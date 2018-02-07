新浪时尚 > 尚品 > 度假酒店 > 正文

有种色彩名叫摩洛哥 原来“北非花园”不止七种颜色！

有种色彩名叫摩洛哥 原来“北非花园”不止七种颜色！
2018年02月07日 17:16 新浪时尚
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　导语：摩洛哥——北非的神秘国度，每个来到这里的人，都有着自己的向往。有些人为了追寻《撒哈拉的故事》；有些人想要探求《一千零一夜》中的阿拉丁神灯；也有些人期待邂逅《北非谍影》中伟大的爱情。而我既不是文人墨客，也不是浪漫主义，更不相信神话传说。对我而言，此行的目的只有一个——追寻一种叫做“摩洛哥“的色彩。（来源：国家地理中文网）

撰文、摄影：胡子捷森撰文、摄影：胡子捷森

　　“纯白”的卡萨布兰卡

　　卡萨布兰卡在西班牙语中的意思是白房子，是摩洛哥最大的城市，也是整个摩洛哥的经济中心。这座城市正如其名，建筑基本以白色为主。

　　也许和大部分人一样，在来摩洛哥之前，我只知道卡萨布兰卡这个城市。原因是一首叫做《卡萨布兰卡》的歌。卡萨布兰卡，是摩洛哥的必去之地，而我的行程，也正从这里出发。

　　哈桑二世清真寺

　　哈桑二世清真寺是摩洛哥唯一一座对非穆斯林开放的寺庙！当我走近这座寺庙的第一感觉是大，真的非常大，而且整个建筑的结构令人产生一种莫名的敬畏感。

　　在卡萨布兰卡，最著名的建筑莫过于哈桑二世清真寺。这是世界第三大清真寺，因为有三分之一建造于海上，因此也得名“海上清真寺”。进入内部以后，精美的雕花，华丽的吊灯，宏伟的殿堂，整个寺庙呈现出皇宫般的气势。而日落时分，在夕阳余晖的照耀下，整个寺庙在大西洋的衬托下，更显巍峨雄伟。

　　

从清真寺出来沿着右侧海岸线走，大约步行10分钟左右，可以看到一长条沿海的堤坝，这里是观赏海上清真寺的最佳角度：整个清真寺一半浮于大海，一半立于陆地。

　　“透明”的索维拉

索维拉的海岸上，聚集着大量的海鸟，每当海风来临，便会迎风起舞索维拉的海岸上，聚集着大量的海鸟，每当海风来临，便会迎风起舞

　　从卡萨布兰卡出发，沿着摩洛哥西海岸一路向南，你会来到一个神奇的地方。无论你是游客还是摄影师，你都会被这里浪漫的异域风情和独特的人文风俗所吸引。索维拉的海滩并不出名，但索维拉的海风却赫赫有名，大西洋的海风终年光顾这座小城，因此得名“非洲风城”。

由于是个港口城市，每当暮色来临之前，当地的渔民便会陆续返回渔港由于是个港口城市，每当暮色来临之前，当地的渔民便会陆续返回渔港

　　索维拉老城

有看过美剧《权力的游戏》吗，阿斯塔波的取景地就是索维拉的港口和城墙有看过美剧《权力的游戏》吗，阿斯塔波的取景地就是索维拉的港口和城墙

　　索维拉的老城坐落于大西洋之边，自古，索维拉就是一个汇合了多民族和多种文化的“大熔炉”。阿拉伯人、非洲土著部落、柏柏尔人、犹太人在这里和平共处，形成了独特的人文景观。

　　
在索维拉的老城里面，有着很多类似于隧道的建筑，隧道内的灯光和狭长的空间，绝对是摄影师收获人文作品的圣地

索维拉的老人，起着自行车，穿梭于这些古老的隧道之中索维拉的老人，起着自行车，穿梭于这些古老的隧道之中
跳海——似乎是这群海边长大的男孩证明自己勇气的最佳方式跳海——似乎是这群海边长大的男孩证明自己勇气的最佳方式

　　“火红“的马拉喀什

　　城市中的建筑穿越了几个世纪，依旧保持着最原始的风貌。从屋顶到围墙，从房子到地面，都呈现深浅不同的砖红色，因此马拉喀什也被称之为“红色之城”。

　　你可以没有来过摩洛哥，但当你来到了摩洛哥，就不得不来到马拉喀什，这里被《孤独星球》评为全世界最热门的旅游目的地之一。马拉喀什是摩洛哥第二大城市，意为“上帝的故乡”，坐落在贯穿摩洛哥的阿特拉斯山脚下，被称为“红色之城”。

　　不眠广场

在不眠广场的四周屋顶上，找一家咖啡店，你便能欣赏到最美的暮色在不眠广场的四周屋顶上，找一家咖啡店，你便能欣赏到最美的暮色

　　在这里，你能感受到时空的穿越。千年来，每当夜幕降临之时，这里灯火通明，烟雾缭绕。这是一场视觉的盛宴，这是世界文化的遗产，这是马拉喀什的缩影，这是马拉喀什的不眠广场。

　　暮色下的不眠广场，可谓人生百态，在这里除了汇集着大大小小的商贩，还汇聚着许多极具特色当地民俗

　　“赤金”的艾本哈度

　　夕阳下，整个艾本哈度老城犹如一座古老的金色城堡。这浓郁的色彩诉说着千百年的沧桑

　　穿越的拉特拉斯山口后，我们来到了非洲的好莱坞——艾本哈度。 艾本哈度村依山而建，几乎占满了整个锥型山坡，整座古城犹如一个巨大的堡垒。围墙之内密密麻麻的赤金色土坯房接踵而建。艾本哈度作为当时重要的战略要塞，历经千年沧桑却依旧不减当年威严，这些利用烘干泥土搭建的建筑，是非洲最杰出的建筑精品之一。

古城之中，居住着为数不多的本地人，依旧守护着这座尘封已久的古堡古城之中，居住着为数不多的本地人，依旧守护着这座尘封已久的古堡

　　月明星稀之时，游客渐去的艾本哈度村再度回归宁静。漫天的繁星和寂静的古城遥相辉映。时空仿佛可以倒流，千百年来你未曾改变

　　“金红色”的撒哈拉沙漠

　　“早晨的沙漠，像被水洗过了似的干净，天空是碧蓝的，没有一丝云彩，温柔的沙丘不断地铺展到视线所能及的极限。在这种时候的沙地，总使我联想起一个巨大的沉睡女人的胴体，好似还带着轻微的呼吸在起伏着，那么安详沉静而深厚的美丽真是令人近乎疼痛地感动着。”——三毛《撒哈拉的故事》

　　既然来到了摩洛哥，那就一定要亲眼见证一下撒哈拉的日出。凌晨五点驼队整装待发，这里的骆驼是单峰驼。翻越了几个沙丘，一路颠簸终于来到了沙漠的深处。当旭日东升、紫气东来之时，沙漠的颜色就犹如流动的黄金一般。从黄金到紫金再到赤金不断变幻着。

　　日出时分，金色的天空中映衬着缓缓而行的驼队，宁静的沙漠中回荡着悠长的驼铃之音

　　“五彩”的菲斯

　　9000条街道构筑成的菲斯老城，是整个菲斯的核心，而古城中的老人则是这里的灵魂。走进这个导航都失灵的古城，就像走进了《一千零一夜》的童话迷宫之中

　　在去到菲斯之前，很难想像世界上还有这样的城市存在。这里是摩洛哥的宗教中心，也是北非史上第一个伊斯兰城市。整座城市保留着浓郁的中世纪的风格。这里到处弥漫着浓厚伊斯兰宗教色彩和传统文化，这里是整个阿拉伯民族的精神所在。走在菲斯的街头，繁杂的色彩会让你莫名的兴奋：精致的毛毯、浓郁的油画、彩色的头纱、昏黄的烛光、琳琅满目的陶器及手工艺制品……这些在同一个空间里交织、碰撞、融合。

　　走在纵横交织的小巷间会产生这样的感受：这一刻还是人声鼎沸、热闹喧哗，而下一个转弯就穿越到了宁静古朴、与肩齐宽街道上。一位老人穿着民俗服饰，漫步蹒跚，悠然自得

　　不要妄想可以好好地给穆斯林拍摄一张特写，当你还没拿起相机时，他们就会抬手对你说“NO”。不留影像是伊斯兰民族的教义，因此盲拍或许是最好的拍摄方式。

　　“蔚蓝”的舍夫沙万

舍夫沙万中不经意的一个转角都带来惊喜舍夫沙万中不经意的一个转角都带来惊喜

　　曾经我心中最美的蓝白小镇是希腊的圣托里尼，但从来到这里的那个瞬间，就正式改为摩洛哥的舍夫沙万。有人说蓝色代表忧伤，但这里的蓝色几乎可以化解一切悲伤的情绪，让人沉浸在莫名幸福之中。当然，这里不只有蓝色，整个舍夫沙万可以称得上真正的“童话世界”。这里的精致是数百年来的积累，观察小镇的每一个细微之处，都能发现精心的设计。就连老城中的猫咪，也犹如是一种点缀。

舍夫沙万的蓝色，孩童天真的笑容，能我忘却了所有的烦恼舍夫沙万的蓝色，孩童天真的笑容，能我忘却了所有的烦恼
这个眼睛犹如翡翠的猫咪，仿佛只属于这个蓝色的童话世界这个眼睛犹如翡翠的猫咪，仿佛只属于这个蓝色的童话世界
在舍夫沙万，蓝色被用到了极致在舍夫沙万，蓝色被用到了极致

　　“蓝绿”的艾西拉

艾西拉小镇的壁画文化，是整个小镇的灵魂艾西拉小镇的壁画文化，是整个小镇的灵魂

　　艾西拉是摩洛哥北面的海滨小镇，深受地中海文化的影响。这里也被称为艺术小镇。1978年，两位当地的艺术家创办了“壁画大赛”并延续至今，这使得小镇每年都保持不一样的风格。在这里，慢节奏是正确打开方式。漫步其中你会发现这里除了地中海的蓝色，还有伊斯兰教的绿色，艾西拉把蓝色和绿色两个如此有个性的颜色结合在了一起。

在艾西拉，除了有精美的壁画，还有迷人的地中海风景在艾西拉，除了有精美的壁画，还有迷人的地中海风景

　　写在最后：《卡萨布兰卡》中的经典台词中有句经典台词“世界上有那么多的城镇，城镇中有那么多的酒馆，她却偏偏走进了我的酒馆”。的确，摩洛哥这个神奇的国度，有着太多的古老而迷人的故事，让无数人为之着迷。十三天的时间，我绕着她走了一大圈，追寻着这种叫做“摩洛哥”的色彩。

摩洛哥花园北非
我要反馈

精彩视频

新闻排行榜

产业资讯

明星公告栏

精彩原创

高清美图

专题策划

风向标

我爱试用

秀场库

化妆品库

新浪时尚意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有