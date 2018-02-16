青岛要建亚洲首个伊甸园 冬天也能逛“热带雨林”了

导语：前两日，被大家亲切地唤作“梅姨”的英国首相特蕾莎·梅刚刚结束了为期三天的来华访问。对于本次中国访问之旅，梅姨宣布了一系列中英创造性文化合作方案，总共涉及多个领域，而“东方伊甸园”便是其中之一。（来源：界面新闻）

英国伊甸项目和中国金茂集团将在青岛创建一个以水为主题、集生态与休闲于一体的世界级主题公园，项目在2015年被首次提出，如今基本细节已被披露，今年晚些时候启动，将于2020年正式向大众开放。

提到伊甸园的历史，那就不得不说一说位于英国的世界第一座伊甸园。它于2001年诞生在英国的康沃尔郡，当时被纽约时报誉为“世界第八大奇迹”，很大一部分原因是在此之前，这里是巨大的陶锡土矿坑，土壤和水都是毒性的。而当这里变身成为一座伊甸园之后，有差不多10万多种来自世界各地的植物在这里欣然生长，将世界最美好的美食和游乐设施纳入其中，每年吸引着数百万世界各地的游客前来游玩，其中不乏名人贵族，连英国女王也曾亲自为伊甸园“站台打call”。

也许正是因为英国伊甸园如此“辉煌的战绩”，青岛伊甸园更是受到了全世界关注，前一段时间，更是登上了CNN这样的海外权威大媒体，还被其称为中国城市绿洲的“最大室内雨林”之家。选址于红岛经济区火炬路以南、祥茂河、墨水河及防潮坝围合地，是两条河流的交汇处，原本是产盐用地，周边有国际邮轮的码头刚刚开放。

在伊甸园创始人Tim的构想中，青岛伊甸园将成为一个以植物和水为核心主题的生态休闲目的地，依旧由国宝级建筑大师Grimshaw操刀，所有的细节严格按照英国伊甸园标准进行建设，同时根据青岛特色，增加众多新型的生态、环保、科技类项目。就像Grimshaw建筑团队的合作伙伴Jolyon Brewis所讲：“青岛伊甸园项目继续原来的方式，创造出了由自然激发的魅力建筑，并且具有独特的地理位置和主题特色。”

建成后的青岛伊甸园在规模上大约是英国伊甸园的4倍，也是中国北方地区唯一的涵盖生态环保、海洋文明、文化娱乐、科研教育、论坛等主题于一体的大型生态主题公园。提供全年服务，共有17家主题餐厅入驻，同时还会举办丰富的节庆和文化活动。除了青岛之外，伊甸园项目和Grimshaw建筑团队也将目光投放到了澳大利亚和新西兰，在晚些时候，在中东、美国以及北爱尔兰也可能会传来更多关于伊甸园的好消息！

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