二大城市，在奥匈帝国统治时期曾是塞尔维亚的文化中心，被称为塞尔维亚的雅典。历史上诺维萨德一直保持着多民族混居和多种文化并存的特性，多民族相互融合的文化多样而富有活力。自由广场是最有代表性的地方，围绕自由广场一周可以一览诺维萨德的著名欧式风格建筑。傍晚可以在城堡看日落。

佩特罗瓦拉丁城堡- 保存最完整的古堡之一

佩特罗瓦拉丁城堡号称“多瑙河上的直布罗陀”，当年的奥匈帝国花费80多年在多瑙河右岸的岩崖峭壁上修建的筑城工事，是十八世纪军事建筑的典型代表，现今最完整的古堡建筑之一。拥有世界上独一无二的“喝醉的钟”和上下四层总长16公里错综复杂的底下暗道。如今，欧洲最著名的“EXIT”音乐节也在这里举行，超过20万音乐爱好者在这里共享音乐盛宴。

斯雷姆斯基卡尔洛夫奇，浪漫的葡萄酒小镇

斯雷姆斯基卡尔洛夫奇是塞尔维亚最浪漫的一个小镇，位于多瑙河的河岸。在古代，这里是一个罗马城堡，最早是在1308年被提到，在1690年开始逐渐发展为城镇。奥匈帝国时期，斯雷姆斯基卡尔洛夫齐逐渐成为塞尔维亚的政治、宗教中心、经济和文化中心。巴洛克风情的小镇风景优美、环境良好，这里可以访问著名的Krusedol修道院，参观蜂蜜与葡萄酒博物馆，品尝7种葡萄酒与3种蜂蜜。

得天独厚的天然户外天堂

法国1/3价格就能畅玩冬雪世界

塞尔维亚有着5个国家公园、30多个自然公园和特殊大自然保护区，这里丰富的资源可以让人体验到真正的户外探险乐趣。塞尔维亚也被认为是欧洲生态保护最完整的地方。

科帕奥尼克滑雪

位于塞尔维亚中部的科帕奥尼克山（Kopaonik）是欧洲著名的滑雪度假地，虽然一年有200多天都受到阳光的照耀，但神奇的是每年11月至来年5月都是白雪皑皑。即使它的名声未必比得上瑞士、法国等欧洲滑雪胜地，可这里44公里的滑雪斜坡和20公里的滑雪缆车都让很多传统的滑雪胜地黯然失色。最重要的是，在这里滑雪的费用只需法国的1/3，而且这儿的鹿肉是全欧洲最便宜的。

弗尔尼亚奇卡温泉镇

是塞尔维亚全境最古老的温泉胜地和疗养中心。传说早在古罗马时期，罗马皇帝便采用此地的温泉水沐浴疗养。弗尔尼亚奇卡的温泉水纯天然、无污染，泡过之后感觉皮肤滑嫩细腻；更神奇的是，温泉水可以直接饮用，温泉水中含有多种对人体有益的矿物质，本地人都会带着瓶子接温泉水回家饮用。

无肉不欢，无酒不友

40人民币就能吃肉吃到爽

如果素食主义者来到塞尔维亚，恐怕那是一件麻烦的事。因为这个无肉不欢的国家，对肉有着深深的执念。对肉食者来说，加有一点巴尔干与法国风味的典型东欧食物，配上一杯当地特有的水果白兰地，塞尔维亚简直就是天堂。

眼花缭乱的肉食

当地人最爱的食物是一种用混合肉馅做的卷儿配上生葱头及面包吃。另外一种流行的食物是在由猪肉、牛肉、羊肉做成的肉馅上撒调料后，烤制成形再做成一种像汉堡一样的东西，叫pljeskavica。当地人偏爱食牛肉，因为他们认为牛肉的营养价值非常高。

Rakija水果白兰地

Rakija是一种塞尔维亚特有的水果白兰地，酒性浓烈，但在享用塞尔维亚的传统正餐之前，通常都需要先品尝一杯Rakija。由多种水果发酵而成的Rakija，带有梨、李子、葡萄、杏、柑橘等香气。和所有爱酒的人一样，塞尔维亚人喝Rakija前喜欢Zelko（干杯），方而一饮而尽。