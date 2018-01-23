拜托！泡温泉正确的打开方式是这样的

导语：“脱单啦？”“可不！”别想太多我说的是脱离单褂添了新衣。凉意渐渐的包围着我们，在没有暖气的日子里，泡温泉好像成为了不错的避寒利器，刚准备出门体验下可放眼国内温泉池，不是搓泥就是泡澡（太恶心…）堪比公共浴池…然而，泡澡=泡温泉？（来源：YOKA时尚网）

当然不一样！

泡温泉 图片来源自instagram.com

你要知道温泉水跟那些洗澡水可不同，严格意义说，温泉水是从地下自然涌出的自然水，而这种自然泉水含有的微量元素对人身体有益，反观洗澡水呢（就自来水呗~），所以这两者可是有很大差距的！

再者，泡澡和温泉起初的作用也是不同的。

沐浴 图片来源自Domino

泡澡也可以说是沐浴，最早起源于公园前8世纪的古希腊，那时候受到地理位置的影响古希腊人只是把沐浴和游泳当做是风俗习惯，后来渐渐人们注意个人卫生了，泡澡也就算是生活不可或缺的一项了。

泡温泉 图片来源自Travellerspoint Travel Community

而泡温泉据说最早起源于日本，那时候的人看到受伤的小动物在泡过温泉之后奇迹般地迅速复原，这才让他们开始认真的研究起了泡温泉。

泡温泉作用 图片来源自elle.com

自从研究起了泡温泉之后发现这益处可真不少。温泉水富含的矿物质渗透入皮肤当中可以有效的加快新陈代谢，另外，其中的矿物质还可以调节内分泌，当然了，最主要的作用还是驱寒！总之秋冬季泡温泉对身体健康有着相当大的好处。

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既然说了这么多好处，那么自然要趁着这大好时光去泡温泉咯！然而，众所周知日本绝对是泡温泉的胜地，那么不妨忙里偷个闲去试试日式温泉吧。

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等下，知道跃跃欲试恨不得立马说走就走，但是有些日式温泉的小细节还是要跟你先来聊聊的，以防你闹出什么大笑话（偷笑~）。

温泉穿衣方法 图片来源自m.flickr.com

1 日式温泉浴衣的正确穿法

在日本泡温泉可不是让你穿着自己的衣服冲进去脱个精光就行的，而是要在前往温泉池水前换上浴衣（浴衣也写作御衣，就是简单和服的意思，专门用在泡汤前后穿着，也在夏日祭等节日时穿着。），当然，这种和服可不是说你随便一系就可以的，而是有个小讲究在其中。

浴衣 图片来源自The Met

在穿这种和服的时候最重要的就是领口处的细节，必须是左襟压右襟，如果相反的话则会被认为是寿衣（这么不吉利的事儿可别干哦~）。

淋浴 图片来源自bloochikin.tumblr.com

2 泡温泉前需要沐浴

再有，泡温泉之前需要注意个人卫生哦！因为在日本基本上都是裸泡（放心~不是男女混浴），自然在下水之前要洗净身体以免。。。（你懂得）

木屐鞋 图片来源自facebook.com

3 不能穿鞋进入温泉池

不光如此，在进入到温泉池之前你要将鞋子放在门外，必须赤脚进入其中，之所以这样大概是怕污染了泉水吧！

温泉池 图片来源自jholiday.kr

4 注意男女温泉使用时间

另外，无论室内室外的温泉池都是交替使用的，为了让男女看到不同的美景，所以分为不同的时间段，别说没提醒你！在你前往之前可要睁大眼睛看清楚时间哦~不然走错了可就尴尬了。

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还有，对于长发飘飘的女人们来说，在日本泡温泉一定要将头发盘起来，如果披头散发的走入其中可是一种很失礼的表现，以免工作人员来好心“提醒”你还是将头发高高盘起来的好。

此外，除了这些泡温泉是需要注意的小细节之外，泡温泉的次数也是很重要的！

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在日本有“一日三泡”的习惯，基本上在下班后或者放假时，吃晚餐前先泡温泉，让身心放松，洗涤尘埃，然后休息半个小时，开始享受一顿丰盛的美食，这就是他们所谓的怀石料理，这是他们的第一泡。

第二泡临睡前 图片来源自abstract.desktopnexus.com

第二泡就在睡觉前，经过一天的疲劳后，很多人很容易会出现失眠症状，这时温泉恰恰可以发挥一个非常好的镇定作用。

第三泡 图片来源自southerngirlfantasies.tumblr.com

而第三泡则是在起床后，早上更需要振奋精神，通过温度促进血液循环，经过短暂的泡浴之后，就能精神百倍地享受新的一天。

好了，了解了这些小细节之后那么话不多说就赶快出发吧！

值得期待：面朝大海，春暖花开

[Hotel Nanpuro（那格普日式旅馆）]

地址：855-0802 长崎县， 岛原市， Benten2-7331-1， 日本

Hotel Nanpuro（那格普日式旅馆） 图片来源自Booking.com

在日本几乎遍地是温泉，但是最著名的莫过于箱根、伊豆又或者是九州，而这家位于长崎的温泉酒店的泉水就来源自岛原温泉。此外，这里面朝大海，不光可以泡温泉还能将宽阔的海水收入眼底。

享受海景 图片来源自instagram.com

试想一下，躺在海边看风景的感受如何？那种宽广无边的感觉倒映在眼中是一种多么美好的享受啊。

那么让你边泡温泉边看无敌海景呢？

户外温泉 图片来源自Booking.com

室内温泉 图片来源自pinterest

这家酒店内设有户外和室内两种温泉池，室内的应该已经是司空见惯了，那么在此也不再多说。户外温泉才是这家温泉酒店的夯货！虽然日本有不少户外温泉，但是拥有无敌海景的却不是很多，当你赤裸着身体走入温泉中，看着海浪此起彼伏，心头有没有觉得略微的有些荡漾？如果你早晨不赖床的话，来到此处泡在温泉水中欣赏唯美的日出景色更加不错哦。

Hotel Nanpuro（那格普日式旅馆） 图片来源自Booking.com

你以为来这里就是泡温泉那么简单？当然不是，除了温泉之外，酒店内还设有很多有意思的活动项目，像是乒乓球、荡秋千又或者是小型射击等，帮你快速打发无聊时光。

Hotel Nanpuro（那格普日式旅馆）餐厅 图片来源自Booking.com

除了娱乐之外，酒店内的餐厅也是超一流！吃货们可千万别错过了哟！餐厅每日都会提供多种多样的日式料理，长崎和牛、伊势海老等应有尽有，让你得到味蕾的多重满足。

怀石料理 图片来源自mapple.net

在此不得不提的就是餐厅供应的怀石料理，这算是日式料理中比较高档的菜式了，该料理极端讲求精致，无论餐具还是食物的摆放都要求很高而被一些人视为艺术品。

精致的怀石料理 图片来源自puffy-eyes.org

为什么说怀石料理你不得不吃呢？答案很简单：“高颜值”！出色的精致的装饰摆盘和不俗的精准刀工光是看一眼就足够令你沉迷了。此外，该料理会根据不同时节用不同的食材来烹饪，口感上相比较其他菜式更加出众，所以喽，怎能不试试呢！

价格：337元起/晚

值得期待：只有你想不到的温泉池花样

[Hakone Kowakien Miyamafurin（箱根小涌园美山枫林酒店）]

地址：250-0406 神奈川县， 箱根，Kowakudani 493-48， 日本

箱根小涌园 美山枫林酒店 图片来源自Booking.com

说到日式温泉，箱根肯定是广大温泉迷们的首选之地。这家箱根小涌园美山枫林酒店可是当地人平日里比较常去的温泉酒店之一，所以你怎能错过呢！

箱根小涌园 美山枫林酒店 图片来源自pinterest

之所以格外偏爱这里首先是因为这里地理位置比较私密，四周围被乡村景观所包围，放眼望去各种植物郁郁葱葱格外迷人。

酒店室内温泉池 图片来源自pinterest

先来说说池水的造型。远离城市的喧闹，客人们可以充分的在其中享受温泉的舒适感，这里的温泉池特别宽大，可以提供家庭式温泉池，也就是说一家人都可以浸泡其中，一边聊天一边泡温泉很有家庭氛围，丝毫不必担心会有他人的乱入。

多样温泉池水 图片来源自 pinterest

这里的温泉样式可是很值得一提的，不同样式的温泉池对人的身体也有这不同的作用，你之前有尝试过酒浴温泉吗？这里的酒浴温泉就有很多种，其中黄酒温泉池真的要来试试！黄酒对身体的肌肤有非常好的作用，此外，通经络、行血脉，在秋冬季来浸泡可以说是有一定的养生作用哦！

多样温泉池水 图片来源自 pinterest

你以为只有传统的日式温泉吗？当然不，在这家温泉酒店当中还有偏西式的温泉池，就拿这个红酒池来说吧，众所周知红酒对肌肤有很好的功效，美容养颜嘛~在充满了红酒温泉水中浸泡后，出来就会感觉到肌肤的光泽和弹力，这种浴池很适合爱美的女人哦！

绿茶温泉池 图片来源自 pinterest

这里还有绿茶池。其实绿茶对人身体不仅有提神、消除疲劳、抗菌等作用，还有一定的保健疗效，所以在一定温度下浸泡在绿茶温泉水中对可以很好的放松身心，另外，你闻着满池的茶香也可以帮你调整心情哦~

咖啡温泉池水 图片来源自Booking.com

因为当下的年轻人经常熬夜喝咖啡，所以很多人觉得咖啡对身体只有伤害，其实不然，咖啡粉洗澡是一种温热疗法，浸泡在这样的咖啡温泉水之中可以有效的瘦身哦，想要减肥的女人可别错过了。

箱根小涌园 美山枫林酒店 图片来源自pinterest

泡完温泉之后你还可以一路沿着蜿蜒的小路到山上看看，四周围茂密的丛林和山上飞流直下的泉水让你仿佛像是置身于爱丽丝梦游仙境中一样。

价格：984元起/晚

值得期待：唯有秋叶与温泉之水不可辜负

[Yufuin Gettouan（汤布院月灯庵）]

地址：879-5102 大分县， 由布市， Yufuin-cho Kawakami 295-2， 日本

汤布院月灯庵 图片来源自Booking.com

别一听到什么庵就像到尼姑，这可跟寺庙八竿子打不着！这里是一家地地道道的温泉酒店，看起来不起眼其实却别有洞天。

寂静复古风格 图片来源自pinterest

走在酒店的庭院内，四周围充斥着各种植物，摒弃精心仔细聆听还可以听到林中的虫鸣鸟叫，对于那些在城市里呆久了的人来说，没有什么比这里更净化心灵的了。

赏红叶 图片来源自studioview.tumblr.com

在此先说个题外话，秋季来日本除了泡温泉来次舒适的感官享受之外，赏红叶这种视觉享受也是很多人比较偏爱的。然而，在这间酒店当中可以将两者进行结合哦！如此方便，也是帮你节省了不少时间呢。

下面咱们言归正传

泡温泉看秋景 图片来源自Booking.com

泡温泉看秋景 图片来源自Booking.com

在这里的每一间客房内都设有私人温泉池，私密程度可想而知咯！每一个温泉池都是露天的，只要抬头就可以看到四周围茂密的丛林，特别是在秋季的时候，观察着树林满满的层林尽染可是一种不错的享受，另外，再泡在温泉水中，温暖的感觉包裹着你的同时向外望去，满眼的秋色尽在眼中，偶尔微风吹过一片红叶落入池中格外有意境。

客房设计 图片来源自Booking.com

酒店内的客房设计也非常的充满日式风情，浅色系原木材质充满着整个房间，榻榻米等设计也是日式风格的标配，搭配院落里的古朴风，怎能叫人不爱呢！

价格：2794元起/晚

看过了这些泡温泉的正确打开方式之后，拜托，快放下你的搓澡巾吧！简直太丢脸。。。

话说，今年温泉之旅你打算去哪里呢？