极限潜水新去处：世界上最长的水下洞穴

导语：在墨西哥东部 Quintana Roo 地区 Tulum 白色沙滩以西三英里的地方，人们发现了一个世界上最长的水下洞穴。（来源：华丽志）

该洞穴由 Sistema Sac Actun 和 Dos Ojos 两个现有洞穴连接而成。Sistema Sac Actun是一个天然洼地或者洼地浑水系统，长164英里，并与附近52英里长的Dos Ojos浑水系统相连，这意味着洞穴的总长度达到 216英里（约合348公里），比24座珠穆朗玛峰加在一起还要长，同时洞穴最深处的深度为 332英尺，超过了伦敦大本钟的高度。

Sistema Sac Actun 和 Dos Ojos 都已经是非常著名的潜水地点，而本次的发现将两个洞穴连在了一起，成为了世界上最长的水下洞穴。这让它有希望成为世界上最具吸引力的极限潜水区域之一。对于 Quintana Roo 地区来说，这也是一个好消息。去年夏天，美国国务院发布警告，考虑到墨西哥杀人率的上升，建议美国人减少前往墨西哥，而这一发现将会让 Quintana Roo 在游客的眼中更具吸引力。

Quintana Roo 地区是墨西哥著名的旅游地区，世界知名的度假胜地 Cancún（坎昆），墨西哥最大的岛屿Cozumel 以及 玛雅文明的遗址 Chacchoben，Cobá，Kohunlich，Muyil，Tulum，Xel-Há 和 Xcaret 均位于该地区。

这一发现的意义还不仅仅在于旅游方面，它还可能是研究人员破译玛雅文明的秘密的关键突破。在16世纪西班牙人征服中美洲和南美洲之前，玛雅文明统治着这一地区。Cenotes 则是玛雅文化的圣地之一，被认为是通向神的所在地的入口。潜水者们经常在附近发现了宗教文物和完整的古老人体骨骼，Gran Acuifero Maya（一个致力于研究和保存这些洞穴的项目）的研究人员认为，这些骨骼属于当初被用于献祭的玛雅人。

水下考古学家，项目总监 Guillermo de Anda 说：“这一发现能够帮助我们更好的了解西班牙人到达之前的玛雅文化，包括他们的宗教礼仪，朝圣地点，以及定居地点等。”

除了世界上最深的洞穴，天然海滩，美丽的珊瑚礁以高端普拉提度假地以外，Tulum 还拥有引人入胜的美食。近年来，有多位名厨都选择前往Tulum 开设餐厅，比如大厨René Redzepi 便在2016年在这里开设了一家快闪餐厅。