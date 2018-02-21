在杭州建的这座巴黎复制城 只差一条塞纳河了

导语：这座复制品做到了精心二字，在细节方面都一模一样。（来源：界面新闻）

在电影《卡萨布兰卡》里，主人公里克说：我们将永远拥有巴黎，如果在千里之外的中国也有了一座巴黎城呢？

天都城位于杭州一个不起眼的郊区，在这里复制了巴黎的大部分景点，包括艾尔菲铁塔、奥斯曼建筑还有凡尔赛花园。巴黎摄影师Francois Prost拍摄了一组对比照，邀请观众来“找茬”，惊人的发现照片相似度极高，他把这组照片称为 Paris Syndrome（巴黎综合症）。巴黎综合症是近年来兴起的一种心理疾病，最早由旅法日本心理学家Hiroaki Ota发现，病因为日本旅游者在巴黎发现真实巴黎与自己想象差异太大，此种疾病会导致恶心、失眠、抽搐、难以名状的恐惧，甚至有自杀倾向。Francois Prost将照片其名为巴黎综合症意在表示这种文化重叠现象看起来相似，但是实则完全不同。

作为一名土生土长的巴黎人，Francois Prost对这个假巴黎着迷。艾菲尔铁塔火了之后，在世界各地一座又一座拔地而起，英国布莱克浦市市长参观完1889年巴黎世博会回国后就委托一位建筑师赶紧建一座差不多的塔，取名为布莱克浦尔塔，还成为了当地的地标建筑；最著名的艾尔菲铁塔仿制品要数东京塔了，除此之外，还有深圳世界之窗公园内缩小版的铁塔，美国德克萨斯州带着红帽子、只有正版1/16大小的铁塔……Francois Prost对这种现象感兴趣，“我是法国人，我觉得从我的国家拿起一些文化遗产在不同的地方重新建造很有趣”，Prost对CNN Travel 说道。

对于天都城的细节，Francois Prost觉得值得推敲，尤其是这里具有巴黎风格的街道。建造者们尊重巴黎楼层的排布，比如如果底层是商店，那么二层也是属于这家商店的，在巴黎也是如此。这里并不是一个旅游景点，还是一个有功能的小镇，人们在这里生活、工作，在Prost看来，这里和中国许多美丽小镇没什么区别。

“我最喜欢的，是生活在这里的人们在做的事”。Prost在来到天都城之前在想，这里会不会也采用巴黎文化呢？比如，走着的人们都左手拿花右手有一杯咖啡，事实并非如此。埃菲尔铁塔周围已经被数十亩的菜地包围，周围住宅区住着的老人们将这里变成了自家菜园，傍晚时分，熟悉的广场舞曲响起，老人们其乐融融。

“让我们看看50年里，谁会在这里生活，他们会将这里变成自己的天地，当然是和巴黎完全不一样的。”Prost认为，人才是让建筑变得不同的关键所在。

图片来源：CNN Travel