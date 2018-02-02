设计了树酒店的公司 这次又做了一个极光漂浮酒店

导语：这里同时也是水疗中心和看北极光的绝佳地点。（来源：界面新闻）

当初打造Treehotel（树酒店）的幕后团队这次又做了一个漂浮酒店，从造型上看，还是和树屋有几分相似。

酒店坐落在瑞典，这里是各种创意酒店集合的地方，除了树酒店还有冰屋（Ice Hotel），而新开的这家名为Arctic Bath（北极浴）的酒店，最大特色在于“浮于水上”以及“桑拿极光”。

外形类似鸟窝，中间的切口可以直接通向河流，北极浴酒店内仅有六间客房，只能容纳12名客人，酒店设施还包括四间桑拿浴室、水疗中心、餐厅、酒吧。因为处于斯堪的纳维亚半岛北部、北极圈内，这里还是观赏北极光的极佳地点，在每间房间都有一面大窗户，可以让顾客从舒适的床上看到绚丽的北极光。

Off The Map Travel的创始人兼旅行作家Jonny Cooper在去年六月得知北极浴将在今年开放时评价道：圆形环境营造了一个受保护的空间，能够为客人创造放松的避难所。根据时节不同，这个鸟窝在夏天会浮在水面，而冬天则冻成了冰屋，但中间的泳池会保持在4摄氏度以上不会结冰。

Bertil Harstr?m是树酒店和北极浴的设计师，Harstr?m回忆起童年时经常看到有木枝卡在激流中从而形成浮动的小木堆，从而获得了灵感想把酒店建在水上，采用了瑞典森林工业设计风格，即纵横交错的原木外饰和镶木内饰。

在树酒店大获成功后，类似的项目再建就简单了许多，当地人确信这对社会是有益的，不管是经济上还是环境。和树屋相似，北极浴的建筑材料均取自当地，这让政府在审批时会简单。

不仅是在瑞典，在全球这样的浮动建筑都受到了关注和支持。这源于全球变暖、气候异常背景下2011年国际建筑师联合会（UIA）构筑的建筑主流设想：漂浮建筑（Floating House）。UIA认为，浮于水面或许能够帮助人类度过自然灾害。随后，俄罗斯建筑师Alexander Remizov又提出了The Ark计划，即一种不需固定、可自由浮于水中的建筑体。2015年，葡萄牙科英布拉大学的一个团队公布了一批漂浮房子的照片，命名为Floatwing，可以随时运往世界任何地方，搭建一次可以维持一周左右，为居住者在世界上最偏远的湖泊或者河流上提供生存空间。近年来，建在水上的建筑越来越多，阿布扎比卢浮宫让海水进入了半圆球体建筑、科达伦度假村的漂浮高尔夫球场、新加坡水上全景漂浮屋，建筑圈更是预测，这会成为未来的主流。

北极浴预定方式：北极浴已经开始接受预定，大约在半年后可以入住，发送电子邮件至info@offthemaptravel.co.uk或者致电+44（0）8005668901即可预定。