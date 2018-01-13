博主们宠爱的这间海岛酒店 每个角度拍出来都是戏！

导语：如果你迫不及待想拥抱阳光凹造型的话，今天就给大家推荐一间很多博主喜欢的海边度假酒店，而且距离短从国内飞过去很近。（来源：最佳设计酒店）

在这里你也可以拍出下面的大片，比如：

图片来自旅行博主gypseetravel

酒店每个角落都很适合拍照！

阅读、凹造型都很适合哦

酒店坐落于越南的富国岛上，从上海出发到富国岛没有直飞的航班。但是可以从上海乘坐4个半小时的飞机到达胡志明市。从这里转机出发40分钟左右就可以到达富国岛。

胡志明市酒店距离富国机场只有16公里，仅有25分钟的车程。

酒店的虚构大学主题

进入到酒店的主入口，便会看见两尊巨大金色的脊背犬雕塑。雕塑下面的字写着 University Lamarck拉马克大学。

看到这个也许会有不少人犹豫是否走错了地方。酒店的原址是一所从未营业过的学校，内部还保留了不少校园元素。

酒店设计构思以学院为蓝本，纪念为达尔文的进化论奠定基础的法国自然主义学者Jean-Baptiste Lamarck。

为了打造个完全虚构的校园，甚至逼真到编纂了这间“大学”1889年的创办年份。

度假村里保留的校园跑道@尚旅游

整个酒店的设计理念及操刀都是由世界级园林造景大师Bill Bensley完成。

他是Bensley Design Studio（BDS）设计室的创办人和总设计师，Bill Bensley 热衷于研究东方文化并把设计与之结合，所以他的作品不少都带有东方元素。

Bill Bensley

他的获奖作品遍布全球知名度假酒店，如印尼巴厘岛凯悦酒店、曼谷The Siam Hotel、泰国四季酒店绝大多数的景观设计都出自Bill Bensley之手。

他在中国的设计有杭州西子湖四季酒店和三亚文华东方酒店。

曼谷The Siam Hotel

泰国曼谷四季酒店

三亚文华东方酒店

我们专注于在人间创造天堂”是设计室的设计理念。Bill Bensley结合景观与空间的艺术性，创造出了极有视觉冲击的景观作品。

Bill Bensley园林景观作品

富国岛JW万豪酒店的大堂像个博物馆，陈列着各式各样的书、雕像、奖杯、标本。各种复古又文艺的装饰将这里打造成了一个拍照的绝佳地点。

登记处

bell desk

大堂白色的设计风格与20世纪早期的法国殖民地的传统建筑风格吸引了很多旅行博主以及网红前来打卡拍照。

英国知名旅行博主KAROLINA VALEIKAITE

酒店共有244间客房，基于对大学的构思，客房主楼以不同的科系命名。

客房室内设计色系有红色、绿松石色、蓝色及绿色。

每间房的阳台都可以外面的海景，住在一楼的客人还拥有私人花园并可以使用前往游泳池的直行通道。

浴室的风格也是跟着房间色调保持一致，基本以白色为主。浴室配备浴缸与淋浴设备，重点是有两个洗漱池，也不用跟闺蜜抢着洗脸化妆了。

MISS个人还觉得这里的浴缸也是个摆拍的好地方。

英国知名旅行博主KAROLINA VALEIKAITE

酒店的总有包括酒吧的5间餐厅，TempusFugit是个全天候餐厅，提供越南当地特色美食与法餐。

餐厅供应的菜系

Co是个咖啡零食店，餐厅营造了一种休闲的法式氛围。它的设计细节也很贴心，从古老蛋糕店回收的铁烤箱和数十个古董秤，很容易将人带入气氛。

酒吧的主题是化学实验室，天花板装饰了元素周期表和原子形状灯饰。

酒吧内提供“化学家”调制的鸡尾酒，吧台里调酒工具都使用烧杯和科学仪器做装饰。

酒店里还有个海滩烧烤餐厅Red Rum，餐厅里设有露天亭子，方便客人边看风景边用餐。

餐厅里还有个由上百个贝壳所制的悬挂吊灯。

酒店提供三个室外泳池，泳池底部都是由小马赛克瓷砖拼制而成。

最出名的应该就是贝壳形状的泳池了，它的四周被椰子树360度围了一圈。不过想玩好它，最重要的还是要带个有技术的摄影师呢。

酒店还配备了新概念的水疗中心-Chanterelle- Spa，拥有四种功效的水疗护理。

药材水疗

SPA 馆的灵感则来源于爱丽丝梦游仙境，在拥有英国 AA 提供的顶级 spa 体验的同时，也让客人仿佛成为了爱丽丝梦游仙境的主角。

水疗中心内的8个水疗护理房间内均配备私人花洒淋浴、蒸汽室、桑拿和水疗护理区域。

酒店周围放置着超过5000件的古董，都是设计师与团队在欧洲两年旅游期间收集的文物，并配衬定制的地毯和印花梳化。

还有当地的特色的脊背犬雕塑也是遍布于酒店内。

酒店旁边的沙滩景色也是一致受好评，很值得就那么去度个假了。看完MISS的介绍有没有想打开钱包，背好相机出发了！

酒店信息

富国岛翡翠湾JW万豪度假酒店

酒店地址：越南An Thoi，Bai Khem， Phu Quoc Distric

预定电话：0084 297 3779999

预定网站：www.marriott.com/hotels/travel/pqcjw-jw-marriott-phu

参考价格：人民币3000/晚起