全球首家MUJI HOTEL开业 里面到底长啥样？

导语：在房间里，有70%的物品都来自无印良品，可以在店内买到。（来源：界面新闻）

图片来源：许悦

自从无印良品将要把全球首家MUJI HOTEL开在深圳的深业上城这一消息确定之后，很多人都在好奇酒店做出来最终会是怎样的。1月18日，MUJI HOTEL SHENZHEN正式对外开业。确切地说，开业的是无印良品的“三合一项目”——中国第三大的无印良品店铺、全球第2家MUJI Diner无印良品餐堂以及MUJI HOTEL。

一年前，当MUJI HOTEL还在施工时界面新闻曾经到访，当时已经知道负责设计MUJI HOTEL SHENZHEN的团队，来自无印良品的创始之一杉本贵志所拥有的工作室Super Potato。一年过去了，Super Potato对MUJI HOTEL SHENZHEN提及的一些设想已经实现，比如，切割废旧木材并贴在墙上以作装饰；购买一艘旧渔船摆放在酒店区域内，以纪念深圳曾经是座小渔村等等。

但更多未曾公布的细节，需要真正走进去才能一探究竟。

关于MUJI HOTEL的一些数据：

房间内有70%的物品是来自于无印良品，换而言之是可以在店内购买的

一共有79间客房，分布在深业上城的4楼至6楼

3楼设有300平方米的会议室，通过可移动墙面可分隔成三处独立空间，若完全开放，则可作为能容纳200人的小剧场

客房按面积和设施共分为5种房型，26平方米到61平方米不等，房价从950元起

有别于一般酒店前台连着大堂的设计，MUJI HOTEL SHENZHEN的前台和大堂是分开的。由于深业上城依山而建，酒店位于山坡的上方，所以酒店前台在二楼，而大堂则放在了三楼。这两个功能区的面积都不大，也没有酒店常见的大吊灯。但由于层高较高，两个空间并不显得压抑。

前台

大堂，一侧的书墙摆放着650多本书，住客可以带回房间阅读

会议室

MUJI HOTEL SHENZHEN的走廊灯光亮度，和房间内的灯光亮度保持一致。走廊里有缓缓的音乐，和无印良品店铺内播放的音乐也如出一辙。

房间内的烧水壶、洗浴用品、拖鞋等物都是无印良品的招牌产品。房间里还有深泽直人设计的那只著名的挂式CD机，遥控器床头，可以随时开关。

洗漱包内是牙刷、牙膏、浴帽等，没有梳子，所以要记得自备

房间内涂有一面硅藻泥，这种装修材质在南方地区的使用比较常见，以海洋的硅藻土为主要原料，有吸收甲醛和防止墙壁发霉的作用——在回南天漫长深圳，一到冬春之交墙壁能潮湿得淌下水来。

B房型

C房型

深业上城处在深圳商业最发达的福田区，但由于周围是莲花山和笔架山，夜里十分安静。床垫软硬适中，但比起无印良品在售的床品，酒店的床单和被套却不够柔软。为了测试酒店房间的隔音效果如何，我们想到了晚上在房间里打开“唱吧”唱了陈粒的《虚拟》。飙了几遍之后，并没有人来敲门投诉。

D房型

E房型

去年， 无印良品曾表示MUJI HOTEL SHENZHEN“不会卖得太贵”，参照对象是同样位于深业上城的五星级酒店文华东方。 MUJI HOTEL SHENZHEN正式价格公布之后，对于深圳消费水平而言，房间价格定得也的确不高，且不随淡旺季而产生价格波动。

“我们认为不应该有个忙季和淡季，360天，24小时都是提供一样的服务。”株式会社良品计划总裁兼执行董事松崎晓对界面新闻说。

“定这个价格是有讲究的，无印良品本身是面向大众的品牌，酒店也要和产品定位匹配，我们毕竟不是豪华酒店，不需要定个很高的价，”深业集团常务副总经理郝继霖对界面新闻说道。郝继霖是深业上城的操盘手，他上一个名声在外的项目是广州太古汇。

按照深业集团的说法，极简的概念不仅用在房间装修上，还有服务的内容，MUJI HOTEL SHENZHEN也没有门童和行李服务员。“无印良品给了两个定价标准：收费要简单，大家要负担得起。这个价格包含了服务费、税费和早餐，每一天都是这个价钱。但也没什么折扣，只有住超过一个月，才有10%的折扣。我们的房间有限，只有粉丝、理解这个品牌的人才会来。”郝继霖补充。

事实上，深业上城并不是唯一一家接触无印良品，希望与其合作开酒店的购物中心，不过郝继霖称，他对MUJI Diner、 MUJI HOTEL都提出了许多设想和建议，最终说服了松崎晓。

关于无印良品为什么要开酒店，是否代表着这个以极简和克制为特征的品牌变得复杂起来。除了开酒店，无印良品几乎覆盖了衣食住行方方面面，即使在服装品类，产品线也越来也多。一年前，我们曾就此询问过松崎晓，他否认了这种说法，称“无论是什么业务，都是在同一个理念下的分支”。

一年后，郝继霖对松崎晓的解释有了进一步的说明。

“MUJI HOTEL楼下就是无印良品的店铺，你去那里看看，可以看到MUJI to GO。无印良品关心旅行，也就自然从旅行用品延伸到旅行中所要住的地方，其实它没有改变。 ”郝继霖对界面新闻说道。MUJI to GO是无印良品为旅行爱好者设立的陈列区，出售牙刷、颈枕、小瓶装洗浴用品等，方便酒店客人入住时补充旅行所需，或为顾客提案出行方式。

除了MUJI to GO，深业上城的无印良品店内还有从全球寻找、发现而来的生活良品“Found MUJI”，出售书籍的MUJI BOOKS，定期邀请艺术家和手工匠人来对话的开放空间Open MUJI等。此外，这家全国第三大的店铺内，在售的还有与无印良品同属于良品计画集团的家居品牌IDéE。顾客可以前往家具搭配咨询受理台，由无印良品家具搭配顾问提供定制的家居生活设计方案。

在MUJI HOTEL SHENZHEN下榻的住客，一日三餐都可以在MUJI Diner完成，而MUJI Diner内设有的吧台，取代了一般酒店的行政酒廊。不用期待MUJI Diner可以吃到日本料理，因为这家餐堂所提供的选择非常家常——日本伊贺、中国新疆和意大利迪赛奥的“家庭菜肴”。

早餐有日式套餐、洋式套餐及中式套餐三个选项；午餐也是以午市套餐形式提供，有3品、4品、5品套餐、肉酱芝士意大利面和黄油鸡肉咖喱饭套餐；晚餐自由度更高些。可自由选择主厨特选开胃菜拼盘、冷菜色拉、牛排、意面和甜点等。

酒吧区

据悉，MUJI HOTEL SHENZHEN最近一个月内的房间都已经预订完毕。想要来睡一晚的话，需要注意的是，MUJI HOTEL SHENZHEN不在携程、去哪儿等平台上开放销售，所有预订都要在无印良品的自有平台上完成。