谁说南方没冬天？这些美景让你肆意玩雪撒欢

导语：降雪季，南方的朋友还在羡慕北方的小伙伴们可以在雪中肆意玩耍吗？其实南方的很多地方的雪景一点也不比北方逊色，不用再特意跑到北方去赏雪啦，推荐11个景点，让你南方也能感受到大雪纷飞的浪漫。（来源：VOGUE时尚网）

江西 庐山

冬天一直被公认为庐山最美的季节，山上的山峰，每逢冬季便会换新装，‘树挂’、‘雾凇’、‘冰塔’等出现在北方冬天的奇景，在南方的庐山可寻觅到，实为难得。为积极打造“南国冬韵、冰雪庐山”的冬季庐山旅游品牌，庐山景区在冬季会实行极低票价、近乎免票，值得一去。

湖北 神农架林区

神秘的神农架仍然保留着让人叹为观止的原始森林，冬天的神农架有苍茫的林海雪原，白雪、冷杉、草甸、云海构成了一幅美丽的画卷，让人叹为观止，给原本神秘的神农架更添了几分神秘的色彩。

浙江 大明山

坐落在海拔1200米的大明山万松岭滑雪场是浙江省海拔最高的室外滑雪场，雪道长度700米，5千平方米的戏雪区和2万平方米的滑雪区，可容纳1500人同时滑雪。蓝天、林海、雪场……数千亩原始森林环抱让这里的冬日风光显得尤为独特。顺着坡道滑下，在飞速滑翔中体验高山滑雪的心跳与刺激。

云南 玉龙雪山

玉龙雪山位于丽江境内，是北半球最南的大雪山，海拔4000米以上。是纳西族及丽江各族人民心目中的一座神圣之山，纳西族的保护神“三朵”，就是玉龙雪山的化身。雪山深处的云杉坪，纳西语称“吾鲁游翠阁”，意为“玉龙雪山中的殉情之地”，是纳西族神话传说中“玉龙第三国”的男女青年殉情处。玉龙雪山不轻易被人看到她白雪皑皑的顶峰，因为她很容易被云雾遮住，只有当太阳出来时，才会打开让您一睹芳容，但很快又没有了。

云南 梅里雪山

梅里雪山位于德钦县东北部10公里处，是滇藏界山，传说是藏传佛教尼玛派的分支枷居巴的保护神。卡格博峰下，冰斗、冰川连绵，犹如玉龙伸延，冰雪耀眼夺目，是世界稀有的海洋性现代冰川。梅里雪山以其巍峨壮丽、神秘莫测而闻名于世，早在30年代美国学者就称赞卡格博峰是“世界最美之山”。

四川 毕棚沟

入冬之后的毕棚沟，积雪厚度平均达30厘米以上，持续时间长达四个月之久。毕棚沟冰雪娱乐场场地开阔，设施完善，游客可以尽情享受各种滑雪运动带来的无限乐趣。

四川 峨眉山

冬季的峨眉山有亚布力般的冰雪，有吉林般的雾凇，更有海南般的阳光。雪后的峨眉山白雪压绿树，剔透冰晶裹红花，展现着北方雪景无法展现的一种美。这里有雷洞坪滑雪场，在绿树间滑翔的感觉在其他滑雪胜地是感觉不到的。这里分高山滑雪区和冰雕区等。各种趣味与惊险的冰雪娱乐令人激情四溢。

四川 牛背山

牛背山因山顶悬崖有巨石突出酷似牛头，山脊细长貌似牛背而得名，被称为“中国最大观景台”。牛背山的云海，浓密而均匀，壮阔而平缓，随处可见的瀑布云犹如阿凡达中“哈利路雅山”，让人感觉踏步于空中。站在山顶不仅能观赏到蜀山之王的全貌，峨眉山、四姑娘山和二郎山等天府之国名山峻岭尽收眼底，运气好的话还能看到日照金山。

湖南 张家界天门山

张家界奇特的地貌造就了她一年四季的美，天门山海拔1518.6米，是张家界海拔最高的山山顶温度常年较市区低6-8℃。每年从11月下旬到次年3月上旬是天门山观赏雾凇的最佳时节，在天门山观雾凇的绝佳地，要属山顶的环山悬崖栈道了。当游客行走在峭壁之间被冰雪包裹的“琼枝玉叶”一树树的从头顶掠过，或是一枝枝的延伸到手边，沟壑峰峦银装素裹，玉树琼枝晶莹剔透，美不胜收。

安徽 九华山

中国佛教四大名山，传说是是“地狱未空誓不成佛，众生度尽方证菩提”的大愿地藏王菩萨道场。九华山的冬季素有“琉璃世界”美誉，会经常出现雾凇、雨凇、冰挂、云海、日出、佛光等奇异风光和景象。按照当地人的说法，置身佛山，能亲身体验、亲眼看到这些“莲花佛国”奇景的，是要佛缘的。

安徽 黄山

黄山本身就是风景秀绝天下，黄山五绝奇松、怪石、云海、冬雪、温泉中的冬雪只有此时才能看到。黄山的绝境披上冬雪的外衣之后，不用讲更多的话来吸引你。相信你看图就会心动。