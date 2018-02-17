去香港少些购物！这三个气质离岛值得一去

导语：香港五光十色、高速运转的都市生活也会让人疲惫，幸好近郊还有这些各有气质的离岛来吸氧充电。就让编辑带你发现物质文明背后，慢生活的一面。（来源：StyleMode中文网）

愉景湾

关键词：南欧风情 低碳 登山观海

从中环到愉景湾坐快船，不过半小时，就能从鳞次栉比的高楼区来到充满现代气息的“世外桃源”。

开发商以南欧风情的低密度别墅为主题，吸引了一批向往外国生活方式的居民入住，并使愉景湾成为在港外国人的主要聚居地。住在愉景湾，每天搭船去中环上班，听上去别提有多酷了！

愉景湾背山面海，视野开阔，到处是芳草绿树。最为特别的是，这里禁行私家车，居民出行要不靠区内环岛巴士，要不以滑板、自行车、电瓶车等低碳环保的方式出行。丘陵地带山地突起，不用登太高就能欣赏到无敌海景。若兴致高涨，可以继续向内陆行，会看到河谷和溪流。

等到华灯初上，到排列在大白湾沙滩旁的海滨长廊上，挑一家西餐厅，边吃边欣赏海天一色的辽阔景致。

坪洲

关键词：历史感 工业风

中环六号码头，每45分钟有一班船至坪洲。跟着慢船晃悠悠，就晃到了比中环慢几拍的坪洲。坪洲岛位于大屿山东边，少有商业度假屋，多见天后宫等神庙，说明居民多是香港本地人。

去老旧的巷子里探寻铺头和故事，午餐可以顺便在冰室解决。少了市区茶餐厅的喧嚣，多了历史味。岛民悠闲饮奶茶、食多士的地方，一定不坏。

少有人知，这儿八十年前是繁盛的工业中心，有厂方百余座。从昔日的风光到今日的平静，坪洲的面貌到底有怎样的改变？有人看到的是落寞废弃，有人又体会到难得的淳朴和宁静。

滩边未经修饰的小楼前，还停靠着渔船。静谧的民宅小路两旁栽满花朵。可能这才最接近香港最初的模样。

三星湾

关键词：日光浴 水质好

三星湾是许多港人都未曾去过的小众离岛，前同事让编辑去了回来向他报告。位于新界西贡半岛中部，三面被陆地包围，风平浪静，沙质白细，是香港水质最好的海滩之一，免费对公众开放。

搭去西贡方向的巴士，在中途下车，白沙湾码头换小船才能到达。交通略为不便，这也意味着少人涉足。小船驶向岸边的某一刻，我产生了幻觉，觉得那就是《少年派的奇幻漂流》里老虎上岸归隐山林的那片滩头。

香港人周末会带着小孩和狗过来玩水，还有很多鬼妹在沙滩上铺毯子，尽情地晒日光浴。让人觉得在物质文明如此发达的地方，不花什么钱也可以享受美好。

[部分图片来自Visiting Discovery Bay]