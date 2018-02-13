与蛙儿子一起学习旅行箱打包收纳技巧

导语：春节假期短暂，怎么能把时间浪费在打包行李这件事情上呢？（来源悦选合作公众号：太平洋家居网）

我们就一起说说旅行箱的打包收纳技巧

希望能够帮助你快速收纳行李箱

来一场说走就走的旅行

再也不用看着手机里的蛙儿子干羡慕了

没有来得及入群听课的朋友们，

来一起复习精华笔记吧！

一、学会做减法

蛙儿子可是一只绿帽走天涯呀，便当、帐篷、漂流碗通通不在话下，一只收纳绿帽你值得拥有。

轻便出行才能轻松玩乐，旅行途中各种换乘和曲折，尤其是女生，不要高估自己的双臂，还是带上自己承重范围内的行李吧，所以旅行箱收纳，第一件事情就是学会做减法。当然，如果你有男朋友，那另当别论啦。

减法1：屡清楚行程，列出所需清单。

首先你要知道自己需要带些什么。根据行程的时间、地区、天气和活动安排，列出所需列表清单。这时候可以稍微详细些，列得更为全面些。

许多“嫌麻烦星人”都不太愿意列清单，最终可能出门的时候才发现忘带东西了，变成“丢三落四星人”，大家还是可以养成旅行前列清单的习惯，简单罗列也不会花费很多时间哒。

减法2：去掉其中1/3左右的物品。

列出清单后，其实里面有很多东西都不是必须要带的，我们可以对着列表，去除其中1/3左右的物品，精简行李箱的内容，对于仍然犹豫不决的物品，可以全部摊开在床上，实际看着它们，更方便判断去留。

减法3：减法原则

①能不带就不带。②尽量能够一物多用。③尽量不带同一类型的。

二、物品缩小术

精简完物品后，我们就要考虑如何高效装箱了。第一件事情就是可以先把它们都缩小了。

缩小术1：做好物品分类。

平常我们帮蛙儿子收拾绿帽子（划掉）行囊时，也会分成便当、护身符和道具三栏，到蛙父母收拾行李的时候，当然也要先做好物品分类的，免得找不到东西又得把行李箱翻个底朝天。物品可以先大致分为衣物、鞋袜、洗漱、化妆、证件、小物件6大类，刷选下来的必带物品先分为这6个坨坨，方便后续收纳。

缩小术2：卷上能卷的物品。

较薄的毛衣和衬衫，统一可以卷卷卷代替折叠，你会发现卷起来的衣物要比叠起来更节省空间，并且容易翻找。时值冬季，厚外套不可少，可以将厚外套摊开放入最底层，作为其他的物品的包袱。

缩小术3：充分运用身边的“收纳神器”

①眼镜盒是收纳充电线和耳机线的好帮手。

②使用纽扣收纳耳钉。

③一次性手套可以分类收纳不同类型的化妆刷。

④香水、乳液等液体，可以用保鲜膜封口后装入收纳箱。

我们身边肯定还有许多这样的“神器”等待代价的发掘，如果你发现有更多“神器”，欢迎大家评论留言分享。

缩小术4：学会运用收纳袋。

旅行过程中，总有避免不了需要开箱检查或者拿东西的场合，如果一开箱物品就散落一地，这就尴尬了。

栗子：我们还可以学习一下《花儿与少年》中刘涛对收纳袋的应用。

①分门别类收纳，用不同的收纳袋可以很好的收纳衣服、内衣、洗漱包和旅途中的一些小物件，不占空间还很舒服。

②每天要穿的衣服可以预先搭配好，收在同一个收纳袋中，方便每天取用。

③收纳袋最好选择透明款式的，能看到里面放的是什么，还可以写上纸条，或者像刘涛一样，打印上照片塞到里面，直观明了知道各个收纳袋里面装的东西。

④可另外多备2个空的收纳袋以备不时之需。

将卷好、叠好的东西，分门别类的装入收纳袋，进一步缩小物品占用空间，最后放入行李箱，完美。需要找某样东西时，打开相应的收纳袋就可以了，不会危及其他物品。各种收纳袋是节省空间的神器，在某宝搜索就能搜到各种功能多样好用的收纳袋，而且价格不贵。

四、空间叠放术

经过卷卷卷和收纳袋的双重缩小，终于到了装箱环节了。

1、行李箱选择：

行李箱尺寸：一般选择24寸以下规格的，更大的就要考虑你是否能提的动了。

行李箱搭配：许多人为了装上更多的东西，往往会选择一个行李箱+一个双肩包的搭配，这里小C建议大家可以在行李箱上多增加一个手提袋或者有拉链的环保袋。我们旅途中经常需要用到的身份证、护照、银行卡、钱包、耳机线等，可以放入行李箱上的手提袋，方便随时取用，不容易弄丢。

2、空间叠放原则：

①先大后小，先重后轻。②贵重、易碎物品放中间。③常用物品放上面。④叠放也要分门别类。

3、对着清单确认收纳物品是否齐全。

快速整理好行李箱，我们就随时可以出发啦！！！！

最后要来解读一下蛙儿子的旅行收纳术

（此处为一本正经胡说八道的脑洞）：

绿帽子（旅行箱）：绿帽子是旅蛙出行的唯一出现的东西，平常蛙儿子要带出去的东西一共有5样，食物、护身符、2样道具，归途还会带上特产等，因此推测绿帽子应该就是旅蛙的收纳行囊（行李箱）。其中最大的物品为漂流使用的碗，体积是旅蛙本体的3倍左右，因此推测该绿帽子应该类似修仙世界中的“空间戒指”（等下，我暴露什么了吗？），“空间绿帽”最大容量目前为未公开情报。