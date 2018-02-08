自从爱上了滑雪 我再也没睡到过自然醒

导语：新的一年，雅趣学会开车了，我们想带你去到更远的地方。（来源：Enjoy雅趣）

Hello大家好，我是《张小鹅频道》创始人，汽车赛事记者、解说员、双板滑雪俱乐部签约滑手，今天跟大家聊聊滑雪。与其在北京求雪，不如我们滑雪场见呀。

眼瞅着2017-2018雪季已经过去一半儿了，敢问各位滑了几次雪？来我伸出一只手帮你数，应该够用了吧……

要说滑雪确实是个体力活儿，要不是上瘾，真的很难在朝九晚六了五天之后，在好不容易能睡到自然醒的周末爬出温暖的被窝。

为了能滑上第一波“面条”，通常起得比上班还要早。各位快给自己呱唧呱唧。

作为第一批90后，算算我滑雪也有六七年了，期间还担任过自由地带花式双板滑雪俱乐部的赞助滑手。从北京滑到崇礼再滑到国外，在这儿我想跟大家分享几个国内外的滑雪场，希望在仅剩的半个雪季，或者在以后的完整雪季里，能作为你们出行的参考。

日本安比高原

我第一次在日本滑雪、不是北海道、不是长野，是安比高原。

安比高原总面积282公顷［约7个天安门广场那么大］

雪道总长45.1公里［差不多是从西直门到居庸关那么远］

缆车运力23230人/小时［相当于地铁14号线的设计承载量］

每年降雪量8米多［差不多是中国东北的6倍］

约1000间客房，同时容纳4000人入住

我去年抵达的时候是三月底四月初，已经算是雪季的尾巴了，在安比的四天里，仍然赶上几场大雪，一早上山吃“粉”感觉颇好。

今年还推出了天津-青森包机自由行的航线，8天7晚含机票和酒店的价格低至5999，简直诱人，如果想纯滑雪的朋友真的可以考虑。像我去年是从北京往返东京，从东京坐火车去的安比高原，单程4小时，提着雪具和行李会比较累，一定要带个带轮儿的板包，或者带个好用的男朋友。

入住期间可以白天滑雪、晚上泡温泉，享受最极致的“霓虹国”体验。酒店还有房间+晚餐的［套餐］，可以在几家餐厅里面任选，日本料理、烤肉、甚至中餐都可以吃到。在此推荐大家吃烤肉，前泽牛太好吃辣，是安比高原所在地岩手县的土特产。

甚至还可以坐火车去八幡平的小镇上，去当地的小餐馆就餐。另外今年我会再次前往安比高原滑雪场爽滑，有缘的小伙伴到时候见哈！

美国太浩湖Heavenly天国乐园

不要被它的名字吓到了，老外通常喜欢把什么天堂啊、天国啊作为一种极乐世界的形容方式。可见这家滑雪场的乐趣程度。

Heavenly滑雪场是太浩湖最大、最好、最贵的雪场。

它横跨了加州和内华达州。这是太浩湖周边海拔最高，垂直落差最大的雪场，这就造就了山顶暴雪、山脚下雨的著名景象。从雪场里的大部分地方都可以居高临下地远眺太浩湖，风景没有其它滑雪场可比，历年被排入北美滑雪场前十。

飞机抵达旧金山之后推荐租车前往，在美国能开车感觉特别自由，越靠近滑雪场越可能遇到风雪天，这时会有工作人员检查你的车辆驱动形式，非四驱车辆必须安装防滑链方可继续前行。

一直觉得有美景、美食、美人陪伴的滑雪才是真正意义上的滑雪，亲近大自然，会让自己感受到生命的美好。要说Heavenly有什么缺点的话，就是……太大了……有一些连接主要雪道的“匝道”会有一些小上坡，对体力确实是个不小的考验。

在Heavenly滑雪可以住在附近的lodge里，一室一厅有两张双人床，可以睡四个人。附近也有大型超市，我们待的那几天每天都去超市买蟹腿回来煮，新鲜又便宜。

瑞士采尔马特

在采尔马特的滑雪经历完全属于“旅游式”滑雪，滑雪只占整个瑞士行程的一小部分。不过也想跟各位分享一下，因为这里真的太美。采尔马特位于瑞士南部德语区的瓦莱州，是瑞士最南端的度假区，距离意大利边境大约10公里。

采尔马特的历史发展大约有500年，约有5600名居民，是世界知名的旅游度假胜地。由于很早就实施禁行燃油车的规定，加上坐落于海拔1620米山区，这里的空气清新、纯净，山村被巍峨的群山和壮丽的冰川环绕。采尔马特终年皆可滑雪，早自19世纪便是全球知名的滑雪度假胜地，如今则是瑞士知名的观景火车冰川快车的起（终）点站，以及环保无烟山村。

你可以直接住在采尔马特小镇上，不过价格也很“可观”，我们因为没有自带雪具，就选择住在了两站火车之外的赫布里根，至今还记得满天的繁星，和酒店老奶奶的体贴入微。

采尔马特也有很多租赁雪具的地方，如果你对自己的号码不确定，他们会帮你很仔细的量脚的尺码，然后挑选雪鞋号码。这里要说个小插曲，我同伴的滑雪板在一次摔倒后，雪扒掉了，板子嗖嗖嗖自己溜到山下不知道啥地方了，回到租赁点人说板子都上了保险，没关系。

山顶就能看到著名的马特洪峰，如果不滑雪，单来这里赏景也是一种心灵的洗礼。

滑一天的雪，再在小镇喝上一杯Glühwein热红酒，真是没谁了。

崇礼周边

崇礼是2022年冬奥会的主办城市之一，也是必须提到的滑雪“胜地”，最近几年更发展突飞猛进。刚开始知道崇礼的时候，只有万龙、云顶、多乐美地三家滑雪场，再看看现在，富龙、太舞、翠云山银河滑雪场都已经兴起了，还有更多雪场在建设中。

但我在这里就不展开详细的讲解每个滑雪场了，大家想看评测的话可以去其它地方搜索一下，主要因为崇礼这个地方……让我们由爱，变得越来越无奈。

不得不承认，我是在云顶学会的“走刃”，长而缓的雪道有助于新手进阶。那时候崇礼人民还挺可爱的，现在呢，周末动辄上千元的房价、大几百的全天雪票、拥堵不堪的交通、还有那种被“突然有钱的一群人”对待的感觉……越来越磨灭了我们“说走就走去崇礼”的兴致。

前几天看到一个加拿大惠斯勒10天滑雪的团，只要9999，里面有一句话，说9999在崇礼都滑不了10天雪，我觉得说的完全没毛病。

可能有时候一个地方火了，对推广滑雪运动来说是好的，在我们高呼全民参与冬季运动的时候，却发现自己身上的成本增加了。不知道这种变化是该高兴还是高兴还是高兴呢？

所以，攒攒钱出国滑吧，崇礼啊，唉。

北京周边

-乔波室内滑雪馆-

一定有雪友对这个推荐嗤之以鼻，确实，当你滑到了真雪之后，对于室内滑雪馆的人造雪、或者说人造冰碴肯定不屑一顾了。

但为什么要推荐这里呢？乔波室内滑雪馆其实对想接触滑雪的新人来说，是个入门的好地方，一年四季都可以来，坡度适合学习，你可以在这里找到“上雪”的感觉，学习一些基础动作并且加强巩固肌肉的记忆。

建议套路是夏天来初学、秋天上瘾，然后冬天就可以出馆去室外滑啦。

-万科石京龙滑雪场-

在2016年由万科集团、八达岭旅游公司及原石京龙滑雪场三方合资对原石京龙滑雪场进行了改建升级，取消了景区门票和停车收费，成为北京地区首家开放式滑雪场，停车场配备大量充电桩，使北京电动车顾客出行更为便利。

这里雪道非常宽，适合学习大回转。

上一个雪季我去到那里，也是因为石京龙修了公园，自由式爱好者也可以在这里进阶，这个雪季听说他们把公园修得更加合理了，你还不去试试？

-云居滑雪场-

这里相邻佛光普照千年古刹——云居寺，所以大家来这里可以感受一下“佛系滑雪”——滑也行，不滑也行，没关系，都可以。这儿负氧离子高于市区20倍，大多数情况下都不会被雾霾影响。

来云居玩儿也是因为一步团队在这儿修公园，并且我在这里参加了两届花式双板果酱赛，并且……把第一次受伤（肋骨骨折）献给了这里。在此呼吁大家参加比赛还是要把护具穿全乎，

比赛的气氛是很好，也很容易出大招儿，但不要抱有侥幸心理，注意安全滑雪、快乐滑雪。

今年云居滑雪场也有夜场啦，营业时间是周五、周六 晚18：00-22：00，目前雪票价格hin诱人：69元每人！含门票、含雪具，而且管饭！小炒黄牛肉套餐、宫保鸡丁套餐、红烧肉套餐、植物四宝餐、铁锅炖套餐任选其一。是不是有点想去了……

-南山滑雪场-

对南山滑雪场的感情，怎么说呢……刚学会滑雪那两年几乎每周末都要去报到，南山也是北京规模最大、最正规、看起来最高大上、价格也是比较高的滑雪场。如果你想体验最正规滑雪场最全套的服务，这里应该是个好选择。

没车的时候，拎着雪具坐大巴也都会去，那时候是真上瘾。

刚开始玩儿自由式的时候，很多小伙伴沉迷这里的麦罗公园，大家一起互相鼓励，玩耍得很好。南山的雪道也见证了我从乔波出馆到室外上真雪的成长，我从双板犁式转弯到平行式转弯也是在这里进阶的，这里的雪道够宽、够长，能让你的肌肉有时间记忆正确的动作。

哦对，南山的午饭也很好吃，换着花样儿能吃好多个不同的周末。

近几年为什么不去了呢？太有名了、游客太多……

最后做个小小的总结，随着冰雪运动越来越流行，似乎以前特别宅的人也开始念叨和朋友一起去滑雪，我觉得这对个人来说是好事儿，毕竟强身健体。但很多事情参与的人多、人杂、就需要格外留意和警惕。

现在关于滑雪的法令不清，很多人不懂规矩、在雪道上横冲直撞，对自己和其它人来说都是不负责任的行为。也有越来越多滑雪场出现相撞事故、伤亡事故，让我们非常痛心。在此呼吁大家一定注意安全，戴头盔！戴头盔！戴头盔！重要的事情说30遍都不为过。还要对大自然有敬畏之心，在自己能力范围内做事情，有时候一高兴特别容易出事儿，真的，为了大家好。

希望看到越来越多的人享受冬季运动带来的快乐，我们山顶见！