坐着火车去旅行 亚洲五大豪华专列带来出行新选择

导语：汽车、火车、高铁、飞机，人类对于活动范围和出行效率的渴求，推动了交通工具的不断革新升级。但是，在旅途中，既不想错过沿途的优美风光，又对出行的便捷和舒适有着极高要求，豪华火车出行不失为一个极佳的选择。躺在舒适的卧铺上，沿途风光像画卷般徐徐展开，崇山峻岭、江河湖泊、雪域高原，车窗外风景不断地变换，大自然的瑰丽尽收眼底。途中停靠下车，拜访古老建筑群或感受当地文化，然后继续启程，探索下一处迷人的风景。（来源：界面新闻）

亚洲东方快车

亚洲东方快车（Eastern & Oriental-Express）于1993年开通，是欧洲东方快车的亚洲版。来回于新加坡和曼谷之间，亚洲东方快车行驶1700公里，途经桂河（River Kwai）、华欣（Hua Hin）、槟城（Penang）和吉隆坡（Kuala Lumpur），全程耗时三天两夜，可承载126名乘客。

足够媲美陆上豪华酒店套房的独立卫浴设施，东西方地道美味，殖民风格的列车如同一台时光机，带你穿越到18世纪欧洲贵族生活之中。在豪华车厢舒舒服服地躺着，或者在观景车厢欣赏沿途的河流山川和繁华的城市景观，夜晚还有各种娱乐活动可供消遣。

九州七星列车

这列造价约30亿日元（约合1.75亿人民币）的九州七星豪华专列（Seven Stars， Kyushu）颠覆了“卧铺车”的传统概念，有两天一晚或四天三晚的环九州路线可供选择。列车内有12间套房和2间超豪华套房，仅承载28名旅客，难怪一票难求，需要用摇号的方式来抢购珍贵的席位。

车厢内的装饰设计汇集了诸多日本工匠的大成之作，檀木和枫木墙面，胡桃木地板，日式障子门窗和雕刻有花鸟纹饰的滑动玻璃门，日本文化符号无处不在。

Deccan Odyssey

Deccan Odyssey以印度皇室贵族般的尊贵体验、游览金碧辉煌的异国情调宫殿和大量的奇珍异兽而闻名，也提供极富特色的印度草药养生理疗护理体验。Deccan Odyssey七次被世界旅游大奖评为亚洲领先的豪华列车，足以见得其卓越表现。

列车提供马哈拉施特拉邦壮丽美景（Maharashtra Splendor）、古吉拉特邦的隐秘瑰宝（Hidden Treasures of Gujarat） 、印度游览（Indian Sojourn）、印度史诗（Indian Odyssey等多条不同的旅行线路，展现丰富的印度风情。其中，全程8天7夜的马哈拉施特拉邦壮丽美景旅行线路，从孟买出发，途径纳西克，世界文化遗产奥兰加巴德（埃洛拉石窟）和阿旃陀石窟，戈尔哈布尔，果阿，勒德纳吉里，最后再回到孟买。

金鹰香格里拉特快

此前金鹰西伯利亚特快（Golden Eagle Trans-Siberian Express）凭借横跨8个时区，9289公里的旅程，一举摘得世界最长旅游专列的称号。如今，迎来了金鹰香格里拉特快（Golden Eagle Shangri-La Express），列车途径海拔5068.63米的唐古拉站，这是全球海拔最高的铁路线路。

登上金鹰香格里拉特快，跟随13世纪意大利旅行家马可波罗的脚步，沿着古丝绸之路，穿越森林、草原、湖泊、溪流、雪山，最后抵达享有“世界屋脊”美誉的青藏高原。山地嵯峨的喜马拉雅山脉，迂回曲折的雅鲁藏布江，一睹神奇瑰丽的自然风光；参观藏传佛教胜地布达拉宫、大昭寺、甘丹寺等藏式古建筑，不由赞叹古人们的智慧。

官网点这里

The Royal Express

日本豪华观光列车The Royal Express往返于JR横滨站至伊豆急行下田站之间，沿途可以遥望相模湾，欣赏伊豆半岛美景。

由超人气卧铺列车九州七星列车的设计者——水鸟冈锐治（Eiji Mitooka）领衔设计，列车外观漆成靛蓝色，令人联想起蔚蓝大海，全车共8节内饰各异的车厢组成。日式及西式料理星厨以伊豆本地食材创作美味，餐厅还有现场音乐表演。专设儿童游乐空间，这在豪华列车中可不多见。