有种色彩名叫摩洛哥 原来“北非花园”不止七种颜色！

导语：摩洛哥——北非的神秘国度，每个来到这里的人，都有着自己的向往。有些人为了追寻《撒哈拉的故事》；有些人想要探求《一千零一夜》中的阿拉丁神灯；也有些人期待邂逅《北非谍影》中伟大的爱情。而我既不是文人墨客，也不是浪漫主义，更不相信神话传说。对我而言，此行的目的只有一个——追寻一种叫做“摩洛哥“的色彩。（来源：国家地理中文网）

撰文、摄影：胡子捷森

“纯白”的卡萨布兰卡

卡萨布兰卡在西班牙语中的意思是白房子，是摩洛哥最大的城市，也是整个摩洛哥的经济中心。这座城市正如其名，建筑基本以白色为主。

也许和大部分人一样，在来摩洛哥之前，我只知道卡萨布兰卡这个城市。原因是一首叫做《卡萨布兰卡》的歌。卡萨布兰卡，是摩洛哥的必去之地，而我的行程，也正从这里出发。

哈桑二世清真寺

哈桑二世清真寺是摩洛哥唯一一座对非穆斯林开放的寺庙！当我走近这座寺庙的第一感觉是大，真的非常大，而且整个建筑的结构令人产生一种莫名的敬畏感。

在卡萨布兰卡，最著名的建筑莫过于哈桑二世清真寺。这是世界第三大清真寺，因为有三分之一建造于海上，因此也得名“海上清真寺”。进入内部以后，精美的雕花，华丽的吊灯，宏伟的殿堂，整个寺庙呈现出皇宫般的气势。而日落时分，在夕阳余晖的照耀下，整个寺庙在大西洋的衬托下，更显巍峨雄伟。

从清真寺出来沿着右侧海岸线走，大约步行10分钟左右，可以看到一长条沿海的堤坝，这里是观赏海上清真寺的最佳角度：整个清真寺一半浮于大海，一半立于陆地。

“透明”的索维拉

索维拉的海岸上，聚集着大量的海鸟，每当海风来临，便会迎风起舞

从卡萨布兰卡出发，沿着摩洛哥西海岸一路向南，你会来到一个神奇的地方。无论你是游客还是摄影师，你都会被这里浪漫的异域风情和独特的人文风俗所吸引。索维拉的海滩并不出名，但索维拉的海风却赫赫有名，大西洋的海风终年光顾这座小城，因此得名“非洲风城”。

由于是个港口城市，每当暮色来临之前，当地的渔民便会陆续返回渔港

索维拉老城

有看过美剧《权力的游戏》吗，阿斯塔波的取景地就是索维拉的港口和城墙

索维拉的老城坐落于大西洋之边，自古，索维拉就是一个汇合了多民族和多种文化的“大熔炉”。阿拉伯人、非洲土著部落、柏柏尔人、犹太人在这里和平共处，形成了独特的人文景观。



在索维拉的老城里面，有着很多类似于隧道的建筑，隧道内的灯光和狭长的空间，绝对是摄影师收获人文作品的圣地

索维拉的老人，起着自行车，穿梭于这些古老的隧道之中

跳海——似乎是这群海边长大的男孩证明自己勇气的最佳方式

“火红“的马拉喀什

城市中的建筑穿越了几个世纪，依旧保持着最原始的风貌。从屋顶到围墙，从房子到地面，都呈现深浅不同的砖红色，因此马拉喀什也被称之为“红色之城”。

你可以没有来过摩洛哥，但当你来到了摩洛哥，就不得不来到马拉喀什，这里被《孤独星球》评为全世界最热门的旅游目的地之一。马拉喀什是摩洛哥第二大城市，意为“上帝的故乡”，坐落在贯穿摩洛哥的阿特拉斯山脚下，被称为“红色之城”。

不眠广场

在不眠广场的四周屋顶上，找一家咖啡店，你便能欣赏到最美的暮色

在这里，你能感受到时空的穿越。千年来，每当夜幕降临之时，这里灯火通明，烟雾缭绕。这是一场视觉的盛宴，这是世界文化的遗产，这是马拉喀什的缩影，这是马拉喀什的不眠广场。

暮色下的不眠广场，可谓人生百态，在这里除了汇集着大大小小的商贩，还汇聚着许多极具特色当地民俗

“赤金”的艾本哈度

夕阳下，整个艾本哈度老城犹如一座古老的金色城堡。这浓郁的色彩诉说着千百年的沧桑

穿越的拉特拉斯山口后，我们来到了非洲的好莱坞——艾本哈度。 艾本哈度村依山而建，几乎占满了整个锥型山坡，整座古城犹如一个巨大的堡垒。围墙之内密密麻麻的赤金色土坯房接踵而建。艾本哈度作为当时重要的战略要塞，历经千年沧桑却依旧不减当年威严，这些利用烘干泥土搭建的建筑，是非洲最杰出的建筑精品之一。

古城之中，居住着为数不多的本地人，依旧守护着这座尘封已久的古堡

月明星稀之时，游客渐去的艾本哈度村再度回归宁静。漫天的繁星和寂静的古城遥相辉映。时空仿佛可以倒流，千百年来你未曾改变

“金红色”的撒哈拉沙漠

“早晨的沙漠，像被水洗过了似的干净，天空是碧蓝的，没有一丝云彩，温柔的沙丘不断地铺展到视线所能及的极限。在这种时候的沙地，总使我联想起一个巨大的沉睡女人的胴体，好似还带着轻微的呼吸在起伏着，那么安详沉静而深厚的美丽真是令人近乎疼痛地感动着。”——三毛《撒哈拉的故事》

既然来到了摩洛哥，那就一定要亲眼见证一下撒哈拉的日出。凌晨五点驼队整装待发，这里的骆驼是单峰驼。翻越了几个沙丘，一路颠簸终于来到了沙漠的深处。当旭日东升、紫气东来之时，沙漠的颜色就犹如流动的黄金一般。从黄金到紫金再到赤金不断变幻着。

日出时分，金色的天空中映衬着缓缓而行的驼队，宁静的沙漠中回荡着悠长的驼铃之音

“五彩”的菲斯

9000条街道构筑成的菲斯老城，是整个菲斯的核心，而古城中的老人则是这里的灵魂。走进这个导航都失灵的古城，就像走进了《一千零一夜》的童话迷宫之中

在去到菲斯之前，很难想像世界上还有这样的城市存在。这里是摩洛哥的宗教中心，也是北非史上第一个伊斯兰城市。整座城市保留着浓郁的中世纪的风格。这里到处弥漫着浓厚伊斯兰宗教色彩和传统文化，这里是整个阿拉伯民族的精神所在。走在菲斯的街头，繁杂的色彩会让你莫名的兴奋：精致的毛毯、浓郁的油画、彩色的头纱、昏黄的烛光、琳琅满目的陶器及手工艺制品……这些在同一个空间里交织、碰撞、融合。

走在纵横交织的小巷间会产生这样的感受：这一刻还是人声鼎沸、热闹喧哗，而下一个转弯就穿越到了宁静古朴、与肩齐宽街道上。一位老人穿着民俗服饰，漫步蹒跚，悠然自得

不要妄想可以好好地给穆斯林拍摄一张特写，当你还没拿起相机时，他们就会抬手对你说“NO”。不留影像是伊斯兰民族的教义，因此盲拍或许是最好的拍摄方式。

“蔚蓝”的舍夫沙万

舍夫沙万中不经意的一个转角都带来惊喜

曾经我心中最美的蓝白小镇是希腊的圣托里尼，但从来到这里的那个瞬间，就正式改为摩洛哥的舍夫沙万。有人说蓝色代表忧伤，但这里的蓝色几乎可以化解一切悲伤的情绪，让人沉浸在莫名幸福之中。当然，这里不只有蓝色，整个舍夫沙万可以称得上真正的“童话世界”。这里的精致是数百年来的积累，观察小镇的每一个细微之处，都能发现精心的设计。就连老城中的猫咪，也犹如是一种点缀。

舍夫沙万的蓝色，孩童天真的笑容，能我忘却了所有的烦恼

这个眼睛犹如翡翠的猫咪，仿佛只属于这个蓝色的童话世界

在舍夫沙万，蓝色被用到了极致

“蓝绿”的艾西拉

艾西拉小镇的壁画文化，是整个小镇的灵魂

艾西拉是摩洛哥北面的海滨小镇，深受地中海文化的影响。这里也被称为艺术小镇。1978年，两位当地的艺术家创办了“壁画大赛”并延续至今，这使得小镇每年都保持不一样的风格。在这里，慢节奏是正确打开方式。漫步其中你会发现这里除了地中海的蓝色，还有伊斯兰教的绿色，艾西拉把蓝色和绿色两个如此有个性的颜色结合在了一起。

在艾西拉，除了有精美的壁画，还有迷人的地中海风景

写在最后：《卡萨布兰卡》中的经典台词中有句经典台词“世界上有那么多的城镇，城镇中有那么多的酒馆，她却偏偏走进了我的酒馆”。的确，摩洛哥这个神奇的国度，有着太多的古老而迷人的故事，让无数人为之着迷。十三天的时间，我绕着她走了一大圈，追寻着这种叫做“摩洛哥”的色彩。