如何一览无余的观赏星空 澳大利亚这个泡泡帐篷做到了

导语：为了让人们更好的融入大自然，地广人稀的澳大利亚推出了第一家泡泡酒店Bubbletent，坐落在世界第二大峡谷—新南威尔士州Capertee Valley，让人们饱览峡谷风光。（来源：界面新闻）

Bubbletent是由一对澳大利亚夫妇Sonny Vrebac和Mayu Iwasaki创立的，初衷来源于他们在新西兰特卡波湖的观星经历。Sonny Vrebac说，“去特卡波湖的天文台观星时，我并没有太大兴趣，但当所有人关掉车灯的那一刻，我看到了天堂一般的美景。”但Sonny表示，如果当时能有一个专属的私密空间，仔细观赏美丽的星空，就再好不过了。

于是，Sonny和她的妻子Mayu决定将这一独特的体验分享给更多的人。去年10月，两人在悉尼市城外200公里远的农场上，搭建了澳大利亚首个豪华气泡帐篷，总面积达到了405万平方米。

Bubbletent共推出了三个泡泡帐篷，并以不同的星座命名。

有位于山顶的巨蟹座，并配有长沙发供人们欣赏峡谷风景；

有位于丘陵上的狮子座，并在其不远处的桉树间悬挂了一个摇椅；

还有位于山坡上的处女座，是唯一一个在悬崖边上配有浴缸的帐篷。

三个泡泡帐篷完全透明，人们可以360度欣赏美丽的星空。当然，即便它是全透明的，你也不必担心私密感会降低。每个帐篷身处不同的山头，绝对不会受到其它人的打扰。

据Sonny Vrebac夫妇介绍，帐篷虽小，但基础的房间设备不比酒店少。一张双人床、带有沙发和椅子的露台、蓝牙音箱、燃气灶、卫生间以及迷你冰箱一应俱全。

你可以早起等待一次日出，感受第一缕阳光撒到身上的温度；也可以听着音乐，舒舒服服的躺在床上。

虽然这里没有餐厅，但你可以享受到自制美食的乐趣，如自助烧烤、自制奶酪等。

此外，这里也是全球前50名的绝佳观鸟地之一，这意味着在不经意间你可能会发现一个濒临灭绝的蜜鸟（Regent Honeyeater）或游隼（Peregrine Falcon），还有可能发现其他240种来这里繁殖的生物。

据悉，Sonny夫妇打算继续扩大泡泡帐篷的规模。他表示，太阳系有88个星座，Bubbletent目前的3个星座还远远不够，未来它还会在新西兰出现，让泡泡帐篷回到这个概念最初的起点。

图片来源：Bubbletentaustralia