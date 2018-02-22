被《二十四小时》种草 特别想带你去浪漫的土耳其

导语：随着《二十四小时》第三季的回归，带有浪漫情调的土耳其也相继进入到人们的眼中。说起土耳其，它并不是人们口中的热门旅行地，但是自从看过了《二十四小时》之后，被其中那些自带“美颜”效果的旅行地种草，莫名想要去打卡的冲动！（来源：YOKA时尚网）

土耳其 图片来源自Viator.com

说起土耳其，在印象里好想它总是跟硝烟弥漫的战火分不开，正是因为这种兵荒马乱的氛围所以让很多的人不自觉的就将它踢出了旅行目的地清单。

《二十四小时》剧照 图片来源自微博

可当看到综艺《二十四小时》的时候，却让人眼前一亮，原来土耳其还能如此浪漫！

《二十四小时》剧照 图片来源自微博

此次是选择在了费特希耶小镇拍摄的，相对于伊斯坦布尔以及卡帕多利亚，这里却很少有人知道。

《二十四小时》剧照 图片来源自微博

在这儿成员们也是玩的不亦乐乎，时空商队各显神通，解锁花式划船新姿势！

《二十四小时》剧照 图片来源自微博

不得不说，仔细看看画面各个角度的画面背景后都会尤为的感叹好像是在画中般，惬意而又迷人。

看到这儿的你是不是也想要前往这里打卡呢？那么话不多说这就来为你种草。

费特希耶小镇 图片来源自Anne Van Waerebeke

费特希耶是土耳其南部的著名古镇和度假胜地。这里虽然只有一座码头，码头地处海湾内却散布着许多的小岛，放眼望去宁静而又唯美。千万不要小看这里，这座小镇上有着许多值得你前来的美景地。

[死海]

死海 图片来源自twitter.com

土耳其的南部有着漫长而曲折的海岸线，就在古镇费特希耶附近，绵延的海岸线迂回成了一个大回转的海湾，这里波澜不惊，平和而静谧，这里就是著名的死海。然而来到这里，除了淌水之外，还有一个运动是一定要体验的。

那就是：滑翔伞

滑翔伞 图片来源自instagram.com

滑翔伞是费特希耶的特色必体验项目之一，体验滑翔伞最佳体验点在海面上空，从附近的小山上跳下，可以眺望整个风景，非常的唯美。当然了，并不是你一个人跳下，而是由专业的飞行员带着你从2000米的高空跳下，最终落在海滩上。

滑翔伞准备 图片来源自Fethiye Holidays

另外，如果你打算去体验一下，那么一定要注意穿衣保暖。因为滑翔处于高空，气温较低，所以温度也较低，还有因为风力很大，所以还需要准备墨镜来保护自己。

Tips

交通：滑翔伞项目位于费特希耶镇，该镇距离伊斯坦布尔480公里，距离安塔利亚150公里。

门票：旺季220里拉，照片刻盘130里拉

淡季200里拉，照片刻盘100里拉

[阿敏塔斯之墓]

阿敏塔斯之墓 图片来源自instagram.com

这墓穴有什么好看的…如果你也是这么想那么你就太外行了！这座建于公元前350年的伊奥尼亚式寺庙是由岩石凿刻而成的一座古墓，想当年为了防止被盗，所以修建在了岩壁之上。

阿敏塔斯之墓 图片来源自Janice Malaret Rivera-Colbert

不要以为这个墓穴只有那简单的一处而已。这座墓穴内部非常宽阔，俨然一座完整的庙宇般大小，特别是走到墓前驻足仰望还是非常有震慑力的，感叹不同的历史和文明，有种置身古迹寻宝的感觉。

阿敏塔斯之墓高点全景 图片来源自500px.com

之所以让你一定要来这里看看更主要的是墓穴处于费特希耶的较高点，从这里可以看费特希耶全景，特别是夏季的黄昏时分，景色尤为迷人。

Tips

交通：从费特希耶Calis

Beach驾车前往约需15分钟，从费特希耶港湾步行过去约15分钟

门票：5里拉

[蝴蝶谷]

蝴蝶谷 图片来源自Fethiye Holidays

如果你打算跳岛游的话，那么从蝴蝶谷开始倒是一个不错的选择。Btw，先简单的说下什么是跳岛游？很简单就是在几个小岛之前来回穿梭旅行。好了，再说回来！蝴蝶谷顾名思义，是因曾有众多美丽的蝴蝶而得名。

蝴蝶谷 图片来源自pixdaus.com

虽然这里因蝴蝶而得名，但是现如今蝴蝶已经不多了，如果你足够幸运的话偶尔还是可以在这片林中找到些许蝴蝶的影子。

徒步旅行 图片来源自tr.pinterest.com

没有蝴蝶可以欣赏并不代表这里不值得旅行，除了看蝴蝶之外，这里还是徒步旅行者的天堂。从George House作为起点，Kabak作为终点，一路山路陡峭很考验旅行者的体力和耐力，徒步路程约两小时差不多可以完成全程。另外，如果是新手建议请个向导。

蝴蝶谷尽头 图片来源自gotraveltoday.info

在蝴蝶谷的尽头是个小瀑布，有很多户外旅行爱好者会背着自己的行囊来这里安营扎寨，清凉的泉水和四周围陡峭的岩壁很容易让你融入进这大自然当中，找寻失落依旧的天然舒适感。

Tips

交通：从厄吕代尼兹可以包个小船到蝴蝶谷，约10分钟；在mini bus总站也有小巴坐过去，约15公里；自己开摩托车过去也就30分钟，问酒店拿张地图，沿路都有路标，翻过一座山就到了。

门票：5里拉

[卡亚可石头村]

卡亚可石头村 图片来源自funkystock.photoshelter.com

要知道前往一个地方旅行之后除了欣赏自然风光之外，当地的民俗文化也是你不可错过的。卡亚可石头村曾经是希腊人居住的村落，随后由于希腊人回到了希腊，这里便废弃了。此村位于山峦间，屋顶木质已毁，只有石头墙壁尚存。

卡亚可石头村 图片来源自cookingvacationsinturkey.com

千万不要小看这里的残垣断壁，要知道这里的教堂和壁画文化还是非常经典的，让你能够真正的感悟到希腊古文化的精髓。

卡亚可石头村 图片来源自flickr.com

这里有两座不错的教堂，一个是位于低处的Kataponagiaand，另一座则是山坡上的Taxiarkis。教堂内的天花板上还可以看到精美的壁画，而跟天花板遥相呼应的地面则选用的是黑白马赛克地板，很有艺术氛围。

Tips

开放时间：5~10月 8：30-18：30，11月~次年4月 8：00-17：00

门票：5里拉

交通：可坐当地中巴到达，从费特希耶的清真寺旁汽车站坐

好了，说了这么多不妨春节后就出发吧！