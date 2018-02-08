当团圆只有三分钟：那些让人不忍离别的车站

导语：随着春运大幕的拉开，一部手机拍摄的短片刷爆了朋友圈。火车远行的道路上，车站意味着“伤别离”和“再相聚”。母亲殷殷期盼的眼神，情人依依不舍的呢喃，都是站台上刻骨铭心的记忆。

当团圆只有3分钟

2月1日晚8时，由陈可辛执导的电影短片《三分钟》正式上线，讲述了火车经停车站时列车员与亲人的温情故事。在不到一天的时间内，这部短片播放量已超千万，朋友圈也形成了刷屏之势，不少人都说被陈可辛这部只有7分6秒的短片感动了。

《三分钟》截图

这部感动千万人的电影短片，主要场景都是在重庆取景拍摄的，片中的火车站就是重庆的菜园坝火车站。

1952年7月1日，新中国第一条铁路成渝铁路建成通车，重庆菜园坝站随之建成投入使用。它曾是山城的代表性建筑，也是无数川渝两地人们南下的重要通道。

《三分钟》的主要场景火车站，虽然片中显示是“凯里站”，但其实就是重庆的菜园坝火车站。《三分钟》的重庆外联制片宋泯锂（片尾字幕方竹）介绍到，《三分钟》拍摄于去年的12月11日至13日，为了拍摄，陈可辛导演还专程提前两天过来重庆看景、准备拍摄前的工作。

《三分钟》之所以会选择来重庆拍摄，宋泯锂与陈可辛和摄制团队也有过交流。

“大家都认为重庆是一座适合拍摄电影的城市，因为重庆很立体，也有大都市的氛围，陈可辛导演也认为菜园坝火车站很符合他心目中的美术风格和建筑风格，所以选择了来重庆拍摄。”

让人不忍离别的最美车站

中国的铁道线自有以来就以不可阻挡的姿势，贯穿了这个广袤人多的国家，连结着每个出走游子的心。火车远行的道路上，车站意味着“伤别离”和“再相聚”。母亲殷殷期盼的眼神，情人依依不舍的呢喃，都是站台上刻骨铭心的记忆。每到一站，片刻停留，留下的除了离愁别绪与重逢的欢乐外，还有站台风景的深刻印象。为你带来中国最有特色的火车站集锦，看看站台上那些独特的风景。

阿尔山站

1、阿尔山站，中国最小最美的火车站

阿尔山站建于1937年，是日本关东军驻扎时期的产物，至今仍保存完好。这里是白阿线的终点站，夕阳下火车进站时，站台上笼罩着一层暖意洋洋的金光，明丽暖人的色彩，干净简洁的站台，令人不禁怀疑是否来到了瑞士的乡村小镇。这幢东洋风格的低檐尖顶二层日式建筑，历经战火和历史变迁，依然风雨不改地迎来送往，张开怀抱拥抱每一个旅者。它的美凝聚了时间的香醇，小而精致，令人心醉。

地址：内蒙古自治区兴安盟阿尔山市

碧色寨站

2、碧色寨站，穿越时空的法式浪漫

百年前的碧色寨，如它清新雅丽的名字一样，法式砖红暖黄的小小联排屋建筑，吸引了来自13个国家的商人在此地聚集。美女富商，洋酒咖啡，错落杂陈，繁华景象一时盛极。作为中国最早的火车站之一，现在荒废破落的碧色寨像是给世人开了一个法式浪漫玩笑，掩映在石榴园后的昔日繁盛不再，恍惚给人一种时空错落的失落感。红瓦黄墙依旧在风中招展，到处沾染着的法式气息，诉说着一个遥远的故事。

地址：云南省蒙自县碧色寨

青岛站

3、青岛站，城市从这里开始

青岛站，始建于1899年，站舍为纯粹的德国文艺复兴风格作品，风格独特，距离海岸线仅300米，可以说，青岛站是听着海浪声建立起来的。青岛站的设计师锡乐巴将他记忆中的德国教堂原封不动地搬到了青岛。一百多年间，车站钟楼上行走的时钟一刻不停地记录了那些行色匆匆的旅客们，他们脸上浮现的是这座城市的表情。一个存在着并始终被记忆的车站，承载了一个城市的历史。

地址：山东省青岛市市南区

亚布力南站

4、亚布力南站，尽情撒欢儿的滑雪场火车站

亚布力南站，是我国首个滑雪场火车站。外观如梦幻城堡的欧式哥特建筑，冬日里积雪反射阳光，整座站舍晶莹透亮，火车呼啸而至，闯入了这童话世界的秘境里。想象你不小心坐过站，醒来置身于冰雪荒原里拔地而起的美丽城堡中，惊奇而欣喜的感觉满溢身心。出了站，不远处就是漫天白雪的亚布力滑雪场，尽情地与白雪嬉戏，纵情于这白色梦幻的世界，忘却世间所有烦扰。

地址：黑龙江省尚志市亚布力镇

旅顺站

5、旅顺站，百年历史的承载

建筑与历史始终是密不可分，老式建筑里凝聚了旧时光里形形色色的故事和传说。旅顺站，一座造型精致，俄罗斯风格的白墙绿窗建筑，至今仍诗情画意地立在旅顺口。这里曾开出了中国首列国际列车，它是俄始建、日续建的一座历史感浓重的典型建筑。夕阳下的旅顺站，作为历史的知情者，像一本绘满故事的画册，穿过漫长的岁月长河，将一页页的老旧故事翻给世人看，不做任何评说静静地翻动着画页。

地址：辽宁省大连市旅顺白玉山景区西部

横道河子站

6、横道河子站，西洋画里的俄罗斯城堡

横道河子是一座百年古镇，一百年前，这里是俄罗斯人的天堂。俄罗斯人在这里留下太多印记，包括中东铁路遗址。而我们现在看到的横道河子站，亦是典型的俄罗斯建筑艺术风格。双层白色站楼，两座砖红色塔楼立在两旁，目之所及，独树一帜，夺人眼球。在远方群山的掩映之下，给人以莫名的欣喜。这座西洋画般的小站，在这乐园一样的小镇上扮演着惊艳过客的角色。

地址：黑龙江省海林市横道河子镇

吉林西站

7、吉林西站，雄狮初醒的凭记

吉林西站，过去叫做黄旗屯站，是由著名建筑设计师林徽因女士和丈夫梁思成先生共同主持设计审定而成。这是一座大型的哥特式尖屋顶建筑，站舍呈一只卧坐的雄狮状，寓意国人雄狮初醒。曾经的琉璃房顶因为年代久远已经换成了水泥，但当年的地砖，包括窗户和门，连门上的铁把手和把手上的小坠儿都还在。这端庄典雅的气质还带点满族风情的小楼，至今仍高贵地挺着胸脯，彰显着胸中那股不屈的民族气节和力量。

地址：吉林省黄旗屯街

青龙桥站

8、青龙桥站，中国铁路工业的活化石

青龙桥是詹天佑修筑京张铁路时的至难点，在这个难关口，詹天佑用一个巧妙的“人字形”设计，解决了地势险峻的难题。中国的铁路也由此越通越远。世事变迁，青龙桥站伴随着一代又一代铁路人行走至今，仍在践行它的职责，守望着京张铁路。老站边上的詹天佑塑像更像是铁路的守护神，庇佑着这座见证了中国铁路百年历史的火车站。山脊上蜿蜒的长城和山下呼啸的火车，古老文明与现代文明的奇妙碰撞。

地址：北京市延庆县八达岭长城脚下

大智门

9、大智门，百年老站成隽永

大智门火车站，现今已经被称作历史的遗迹，站在原址前，面对着绝美又孤立的候车大厅，多少让人有些悲怆后的迷茫。卸掉行运重任的大智门站，那些岁月与沧桑却并没有随着时间流逝掉，人们将其完整的保存下来。百年老站房就像是深埋的女儿红愈久愈沉香，在车流不息的京汉大道上，站成了老汉口的地标式建筑，曾经繁华的城市中心，满载着城市记忆与荣光，将兴起一座全新的艺术中心。

地址：湖北省武汉市京汉街

浦口站

10、浦口站，辉煌不再的“被遗弃者”

还记得《情深深雨蒙蒙》里那个离别的车站吗？它真实的存在于长江北岸的南京，朱自清《背影》里父亲艰难翻过站台的情节也在这里发生。浦口站，情牵于那浓浓的民国情愫，家国仇恨之际，说完珍重就在那儿痴痴地盼。多少英雄儿女泪落在月台上，雨廊下期盼的身影从未停止过等待。这里存过无数动人的情感，如今却落得人去空场的境地。浦口的戏落幕了，剩下空寂无声的铁轨在风中呜咽。