今年最有品味的旅行生活方式 看这张list就够了

导语：这几年各种各样的旅行美食生活方式榜单越来越多，简直看花了眼，到底哪些值得参考？ 有些故作高冷小众，有些又太过稀松平常，其中每年的Wallpaper Design Awards是我必看的一张list，从专业角度挑选出每年设计界趋势变化的引领者，给我们日常生活和旅行带来更多灵感和发现，可以说是榜单界的一股清流了，绝对可以放心参考。（来源：匙叉旅行指南）

翘首以盼的2018 Wallpaper Design Awards最近刚刚揭晓，让我们一起先睹为快今年又有哪些改变我们生活和旅行的新概念吧！

最佳新酒店

Santa Clara 1728

里斯本 葡萄牙

这座坐落在里斯本最浪漫的广场上一座18世纪老建筑里的设计酒店，是葡萄牙本地酒店巨头João Rodrigues的第四件设计酒店杰作。室内设计出自于本土建筑师Manuel Aires Mateus之手，干净简约的现代设计与老建筑的的结构完美融合，是旧屋新造的典范作品。

最佳城市

墨西哥城

随着Fernando Romero设计的Soumaya博物馆和David Chipperfield的Jumex博物馆两座地标性的新建筑落成，墨西哥城在设计界的地位节节蹿升，成为设计控们的朝拜圣地。去年是墨西哥城的艺术爆发年，新开了数不清的艺术馆和画廊，各种设计新潮的精品酒店和餐厅酒吧更是不胜枚举。今年墨西哥城成为第6座获得“世界设计之都”的城市，相信又将有无数惊喜发生在这座Super City！（超想去！）

最佳公共建筑（并列）

Zeitz MOCAA

开普敦 南非

越来越多激动人心的设计作品出现在第三世界国家，位于南非开普敦的Zeitz MOCAA就是这种让人一眼震撼的好作品，这座由不规则线条划开的水泥高塔乍看之下甚至有些许高迪圣家堂的风范。Zeitz MOCAA位于开普敦最中心的Victoria & Alfred Waterfront，大楼顶部还有社交网络上大红大紫的Silo酒店。

最佳公共建筑（并列）

伊夫圣罗兰博物馆

马拉喀什 摩洛哥

YSL的马约尔花园已经是游客到马拉喀什的必游之地，现在圣罗兰先生在摩洛哥的遗产因为最新的YSL博物馆而彻底完整。这座由法国设计事务所Studio KO创作的建筑紧挨着马约尔花园，摩洛哥代表性的红砖外墙和砌砖工艺与现代简约的几何轮廓线条形成恰到好处的反差，裱有YSL logo的圆形庭院更是成为博物馆的签名look，想必今年在instagram一定能看到不少这里拍的旅行照。

最佳私宅

Ghat house

智利

看到这座建筑让我联想到了同是筑在大洋拍案的悬崖峭壁之上的Southern Ocean Lodge。可惜Ghat House不是一座酒店，而是一栋私宅！房间由几个大方块组成，错落的楼梯将室内外的空间相连接，几乎每个角度都能看到的巨幅落地窗完整收录海景，无论在家的那个角落都能无死角欣赏。非常好奇的就是这个家的主人到底是谁呢？

最佳新餐厅

Maison du Danemark

巴黎，法国

这几年北欧菜风潮席卷，作为巴黎最有代表性的北欧餐厅，Maison du Danemark不仅能尝到地道北欧料理的风味，更展示了北欧设计的至高功力。哥本哈根的设计事务所GamFrates将餐厅分为了上下两个区域。一层由原木，绿植，大理石营造出相对较轻松的氛围，二层则是深色皮革、墨绿色大理石等元素打造更高级的fine dining餐饮。一间餐厅两个look，好奇之心类似当年探店伦敦Sketch。

最佳餐厅（并列）

Tak

斯德歌尔摩，瑞典

另一个获奖者竟然也来自北欧，就坐落在北欧设计之都斯德哥尔摩，北欧设计红了这么多年依然实力不容小觑，总是能打造出站在潮流前沿的空间实属不易。据说这间Tak是时下斯德哥尔摩最红的餐厅，由当地事务所Wingårdhs一手打造，两层空间还包含了一片巨大的露台，先天条件依然非常优秀。餐厅最抢眼的无疑是扇贝壳一般的带褶皱的沙发椅，在餐厅里形成了一种神奇的波浪视觉，非常有趣。

年度设计师

Philippe Malouin

Philippe Malouin这个名字可能看上去不那么熟悉，但他有许多的作品你一定不会陌生。这位勤奋多才的加拿大设计师今年尤其活跃，从家居，户外到艺术装置都在他的势力范围，作品也是渐入佳境，还建立了自己的室内设计工作室Post-Office，我们现在看到的许多商业空间如Aesop和Valextra等都出自他的手笔。

最佳本土设计

咖啡磨豆机

著名设计师Michael Anastassiades是一个每天都要喝咖啡的人，为了能随时喝到现磨咖啡，他一直构思着创作一款美观又方便的磨豆机，于是他找到了家传4代的著名黄铜手工艺大师Carl Auböck来一起实现这件精美的作品。上下两段优雅的圆筒组成了磨豆机的轮廓，金属加强了它的优雅质感，无论出差或是旅行，有这么一件精美小巧的随身磨豆机奉上的freshly brewed，心情也一定是美美的。

Carl Auböck位于维也纳的工作室

Life enhancer of the year

Dot盲文智能手表

Life Enhancer这个词在中文里很难找到恰当的对应，但顾名思义就是提高生活质量的设计，这款设计时尚简约的手表来自一家韩国的创业公司Dot，他们出品了全世界第一块专为盲人设计的智能手表，背后的技术赋予“智能”二字全新注解。这款手表不仅能提示时间和日期，更能接收电话和信息，大大提升了这个群体的生活体验，是实至名归的Life Enhancer。

最佳洗护产品

Less

Aesop这几年的火爆程度不言而喻，而今一个将极简风走得更极致的更走心的品牌出现了，这就是来自德国的Less，光看名字大概就能脑补出清心寡欲的画面。Less的产品线也是不能更简单，一共三款：两款护肤油和一款洁面泥，以及一些配合使用的周边。创始人David Scherf希望将护肤步骤简化到极致，摒弃那些多余的资源浪费，试想如果旅行洗漱包可以瘦身到只带2件东西，似乎也是挺美好的！在这个理念下，Less is certainly more！