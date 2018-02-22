花钱买“漂” 买艘船屋享受水上生活

导语：柏林是著名的“森林与湖泊之都”，河网密布，柳暗花红。要想一览山光水景，没有什么角度比漂浮在水面上更适合了。来自柏林的Nautilus Hausboote公司设计制造了Nautilus船屋系列，包括Nautino Mini，Nautino Maxi，Nautino Adventure，Nautilus四款不同尺寸的模型和各种定制款。（来源：界面新闻）

其中，Nautino Mini是鹦鹉螺系列船屋的迷你款，也是目前来看最可爱、最叫卖的一款。

Nautino Mini是一款舒适、紧凑的船屋，业主可以体验在豪华环境中的水上生活

取名为Mini，是因为整艘船长度只有29英尺（8.9米）。不过，甲板的单层面积却足有172平方英尺（16平方米），足以容纳2人以上。

船屋一共有两层，顶层的房间布置了一张双人床，其余的室外甲板则是晒日光浴的好去处。两把躺椅配上一瓶红酒，相信情侣会非常喜欢。

在Nautilus Mini顶层甲板的躺椅上放松身心，沐浴阳光

带有双人床的顶层客舱，宽大的开放式窗户也拥有充足的自然光线

底层则堪称单身公寓的“顶配”：屋内有一个小厨房和水槽，方便乘客自行准备饭菜；一个宽敞的客厅还配有餐桌和椅子，累了可以倚在沙发上看会儿电视。浴室也有单独一间，这意味着房屋主不需要专门上岸寻找洗澡的地方。

厨房

客厅

在甲板上吹吹海风，品品茶，一个下午就过去了

Nautino Mini的售价约为90，000英镑（具体价格要因内部配置，动力规格等而定）。不必担心，如果预算吃紧的话，也可以考虑向柏林市的公司租用这种船屋。

旅行的话，租一个周末就够了

看到屋内的方向盘了吗？

和一般的船形木屋不同，Nautitus mini是一艘真正的船。因此涉及到一个问题：谁来开船？开多快才够安全？这方面，柏林对水面交通驾照的管理还是比较人性化的。驾驶动力在15bhp以下的休闲运动类船只，只要会开车，不需专门驾照。驾驶动力在50bhp以下的小型船只，考照也相对简单。所以一般情况下，一份内陆游艇驾照（Sportboot führerschein Binnen），一个身体健全的公民不难拥有。有了这样一份驾照，你就可以享受船屋的水上生活了。

同时，柏林对市域内水面交通有规定，时速不得超过25公里/小时，小船大船都是如此。这条规矩对于摩托艇一族来说似乎很扫兴，但却像是专为船屋定制。毕竟，在平静的湖面上慢慢悠悠地前行着，人们才能沉淀下来，回归自然，回归自我。

女司机也能轻松操纵，看来当船长的感觉真的很爽。

Nautitus Hausboote

Nautitus Hausboote成立于2010年，现已为德国各地制造了30多搜船屋。

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图片来源：Dailymail