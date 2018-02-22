找一间看得到西湖的茶歇 斟一杯清茶

导语：“不能每天住在湖边，就找个临湖的窗子，斟上一杯清茶，看湖面如镜、古筝悠然，如此，也能与西湖做一次零距离交流”。一二十年前，当咖啡文化还未曾有如今的影响力，杭州人的生活是围绕着一杯清茶展开的。（来源：StyleMode中文网）

闻莺馆茶楼

柳浪闻莺公园位于西湖东南岸。南宋时为帝王御花园，又称聚景园。这个老牌茶楼坐落于柳浪闻莺公园内，是老杭州最爱的茶馆之一。

此处亭廊相接，曲折有致。沿湖地带，柳荫夹道，是欣赏三面云山和一湖秀水的绝佳之地。拉上一道薄帘，院景更添朦胧之美。

闻莺馆主楼主营茶文化餐厅及杭帮私房菜。龙井茶香的虾仁软糯爽口。

地址： 南山路清波门柳浪闻莺公园6号

郭庄茶室

郭庄隐匿在曲院风荷公园内，是典型的明清江南庭院。院内石板铺装，方池细流，有种恬静的气质。私家园林的“景中之景”，收藏了大半个西湖。1907年由杭州绸商宋端甫建造，民国期间转卖给汾阳籍郭氏，由此得名。

园林建筑与山水合而为一，在小巧的院落中，创造有层次感的空间，是匠心的意趣。

郭庄的西湖观景平台上，北可观保俶塔、南可观雷锋塔。最令人欣喜的莫过于夏日的这一池荷花，坐在石凳上，吹着阴凉风，赏“接天莲叶无穷碧”。

萧瑟的冬日窝在室内，看茶气氤氲，或望着窗外的远山近湖出神。做上半日的隐士。

地址： 杨公堤，西山路15号郭庄内（卧龙桥旁）

湖畔居茶楼

清末民初，西湖东面湖滨一带城墙高耸，游船在岸边停泊，那一带便逐渐兴起了茶楼。

西湖是古人常常赞颂的对象，茶室本身也带有文人色彩。湖畔居如今仍有一个包厢名为“诗社”，以记民国的的新诗社团“湖畔诗社”。早些年，这里还设有曲艺演出。只需叫一杯茶，便能从清早听到午时。邻居的爷爷当年就手执折扇，每日尽兴才归来。

曾经的杭州人只爱虎泡泉水冲泡出的龙井茶，并没有搭配餐点的习惯。消费升级的时代，湖畔居也推出全日精致餐点。比如小笼包，比如定胜糕。

地址： 圣塘景区1号（望湖宾馆对面）

西湖的风光四时不同，赏旖旎的春光，观第一场雪后的断桥；阳光明媚之下水光潋滟，阴雨时一只孤舟，自在地望着窗外变化的景致，就是最地道的杭州品质生活。（部分图片来源网络）