南极旅行没你想的那么可怕 实用攻略拿好不谢

导语：忘了从什么时候开始旅行已经成为每个人生活当中不可或缺的一部分，就像是阳光、空气、水一样重要。兜兜转转走走停停，去过了许多国家，看过了很多美景，然而对于充满着未知感的南极却从未踏足，那么今天就一起起航去那里看看吧！（来源：YOKA时尚网）

南极旅行 图片来源自amazingplacespics.com

说起去南极旅行，很多人都觉得有点天方夜谭的意思，四周出了冰川外荒芜的环境真不知道有什么吸引旅行者们纷纷前往的。如果你也是这种想法的人那么就继续往下看吧！

南极旅行 图片来源自i.pinimg.com

其实之所以很多人选择去南极旅行，无外乎是为了那片尚未被人们玩坏的净

土所吸引，然而究竟有多么的纯净？话不多说，那么就一起来看看吧！

在出发前，你要知道：

什么时间去南极旅行比较合适？

南极旅行时间 图片来源自Travel + Leisure

南极那样一个寒冷的地方也是有着暖、寒季的区别的，通常暖季是指11月至3月，所以这时候去不会有寒季那么冷，另外11月还是企鹅破冰求偶的季节，很值得去看看哦！

南极适合怎样的旅行方式？

游轮旅行方式 图片来源自Galveston.com & Company

通常去南极旅行就是飞机+游轮游，大部分是从乌斯怀亚出发乘坐游轮。一般船只大小分为两种，100人左右的小型游轮和可以容纳200人以上的大型游轮，在选择的时候建议大型游轮，因为内部设计宽敞舒服。

游轮的选择 图片来源自hotdealcruises.com

在选择游轮的时候比较推荐的是国际南极旅游经营者协会的游轮，这是提倡环保旅行的机构，所以整个行程要求很严格，相对来说也比较安全。

价格：7万-20万不等

而到了南极之后能玩什么呢？

1。来纳克港看企鹅

巴布亚企鹅 图片来源自fabforgottennobility.tumblr.com

位于群山环抱的安沃尔湾内的纳克港是巴布亚企鹅的聚集地，能登陆在南极的地点不多，而纳克港是其中之一。

巴布亚企鹅 图片来源自flickr.com

巴布亚企鹅将这里视作自己的家，所以也请游客们不要去打扰它们，不过有时候你不打扰它们它们可能会来拜访你，你坐在雪地中时企鹅很有可能过来跟你玩耍嬉戏哦！它们有时候可并不羞涩。

纳克港的冰川 图片来源自wanderingtrader.com

在纳克港的冰川看鲸鱼 图片来源自instagram.com

除了企鹅之外，放眼望去四周围的冰川也是非常的雄伟壮丽，坐在冰雪之地当中，不时看一下海水中，也许你还能观察到小须鲸呢。

2。在艾秋岛偶遇晒太阳的海豹

帽带企鹅 图片来源自Bloglovin‘

既然来到了南极，那么就算是踏入到了企鹅们的地盘，所以在这里到处基本上都能看到企鹅的身影，当然在艾秋岛也不例外。除了前者提到的巴布亚企鹅之外，这里还住着帽带企鹅。

海豹晒太阳 图片来源自mappingmegan.com

前往南极旅行就如同走入到了动物园一样，企鹅自然是少不了的，除此之外，空闲的时候你可能还能凑巧碰到在岸上晒太阳的海豹，慵懒的躺在那里，悠闲的享受着午后的曼妙时光。

欣赏艾秋岛落日 图片来源自National Geographic

欣赏艾秋岛落日 图片来源自fodors.com

看过动物们的动态美之后，到了夕阳西下的时候就适合坐在岸上看那片落日的余晖，阳光照射在冰川上映射出淡淡的粉色，静止的美感在心头无限的蔓延开来。

3。去艾米兰特布朗享受自由滑雪的乐趣

艾米兰特布朗 图片来源自Annual Adventure

其实早些年这里曾经是阿根廷的工作站，但因为当年有个精神崩溃的医生在这里放了把火，这里瞬间一片化为了灰烬。后来英国人将这里又建了起来改造成了一间博物馆。

艾米兰特布朗 图片来源自Annual Adventure

南极明信片 图片来源自facebook.com

这间博物馆里会售卖一些明信片、南极地图以及一些纪念品，你可以在此选购一些带回去当做伴手礼。另外，这里还是南极为数不多有人烟的地方，所以来到这里的时候你会倍感亲切。

南极滑雪 图片来源自skiingmag.com

这里呢还是滑雪爱好者的天堂！不过不方便的是你需要自己扛着雪板走到山顶，在到达山顶滑下去之前你可以放眼看到整个南极雪景，厚厚的积雪会为热爱滑雪的你带来无限快乐。

4。在静悄悄的天堂湾看唯美日出

天堂湾静止的美 图片来源自500px.com

天堂湾静止的美 图片来源自The Planet D - Adventure Travel Blog

有人说天堂湾美如画，的确，如果不说可能你都想象不到这样的景色在现实中也存在。来到天堂湾，这里的每一寸冰川，每一滴水滴感觉都像是被定格住了一样，不自觉的让你都会屏住呼吸。

天堂湾美景 图片来源自cruisecritic.com

很多人都会乘坐橡皮艇来近距离感受下这里的冰川之美，真正的走进这里你会发现这里安静到连一点水落下的声音也能感受的很清晰，然而，在你专心的享受这份安静的时候也需要时刻保持警惕，因为不知道何时鲸鱼就会从你的身边翻身跃起。

天堂湾日出 图片来源自Bailey Coffee & Crayons

来到天堂湾，日出美景是肯定不容错过的，当天边的一道光线一点点升起的时候，整个天堂湾就会被光线映射的格外美丽，想镀上了一层金色的外衣一般。

好了，说了这么多美景你是否也怦然心动了呢？不过在你急着出发前，还有些小姿势需要你知道哦！

南极地理位置 图片来源自etsy.com

南极属于干冷的天气状况，肯定是要多带些衣物注意保暖的。然而，在国内出发是冬天时分而南半球却是夏天，另外，旅途中一般会经过阿根廷，智利等国家，这些地方都是夏季，所以你的衣服需要各自参半。