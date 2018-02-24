春运高铁 一座人类多样性的集中展示厅

导语：临近年关，每天都有数百万人在通往回家的路上。在所有的交通方式里，高铁以其速度快、乘车方便、延误率低等特点成为春运的主力。高铁就是一个小社会。小小的车厢，展示着人类的多样性。（来源：Enjoy雅趣）

不同职业不同性格的人，以相对应的状态处在这个空间内。以至于，他们对高铁功能的使用不尽相同，共同制造了一条高铁功能使用的鄙视链。

说是鄙视链，但我这样说的初衷不是区分群体，而是仅就功能使用而言，跟你聊聊不同类型的人对高铁的功能开发到了第几层。

孤傲文艺青年

使用功能：座椅

携带装备：耳机

大部分乘客一上高铁，找到座位坐定，就从心理上与别人划清界限，人为辟出一小块独立空间。除了调整座椅靠背，没有第二个动作。

在这些人中，隐藏着很多深受城市焦虑和孤独困扰的年轻人，他们最具代表性的必备装备就是耳机。

对他们来说，耳机是盔甲，也是安全感的来源，是旅程中除去身份证第二重要的东西。

耳机一戴，身体才能稍微放松地倚着靠背，随之，眼睛再缓缓闭上。

万一出现忘记带耳机的情况，他们的内心会变得极其烦躁，连闭上眼睛都相当困难，甚至坐立难安。

因为没有耳机的他们，像把自己扔在城市中心广场拥挤的人群中，必须被动接受身边传递过来的信息，手足无措地回应着跟自己其实并无关系的话题。

工作狂&自娱自乐者

使用功能：座椅 小桌板

携带装备：电脑/iPad

一上高铁，就打开小桌板的人大致分两类。

一类是工作狂，坐高铁的目的就是能不受限地使用电脑。这种类型多发生在销售、新媒体编辑、公关等职业中。

高铁对于他们来说，与嘈杂的星巴克或 costa 并无区别，越是人多，越能激发工作灵感，以此凸显出自己繁忙工作加身的精英感，说白了，就是优越感的另一种表现。

键盘每每发出的敲击声，都像是在跟周围人宣告“你看我工作多忙，我多重要，我多被公司需要”。

你看，被工作驯化的人，连在高铁上工作这种不太合理的要求都能被自己安慰地欣然接受并转变为有炫耀倾向的自我标榜。

另一类是自娱自乐派，iPad或电脑是他们的必备装备。这帮人打发高铁时间的方法是清空自己攒着没来得及看的综艺、电视剧、电影list。

以及我都能猜到他们80%的电影都是在高铁上看的。

新手爸爸/妈妈

使用功能：座椅 小桌板 热水

携带装备：玩具/儿童睡眠用品

出门在外，最怕遇见的，就是熊孩子。而最受折磨的不是我们这群无辜乘客，而是他们的老爸老妈。

一边要安抚孩子以免他失控，另一边要做好随时向周围人道歉的准备。每次出门，都是一种煎熬。

因此，妈妈/爸爸们必须准备好玩具、零食和睡眠用品，来应对孩子可能存在的各种需求。要不陪他玩美、把他喂饱，要不就让他玩累睡过去。

闲话永动机

使用功能：座椅 小桌板 热水 零食

携带装备：无

我们经常能遇到这样一类人，他们完全不带任何装备，全靠自己的一张嘴。

即便高铁的座位已经阻隔了与前后排沟通的可能性，但丝毫不影响他们好奇心爆棚，左顾右盼不放过任何跟周围人交流的机会。

高铁上所有能用的东西都是他的兴趣所有，热水、充电孔、车厢中的零食区等。就算只有一小时旅程，也能被他体验个遍。

这种人，聊得好叫段子手，次之，是知心大哥/大姐，聊不好可真成了户口调查员，招人烦。

火车综合症患者

使用功能：座椅旋转

携带设备：扑克牌

这是只存在于传说但没见过的一群人，也是高铁功能的开拓者。他们大多患有绿皮火车综合症。

为了追求与慢火车相同的体验，打发旅途中的空闲时间，有那么几个乘客会通过旋转座椅，跟前排或后排改成直接面对面，然后拿出提前准备好的扑克，开始高铁娱乐生活。

高铁的确有这个功能，在挨过道一侧的座椅下方有个旋转按钮，一按座位就转身。但高铁天生的气质，近似于飞机，聚众玩乐吵闹不免招人嫌。

而高铁对这些火车综合症患者而言，只是提速了的火车。娱乐方式是要靠自己创造的。

中老年少女

使用功能：网上点餐

携带设备：手机

中老年人乘高铁大部分是聚堆儿的，一个落单的中老年人乘车需要把他当成孩子来理解。

他们在高铁上的状态也是充满好奇的，用一种阅读理解式的方式来解读身边的人，等有用的时候再来复制粘贴。

而帮助他们放轻松的方式不是条条框框交给他们，而是直接帮对方解决。

前几天，我在网上看了这样一条新闻：有位中年妈妈一个人坐高铁忘记带手机，因为下车后还需要打车到临近城市才能到家，所以一时手足无措，担心跟亲人失联。儿子在家发现母亲手机之后，通过12306网络餐饮服务订购了一份萝卜干，并让乘务员传话给妈妈‘别怕，有人来接’。

一时解决了母亲的所有顾虑。