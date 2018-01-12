常变常新的广州 今年应该这么玩

导语：这是一座新旧都好玩的城市，新是说每一年都有很多新开的创意店、咖啡馆、艺术馆，以及新的音乐节和舞台剧；旧是说城市的褶皱里又隐藏着那么多有故事、有味道的老店。今年去广州的话，送你这篇私藏的玩乐秘籍。（来源：悦游）

不论你是周末来，还是小长假，这张度假清单上的项目都够你玩的啦！

一杯清新下午茶

MATE MATE：谁没去过谁就不是小仙女

超级粉嫩的网红咖啡店，听说不管是少女、大妈一人前往，还是携情侣、闺蜜一起，只要一进门，必然能引爆你的少女心，自拍合影都拍不停。这家位于天河北的咖啡馆开业以来就是各大探店狂们的必去之地。坊间都说，谁没去过MATE MATE谁就不是小仙女！

地址：天河北路侨怡苑侨怡一街23号一层

逵园：艺术馆+咖啡馆

逵园是东山洋房中的五大名园之一，现为国家文物保护单位。在逵园建成九十周年的2012年，逵园在最大程度保留原貌的基础上活化成为集画廊、咖啡馆、文化活动和艺术生活体验为一体的创新艺术空间——逵园艺术馆。如今，逵园艺术馆已成为一个文艺活跃地、当代艺术推广和老建筑活化的范例而存在。

地址：广州越秀区恤孤院路9号

网红打卡地：Cute Meet Coffee

这里就是所谓的喧哗都市中的安静角落。一般的咖啡馆总喜欢在路边，这家则不同，是家位于9楼的天台小店。极简的白色装修，亮亮的阳光和绿绿的植物。推开玻璃门，就推开了一片都市里的绿洲哦。

地址：海珠区江南大道穗花二巷一号inhouse九楼

咖啡工厂：ALL-IN COFFEE

这家咖啡馆不在市区中心，而在黄埔古港。工业风的极简装潢，宽敞的空间，舒服的环境。店里拥有自家的咖啡豆烘焙工作室，也出售挂耳咖啡。它更像是一个咖啡工厂，因为这里能喝又能买。

地址：海珠区琶洲黄埔古港石基路534号

一家爱不释手的小店

广州地标书店：方所

方所可以说是广州地标性的书店，就像在台北你会想起诚品书店，在北京想起“三联”，在上海会想起“ 季风”。

在1800平方米空间内，融合500平方米的书店、400平方米的展示和销售设计品的美学馆、260平方米的展览空间、250平方米的服饰馆以及90平米的咖啡馆。

地址：天河路383号太古汇商场MU层

东山口的旧时光：橄榄山

橄榄山隐匿于越秀区东山口，民国时期的建筑就伫立在四周，红墙白瓦的老建筑和绿意葱葱的植物勾勒出静谧的旧时光，吸引了很多摄影爱好者和文艺青年。设计师巧妙地将当代的生活方式融进这个具有旧时光的环境当中，有机会你一定要来这里来感受它的安逸与宁静。

地址：越秀区新河浦三横路3号一层

1200bookshop不打烊

广州的第一家24小时不打烊书店，1200的温情不只在于24小时营业，它的特色也远远不止于温情。从空间设计到文化理念，从温度到态度，从书到人，它总能在不经意间触动你。现在，1200bookshop在广州共有4家，4家店都在天河区内。

地址：广州市天河区体育东路27号

一个不停自拍的展览

自觉艺术馆

自觉即自我发觉，自我感觉，自我悟觉。自觉艺术馆致力于诠释有质感的艺术美学，为大众打造移动艺术文化，饮食体验于一体，提供艺术活动与享受饮食相结合的生活艺术服务，包括蛋糕美食、艺术展览、文艺活动、艺术交流等。

在这里，你可以品尝到精致蛋糕美食。可以停下追赶忙碌的脚步，静静享受休闲人生。欢迎你来发掘你的自觉之旅。

地址：天河中心六运三街51号之一

TIT创意园

广州T.I.T创意园位于广州市海珠区新港中路397号，前身为创建于1956年的广州纺织机械厂。园区定位主题“时尚、创意、科技”，以服装时尚产业为依托，创新创意等新兴业态为加速动力，科技互联网为主导产业。

通过传统行业与互联网思维的融合，打造充满活力、可持续发展的产业集群生态圈。

地址：广州市海珠区新港中路397号

33当代艺术中心

创办于2014年，坚持以现当代艺术为主线，以探索新市场和新艺术方向为宗旨，致力于推动广州地区艺术生态和文化产业的建设和发展。

这里拥有专业的展示空间及配套设施，以美术展览带动学术研究、收藏及公共教育等相关工作的开展。中心定期举办各类艺术沙龙、工作坊、实验性表演等活动。

地址：广州市天河区维多利广场A座33楼

一顿有故事的晚餐

解药艺术餐厅

Antidote 意为解药，这里是集合艺术、文化、美食与名酒的美妙餐饮艺术空间，是一个无法不让人喜爱的地方。在Antidote，你可以在微妙又慵懒的早午时分，在名家画作的环绕下享用一餐美好的 brunch；在悠闲的午后，品尝一杯好看得难以拒绝的低度 cocktail，开始下午的闲逸时光；或者用一顿充满仪式感的西餐，为特别的夜晚预设一个优雅的开端。

地址：广州市天河区天河北路侨怡一街39号

耍牛满

2016年，耍牛满诞生于广州，在珠江新城兴盛路自创品牌，并且得到了各界美食家的认可和食客们的一致良好口碑，也即将在福建、广东地区逐渐拓展。

对于食材格外挑剔与执着的知名美食家蔡澜先生也为之叹服，并在庖丁解牛的黑板上金笔题名，留存赞誉。耍牛满，是为传承潮汕鲜牛肉美食文化而来。 坚持原汁原味，精选优质食材让客人能够享受愉悦的用餐体验。

地址：冼村中路尚东君御兴盛路6号三楼

银记肠粉

早在五、六十年代，“银记肠粉”就名扬广州老西关地区，多年来，凭借质优味美的传统布拉肠粉驰名于省港澳，其肠粉以“粉薄、味鲜、爽滑、口感独特”而赢得了“白如玉，薄如纸，爽滑微韧，味道鲜美”的评价。

蔡澜先生曾亲临银记肠粉店，并执笔亲题“以肠为王”加以赞誉。

地址：百灵路86号

1979年已经开业的新兴饭店，是“广州吃羊第一家”。新兴秘制羊肉煲是一定要尝尝。羊排煲的配料是老广习惯的酱香味，萝卜、腐竹，羊排肥瘦匀称，甚至筷子一夹就烂。说它是很多广州人小时候的味道一点都不为过。

地址： 前进路92-100号

一张演出时间表

《天鹅湖》《大河之舞》《胡桃夹子》等经典剧目从2018年的1月开始将陆续在广州轮番登场。这两天正在举办的广州草莓音乐节更是年轻人不可错过的。拿好这张演出时间表，大部分的演出目前正在售票哦。

广州草莓音乐节

今明两天正在广州长隆欢乐世界举办广州的草莓音乐节，现在买明天的票还来得及哦。痛仰、万能青年旅店、新裤子、胡德夫、曾轶可、重塑雕像的权利、Mando Diao、马頔、毛不易等数音乐人将在四大舞台接连送上精彩演出。本次是草莓音乐节第二次来到广州，即将于新年之初为南方的乐迷带来一场新年狂欢派对。

全阵容及演出时间表请看这里！

演出时间：2018.01.06-01.07

演出场馆：广州长隆欢乐世界8号停车场

新年贺岁剧：《胡桃夹子》

这是2018年在广州大剧院上演的新年贺岁芭蕾舞剧。《胡桃夹子》是十九世纪最伟大的俄罗斯作曲家柴可夫斯基根据德国剧作家E.T.A。霍夫曼创作童话《胡桃夹子与老鼠王》改编而成的芭蕾舞剧。作为世界上最优秀的芭蕾舞剧之一，《胡桃夹子》有着“圣诞芭蕾”的美誉，在许多西方国家民众心目中，它都是每年新年的传统保留节目。

演出时间：2018.01.19-01.20 19：30

演出场馆：广州大剧院 歌剧厅

黑白天鹅同台共舞的《天鹅湖》

作为俄罗斯芭蕾经典剧目，一直以来在世界各地备受欢迎。此次俄罗斯国家芭蕾舞剧院--阿斯特拉罕芭蕾舞剧团中国巡演，将带来新版《天鹅湖》，由来自莫斯科国家芭蕾舞剧院天才编舞家康斯坦丁·乌拉尔斯基精心编排，超强的阵容，顶尖的水准。此次演出黑白天鹅将同台共舞，该场面在国内演出中难得一见。

演出时间：2018.01.27 20：00

演出场馆：广东演艺中心大剧院

世界第一舞剧：《大河之舞》

诞生23年，32个国家，300个剧场，近两万场演出，舞步遍布全球，演出总行程达到700000英里，等于地球到月球的三倍，《大河之舞》在2018年携全新阵容再临中国。它以传统爱尔兰民族特色的踢踏舞为主轴、融合热情奔放的西班牙佛拉明戈舞，并汲取古典芭蕾与现代舞蹈的精髓，共同营造出一场气势如虹、异彩纷呈的绝世舞作。

演出时间：2018.02.03-。02.04

演出场馆：广州大剧院 歌剧厅

重温旧梦：宫崎骏·久石让主题音乐会

每一曲熟悉的旋律都能触及你心底最柔软的地方，唤醒心中那一份纯真的童年记忆。30多年来，日本动画大师宫崎骏所创作的动画，其美妙的画面与匪夷所思的想像力让每个观众心驰神往。在广州的郭兰英剧院，3月份你将再次与《天空之城》《千与千寻》等宫崎骏的经典重逢。

演出时间：2018.03.09 20：00

演出场馆：郭兰英剧院