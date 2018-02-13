最后一天！情人节临时抱佛脚指南

导语：2018年伊始，当情人节邂逅春节，预示着这一年注定不平凡。也许你正纠结着如何讨另一半的欢心，如何圆圆满满地过好一边浪漫一边喜庆的双节，那么……无论天涯海角你在哪，都一定要收下这份最新鲜的情人节攻略！带上你的另一半在浓浓年味中共度春宵吧！（来源：界面新闻）

目录

选什么礼物？

北京上海去哪儿过节？

“私奔”过节胜地？

浪漫出境胜地？

选礼物清单看这里：

1。 分秒流转，爱意永存——豪利时臻选艺术家系列对表，深情献礼情人佳节

瑞士独立制表品牌豪利时在情人节到来之际，臻选艺术家系列新款大月相日历，及发布于2017年底的111机芯蓝盘款腕表，于浓情浪漫时刻，礼献恋人真挚情意。

2。 广州富力丽思卡尔顿酒店中西佳节礼遇

广州富力丽思卡尔顿酒店与时尚珠宝品牌APM Monaco首次合作，推出奢华情人节套房入住礼遇，为爱侣精心打造甜蜜时光。人民币5，200*元，即可于2月14日入住150平方米的卡尔顿城市景观套房，并获得APM Monaco 最新FÉVRIER系列精美首饰礼盒一套，内含金黄色纯银镶晶钻锁扣项链及金黄色纯银镶晶钻跳舞机器人不对称耳环各一件。

3。 春萦暖心 情愫缭绕——‘上下’情人节心意礼品推荐

“明月”系列Candy Box多种清新的色彩选择，简洁的几何形，精致的工艺让它不需要额外的装饰，仅以凹凸和线迹形成上下标识的光影和纹理。有潇洒斜背的肩包和摩登手包两种不同款式，手包配有造型感十足的金属圆环，成为帅气而独特的装饰。

“点绛唇”系列丝巾收集了历代流行的唇妆式样，带着历代美人的热情，传达今日的浓浓恋意。

“龙珠”系列珠宝将晶莹的红白二色玛瑙，雕琢成圆润可爱的小球，以巧妙的比例缀于纯银细链之上，创作耳坠、腕饰和项链等配饰。

“相伴”系列戒指纤细精巧，以925银打造，镶嵌白钻与黑钻，简单优雅，点缀指间。依依相惜，是一份独一无二的心意和守候。

“点绛唇”系列茶盏以一件宋代的茶盏为灵感，创作简洁当代的品饮器皿系列。极简的造型，让它们可以根据不同需要灵活使用，品茶、饮酒，都可随意而定。

4。 上海迪士尼度假区情人节浪漫相随，叩响奇妙甜蜜的美好恋曲

情人节爱心款粉色草莓香草味蛋糕棒棒糖全新上线

2月9日限量版米奇情人节限定徽章在美妙记忆屋全新发售

达菲和雪莉玫系列产品

米奇米妮情侣卫衣/大头帽

上海去这里：

1。 上海波特曼丽思卡尔顿酒店情人节体验

2月14日晚上在波特曼餐厅为您的另一半准备浪漫愉悦的情人节晚餐，以一个别致的烛光晚餐为您的挚爱加添一份节日的惊喜与宠爱。享受主厨推荐特色菜包括鹅肝、焦糖奶冻配莓果及腌渍红菜头、自制烟熏三文鱼、烤牛柳﹑嫩煎银鳕鱼﹑青柠杏仁蛋糕配红水果果酱﹑及法芙娜欧帕丽丝香奶配桑莓果酱。晚餐后，情侣们可以在充满 1930 年代魅力的丽嘉阁中享受特制的情人节鸡尾酒组合 – Mr。 与 Mrs。。男士款鸡尾酒带有干邑牛奶配意大利杏仁酒和甜苦艾酒等；女士款鸡尾酒则融合新鲜草莓和覆盆子﹑菠萝汁及百加得朗姆酒和柠檬汁。

人民币1314元净价，含波特曼餐厅情人节双人晚餐﹑包含马天尼桃红起泡葡萄酒畅饮及丽嘉阁情人节鸡尾酒两杯。下午6点至晚上10点半，需提前预定。醉爱鸡尾酒组合晚上 8 点至凌晨 12 点人民币，188+ 两位 （含两杯鸡尾酒）。

2。 上海威斯汀帕戈意大利餐厅“合爱为一”情人节双人晚餐

高雅的帕戈意大利餐厅在这个特别的节日里，推出“合爱为一” 情人节双人晚餐，为“他”和“她”在一份双人套餐里带来各不相同的情人节佳肴，无论您是海鲜控还是牛肉控，都能在餐桌上找到自己所爱的佳肴。此外，舞台餐厅的情人节浪漫海鲜自助盛宴还提供无限量的新鲜海鲜、全球饕餮美味以及超大情人节甜品自助盛宴。

晚6：00至10：00，情人节双人晚餐，人民币688含服务费 （含贝里尼或普罗塞克两杯及玫瑰一支） 浪漫海鲜自助盛宴双人人民币998元含进口起泡酒一瓶

3。 上海新天地安达仕酒店推出多款情人节限定浪漫套餐

“炫”吧精心打造情人节主题四道式双人套餐，人民币588*元，含两杯玛姆香槟。清新爽口的田园色拉配温泉蛋和浓郁甜滑的香浓南瓜汤为浪漫晚餐拉开帷幕。羊排经主厨耐心煎制，其独特的香味得以保留，浇上特别调制的波特酒羊肉汁，唇齿之间香味弥漫；野菌意饭有着大自然最原本的鲜味，与香煎羊排相配，每一口都回味无穷。慕斯与布蕾的甜腻厚重，被糖渍莓子中保留的微酸中和，这道甜而不腻的草莓慕斯香草布蕾配糖渍莓子，以淡粉色爱心造型，为当晚甜蜜用餐落下句点。此外，88寿司吧情人节双人套餐，人民币988*元，另加人民币100*元可享两杯霞多丽白葡萄酒。

4。 上海外滩奢华传奇酒店邀约极致浪漫情人节

您可在2月14日情人节当晚携手挚爱，伴随着华懋阁露台上浦东天际的迷人魅力，品味和平饭店情人节的美酒佳肴，由法国生蚝拉开序幕，包括扇贝柑橘帕菲佐鱼子酱，香草煮加拿大龙虾和澳大利亚和牛里脊等精致美馔以及热情甜蜜的巧克力餐后甜点，都将搭配浓浓情意缠绕唇齿间，回味浪漫夜，双人套餐人民币2398元*。

5。 上海外滩华尔道夫酒店情人节精选

2018年情人节，酒店推出一系列餐饮及水疗特惠，为您与您的挚爱带来一个难忘而美好的节日。高贵典雅的Pelham’s西餐厅提供的别致摩登晚宴，菜品包括海熬虾，特级牛肉巧克力饺子等。六道式晚宴每位人民币1，288元，仅限2月14日供应。雅致的百味园餐厅提供鲍鱼塔塔，澳洲谷饲牛柳及欧帕斯巧克力芝士等四道式晚宴，每位人民币688元。传统优雅的蔚景阁中餐厅提供八道式中式烛光晚宴，每位人民币688元。

6。 上海半岛酒店特别呈献奢华甜蜜情人节套餐

喜欢私密奢华的情侣不要错过于艾利爵士餐厅Sir Horace包厢内尽享由米其林一星艾利爵士餐厅厨师长郑翰及饼房行政总厨卢思昂为情侣定制的六道式浪漫晚宴，情人节当天仅供一对情侣享用。布满代表着经典浪漫的玫瑰装饰、半岛专属劳斯莱斯豪华轿车接送及由专业侍酒师为情侣们进行餐酒搭配，留下难忘的回忆。仅限一对情侣享用的Sir Horace浪漫玫瑰套餐定价为每对情侣人民币18，888*元。艾莉爵士餐厅六道式烛光晚餐在2月7日前预定可享受优惠价每位人民币1，988*元，2月8日至14日预定为每位人民币2，338*元。

北京去这里：

1。 北京国贸大酒店情人节丨有美食美酒才不负遇见

时尚现代的国贸79西餐厅推出七道式情人节晚间套餐，包括鱼子酱与生蚝、腌制三文鱼配欧洲鳇鱼子酱、烟熏乳鸽、龙虾和焗烤海鲈鱼、青柠冰霜和香槟吉利，主菜是48小时慢炖和牛肋排及和牛牛里脊，甜品“情人节之夜”则为一席晚宴画上完美的句点。华灯初上，在79层高空尽享美食，优雅的音乐缓缓入耳，佐餐美景则是整个京城的夜色，必将成为彼此记忆中最浪漫的时刻。套餐售价每位人民币2388元，含软饮无限畅饮。

2。 北京瑰丽酒店倾情呈现情人节礼遇 感受浪漫与热辣并存的非凡情人节

值情人节当天，餐厅推出精心设计的浪漫套餐，囊括六道珍馐在内的套餐首先以吉拉多生蚝唤醒味蕾，随后将依次奉上珍宝蟹芹菜头沙拉，享用完主菜香煎多佛龙利鱼和澳大利亚和牛两吃后，整个情人节大餐将以蜂蜜浸梨和充满浪漫气息的甜点——黑巧克力“镜子”挞配西西里开心果冰淇淋甜蜜收尾。每位宾客1，280元或1，380元含一杯起泡酒。除了体验法式浪漫，赤时尚火锅餐厅也精心设计了一场热辣的时尚约会，无限畅食菜单每位宾客758元。

3。 北京颐和安缦情人节晚宴

北京昆明湖边的颐和安缦提供情人节晚宴。法国吉拉多生蚝配上白酒柠檬霜，鲜美的肉质打开你的味蕾。品尝完新鲜的波士顿龙虾，一口浓郁的奶油板栗汤顺滑入胃，带来甜蜜暖意。香烤日式酱油鳕鱼搭配什锦蔬菜天妇罗，鳕鱼的鲜嫩叠加上天妇罗的爽脆清香，别有一番滋味。最后由一道“甜蜜爱情”甜点收尾，浓情巧克力蛋糕搭配玫瑰棉花糖，甜腻爱情在浓郁的巧克力逐渐发酵。悠扬的小提琴伴奏，为整场晚宴带来温情的陪伴。作为甜美伴手礼，颐和安缦贴心为宾客准备了自制小饼干，愿您在此度过一个难忘的浓情安缦夜。

还能去这里：

1。 天津丽思卡尔顿酒店推出2018情人节非凡浪漫礼遇

售价：人民币333，400元，限一个名额（两位宾客）

• 面积410平方米的总统套房两晚住宿

• 私人定制欢迎礼，包括甜蜜巧克力及草莓、唐•佩里侬香槟王、订制金线刺绣枕套和浴袍、丽思卡尔顿品牌蛋糕、和Rose Only玫瑰等

• 单人一年内无限次体验天津丽思卡尔顿水疗中心水疗项目（限本人使用）

• 享用由行政总厨奥兰多先生亲自创意并烹饪，在总统套房内或FLAIR餐厅酒吧提供4道菜式情人节晚宴，食材包含名贵鱼子酱，并畅饮以客人名字命名的特调鸡尾酒（2位宾客）

• 于备受欢迎的香溢餐厅或特色中餐厅天泰轩享浪漫双人午宴

• 情人节入住期间，在天津市享受全程劳斯莱斯幻影接送服务

• 专业摄影师全程陪同，定格入住期间的甜蜜瞬间

• 两张北京至英国伦敦往返头等舱机票

• 于2018年5月赴伦敦期间豪华酒店四天三晚住宿

2。 杭州西湖法云安缦西餐厅情人节海陆套餐

位于杭州西湖西侧宁静山谷里的法云安缦西餐厅甄选全球精选产区渔鲜，推出情人节海陆套餐。这场欢庆以野生贝隆生蚝开篇，带来法兰西的浪漫；椰香海鲜汤配龙虾带来热带的温暖，勾起与恋人一起在洁白沙滩上漫步的美好回忆；油封鸭胸与西班牙香肠热情洋溢，见证相遇中的悸动；低温慢煮和牛脸肉与煎和牛肉眼带来日式温情，雅致精细，如渐入佳境的感情细水长流；柠檬雪葩以清香劲道将这场欢庆推向高潮，仿佛西西里艳阳下的浪漫假日。

3。 大研安缦茶舍情人节私享

位于云贵高原的大研安缦茶舍全新下午茶为您与爱人送上纯正西式美味：新鲜烤制的核桃司康松饼，配以自制的金桔酱，草莓酱和奶油；新推出的鸡蛋色拉小汉堡和三文鱼寿司球配以香草杏仁饼干从；核桃达克瓦兹和蔓越莓焦黄油蛋糕更是美味连连。宾客可以在可观大研古城全貌的茶舍露台尽情享受自在悠闲的情人节午后。下午茶过后，大研安缦私人电影院推出浪漫爱情电影，不受打扰地度过柔情时光。

4。 深圳硬石酒店情人节推广

• 在硬石餐厅浪漫的乐声中流转爱的眼波，轻啜一口气泡酒细诉心中爱意，与挚爱共享晚餐佳肴，感受美妙绝伦的浪漫。

人民币520元++/套（含两杯气泡酒畅饮）

• 着迷于自助美食盛宴带来的丰腴口感，轻抿桃红气泡酒时深情对望的怦然心动，在浪漫的巧克力里沉醉身心的放松愉悦，与挚爱开启Sessions浪漫之旅。

人民币399元净价/2位（含两杯桃红气泡酒）

出境去这里：

1。 纽约The Mark马克酒店情人节专享礼遇

马克酒店推出了情人节特别套餐，由米其林三星主厨Jean-Georges Vongerichten准备精致料理，可享特调鸡尾酒、香氛、蜡烛和眼罩。更有升级套餐，奢享2002年产的库克罗曼尼钻石香槟一瓶，主厨特制草莓甜点以及定制红玫瑰花束。此外，房间还提供长达一个小时的情侣按摩服务。情人节特别套餐在2月1日到2月16日期间接受预定。

2。 香港半岛酒店情人节套餐

• [Felix餐厅情人节五道菜晚餐]

菜色包括北海道刺身带子他他伴鱼子酱配薯片及酸忌廉；煎鸭肝伴鸭肝炖蛋配木梨果酱及黑醋；烧红虾配脆多士配水牛芝士、西红柿及罗勒油；主菜可以选煎烧金目鲷配红酒牛油汁、青豆蓉及碗豆芽或焗和牛牛柳蘑菇批配黑松露汁。

• [吉地士餐厅情人节晚餐]

菜色包括北海道海胆配牛油果龙虾啫哩；Kristal鱼子酱配法国带子饺；黑松露煎海鲂鱼；主菜是法国乳鸽伴梨及榛子仁；甜品是红莓脆糖球配杏仁雪糕，最后以咖啡或半岛名茶配四色小甜饼作结。

3。 甜蜜时刻尽在澳门喜来登

澳门喜来登大酒店的“甜蜜时刻”礼遇套票由澳门币2，488++*元起，适用日期由2月9日至15日，供双人入住豪华客房一晚，其他内容包括：

• 迎宾气酒及情人节蛋糕

• “喜柏”下午茶

• 2月14日情人节当天入住的情侣可于“班妮”享用情人节晚餐。而于套票的其他有效日子入住，则可获价值港币1，000元的情人节餐饮签帐额

• 单程金光飞航经济舱船票两张或港币200元酒店水疗签帐额

4。 澳门瑞吉酒店呈献一系列奢华浪漫情人节礼遇

倾情浪漫的时光以直升机之旅揭幕，情侣可从半空俯瞰澳门醉人的美景；随后，宾客将由劳斯莱斯豪华轿车接送抵达酒店，安享总统套房奢华住宿。“芳心倾情情人节礼遇”为情人打造毕生难忘的约会，让宾客与另一半留下难忘回忆。

“芳心倾情情人礼遇”内容包括：

· 双人入住总统套房一晚

· 劳斯莱斯轿车及直升机私人接载

· 情人节尊贵迎宾礼品

·“雅舍”餐厅双人浪漫烛光晚餐

· 丰盛双人早餐

· 双人水疗体验