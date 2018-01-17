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2018度假酒店大趋势 听说主打“健康养生”？

2018年01月17日 13:00 新浪时尚
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　　导语：而且，品牌标准和品牌故事都一致往“绿色环保”方面靠了。（来源：界面新闻）

　　经济学人之前的一篇报道中说到，到2030年，西欧60岁以上的人将占到消费人群的59%，探险旅行不是年轻人的专属，至少在美国超过40%玩冒险旅行的都是超50岁的，对他们而言，邮轮的舒适性不是最重要的，他们在选择一张头等环球邮轮舱位和安第斯山脉自行车旅行之间，会果断选择后者。这一点，甚至连青春向上的千禧一代们都做不到。

　　这群人给旅游业带来的最大变化，是“养生旅行（wellness）”的蓬勃发展。

　　Wellness这个词汇是组成词，1961年由医生Halbert Dunn提出，他把wellbeing和fitness结合起来，认为旅行的最高境界是要实现自我满足和养生的结合，颇具中国道家所说的“道生”，即通过保养使身心处于最佳状态、延缓衰老。两者的最大区别在于，中国的道目的只有一个，延年益寿，wellness是实现身体、精神的可持续发展，注重过程而非结果。

　　2014年，健康旅行网站Spafinder Wellness发布了这个新行业的趋势报告，指出市场规模已经达到439亿美元，占全球旅游支出的14%。旅行者们不仅只关注目的地的美景，还表示希望有更多的健康选择，比如健康食品、水疗、自然体验、健身房，乃至瑜伽冥想课程。

　　喜达屋（Starwood）在2008年开了第一家绿色环保酒店——源宿（Element），最希望客人在酒店中能够舒缓精神、放松身心，恢复到最佳状态，这是第一个强制要求自己的所有产品都通过LEED（Leadership in Energy and Environment Design）绿色建筑认证的品牌。越来越多的酒店品牌都在通过“健康、绿色”这样的标签吸引旅客，名声好听也能节约成本。比如墨西哥用二次材料的EI Ganzo，拉斯维加斯的米高梅大酒店还采用了水净化系统、低过敏材料等健康设施。

　　健身房在曾经的酒店里，也就是彰显酒店设施齐全的一个不起眼角落而已，有氧区一般就是一台跑步机、椭圆仪、自行车，最多配上一些力量训练的哑铃什么。但现在完全不一样了，威斯汀酒店不仅推出了运动主题客房，还提供运动装备出租、城市慢跑路线设计服务。希尔顿还推出了Five Feet to Fitness健身客房，客人能够在房间内进行有氧锻炼，保持私密性。

　　除了酒店，还有餐厅。酒店资讯平台HNN说，“浸入式酒吧将成为2018年最热门词汇之一”，HNN举的例子是迪士尼在奥兰多开的星球大战主题酒店餐厅。餐饮企业家们已经将艺术和美食结合在一起，比如伦敦举办的“Beauty and the Feast”戏剧节，变表演边做菜。要说这和“健康养生”的关系如何，HNN表示，这能让客户拥有“多感官用餐体验”，开心才是最重要的。当然，伦敦的美食戏剧节是比较奇特的体验了，一般的酒店也就是提供DIY餐点饮料制作而已。

　　旅游局们也都在忙着应对新兴起的消费热点，墨西哥瓜纳华托州旅游局在今年成立了健康旅游协会，不仅准备办健康周，还把健康归纳到旅游项目的重要组成部分。哥斯达黎加旅游局在2017年的公关活动直接起名为Pura Vida ，意为享受生活，以社区的健康作为核心价值观。此外，还有阿鲁巴旅游局的“芦荟健康月（Aloe Wellness Month）、佛罗里达州的发现棕榈滩（Palm Beach County），以及圣卢西亚旅游局的首届“冒险与健康月”。

　　Wellness的大潮已经来了，比起千禧一代注重品质，健康养生的消费群体们更注重内涵，如果真的普及开来，对于人的生存与发展，又是一个突破点。

标签: 度假酒店趋势

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