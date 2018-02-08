站在曾经的脏街 差点没认出这是三里屯

导语：“改头换面，重新做街”，也许是对“三里屯西街”最好的诠释。（来源：雅趣）

这里是三里屯南42号楼，是三里屯托老中心所在地。这条街干净整洁，规划有序，最重要的是，文化气息十足。街道右侧整齐划一，三层高的红砖楼，没什么攻击性的底商——手机维修，一品小笼，日本网红娃娃机……

看样子，这条街正在向红馆、橙色大厅等文化区域靠拢，与太古里南北区的物质文明交相呼应，成为一条“ 国际时尚文化街区 ”。

但一年前，这条街还是完全相反的画风 —— 挤满了脏摊、文身馆、小酒吧和音像店。夏天垃圾遍地，油烟交织，而冬天则油泥结冰，滑倒数位老人。

三里屯“脏街”改造前

是的，这就是常年混迹三里屯的人，嘴中赫赫有名的‘脏街’。这里曾经是三里屯最接地气的地段，记载着三里屯‘ 那批人 ’曾经无处安放的青春。

‘ 那批人’当年还年轻，刚步入社会，或还在上学，没有钱穿梭在高档夜店、奢侈品门店消费，但他们又比谁都想感受下这灯红酒绿的三里屯，于是脏街成了他们在“屯儿里”最好的聚点。

雅趣的专栏作者喜喜是‘ 那批人 ’其中之一，她故地重游却恍如隔世。

‘脏街’变成了‘ 三里屯西街 ’，它终结了‘ 那批人 ’的归属感，也宣告了三里屯某种生活方式的落幕，更重要的是，它代表了某种‘ 可能性 ’的消失。

对三里屯脏街，她充满了无法描述的回忆，“ 脏街时时刻制造并满足各种欲望。在这，不管你来自哪里，身份地位如何，有钱或者贫穷，都可以享受成吨的酒、肉、性，即使运气不太好，也能短暂地建立各种你想要的关系。”

以下是她对三里屯脏街的片段回忆

脏街的欲望与烟火

不管是建立何种关系，都不可能避免不花钱，但至少这条“脏街”可以让你少花些钱。比如，三里屯中学大门北侧的一排红房子，原本属于三家廉价酒吧，鸡尾酒和啤酒的售价一般为10-20元。

最外面的是 Shooters，中间是 Butterfly，最里面是以同性恋闻名的“开”吧。“开”吧之所以选择在那里，因为它是一个拐角，隐蔽又黑暗，二楼还有私密包房，本来Gay可去的地方少之又少，除了工体的 Destination 和 Funky 外，这里基本就是唯一的选择。

后来学校收回了这几间房，Shooters 不知去向，另两家则搬进了对面的“同里”大厦继续营业，后来“Butterfly”也不见踪影，而“Kai”则一直坚持到最后，才被迫关门。

正因为这些酒吧定价低廉，所以后期在同里大厦开起来的酒吧，也基本走廉价的路线。沿着狭长的楼道进去，转身、上楼，首先映入眼帘的就是“干杯”吧，再往上面走去，三层是“Insane”吧和Gay聚集的“开”吧，虽然“开”的环境令人堪忧，音乐也毫无特色，地板粘的都能随时把鞋粘在上面，但是这并不妨碍有精心打扮的姑娘独自来到这里——“北街大部分廉价酒吧的猥琐男太多，只有这里才没有人在乎你，才能安心跳舞。”这是一个曾经常年混迹与此的姑娘的“求生秘诀”。

四楼的Kokomo极受异性恋的欢迎，再加上这里有一大片露台，夏天更是吸引中外的年轻人来此跳舞、买醉。虽然这里周复一周播放着一样的舞曲，让人怀疑DJ只在大街上花了5块买了“夜店舞曲之mix”就草草放入CD机了事。

但是这并不妨碍各种姑娘和小伙来这里寻找机会：在室内黑暗又狭小拥挤的舞池中，大家只依靠最原始的荷尔蒙的分泌相互吸引。跳舞只是幌子，暧昧才是目的，过不了多久就会有一对男女越跳越近，随后心照不宣的从舞池挪到沙发，在黑暗的角落接吻、爱抚，然后消失在夜色之中。

他们的境遇显然要比另一些人要好的多：他们躲在Kokomo的厕所小间里，马桶早已经被各类不知名物品堵塞，屎尿流了一地，男人一只手按在门上以防别人推门而进，另一只手放在刚在舞池里认识的姑娘的胸上乱摸，下面还要配合各种动作，抚慰着同样饥渴的女孩的下体。

随后，朝阳区开始“美化市容市貌”，在脏街的南口建立起临时城管岗亭，任务就是驱赶流动的麻辣烫和烧烤摊贩。这些路边摊贩很快销声匿迹，他们集中转移到团结湖路口重新寻找生计。

很多姑娘都很失望，因为对于她们来说，每个周末的夜晚先在脏街的摊儿上随便吃点，随后喝上两、三杯，最后串上几个夜店，已经成为她们固定的消遣方式。

也有外国人来此缅怀

同样怀念的还有一位酒吧经理，他是地道的北京人，每天晚上9、10点上班，主要工作就是喝酒或者同别的客人聊天。他已经在三里屯混迹了长达10年的时间，纹身、耳扩、马丁靴、皮衣是他的标志。

说起这条脏街的时候，他提到的最多的就是“现在没有以前那么好玩了”：关系不错的朋友结婚、生子，然后一拨拨的离去，路边的麻辣烫、烧烤摊没了，酒吧的人气也大不如以前……人们喜欢这条“脏街”，不正是因为它的烟火气吗？

没有太多时间留给人们怀念

政府部门从2017年5月开始，对“脏街”周边1.5平方公里范围的环境进行了治理。尤其是从去年12月以来，集中拆除了脏街西边42号居民楼前的一排底商，恢复了居民楼曾经的样貌。

其实这一片老小区建于上世纪80年代，曾经是中国图书进出口公司家属院。在这里居住的居民眼见着自己慢慢变老，也眼见着附近的居民楼越来越少，逐渐转变为商业区。

三里屯的噪音，是附近居民，尤其是42号楼，紧邻脏街的住户抱怨最多的问题，尤其是到了晚上，人们调侃道：能躲过喝高了人的呕吐物，却躲不过快节奏舞曲的轰鸣声。

如今的治理终结了居民的噩梦，而且还引入了浓厚的文化氛围：曾经的青年酒吧摇身一变成了一家24小时营业的书店。书店北侧还有一个城市书屋，同样也为24小时营业。

把年轻时尚的青年，从酒吧吸引到书店，这是三里屯街道办事处的想法，三里屯西街就此画风大变。

脏街的消失，标志着许多人的生活告一段落。反正不管是喝过的假酒还是宿醉后的黎明，这条街上的故事，早就随着烟土灰尘变成了往事。

洗心革面后，‘ 三里屯西街 ’横空出世，这是一条岁月静好、文艺十足的街道，却再没有酒精与荷尔蒙的交织，没有了生活气息。

三里屯西街俯瞰图

如今的三里屯占地 60 万平方米，囊括太古里南北区、SOHO、3.3大厦、世茂工三等一系列商业地产，而此前，太古里一直都以核心姿态存在，单太古里南区 DUV 就达到了10万。

三里屯太古里南区

而曾经代表“接地气”的脏街没了，三里屯恐怕只剩下太古里？而太古里对此却并未表态。它依旧是这个北京最鲜活、最热闹，最放荡，甚至最“上海”的中心，但无论是白领、酒鬼、文青、嘻哈少年还是 Party Animal，都按一套约定俗成的商业行为来表达自我，一切都那么中规中矩。

三里屯太古里北区

可是，三里屯最有趣的故事，最酷的人，永远都不会出现在太阳下，他们也许只爱深夜。