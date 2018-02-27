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三百年历史旧商业中心 成了东京超好逛旅游景点

三百年历史旧商业中心 成了东京超好逛旅游景点
2018年02月27日 11:47 新浪时尚
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　　导语：大部分中国游客第一次去东京，多半会安排行程去浅草观光，去新宿购物。等到了第二次，第三次，他们去银座、表参道、下北泽、吉祥寺……日本桥？似乎从来都不是一个热门选项。那里的人正齐心协力想要改变这个现状。（来源：界面新闻）

　　要看日本的传统和历史，京都始终是最好的去处，但如果你想了解近代日本，去看看江户的样子，触碰一下现代日本的起点，那东京的日本桥堪称江户时代的“活标本”。

　　初次到访东京的日本桥，即使你对这一带一无所知，也会感受到它特殊的气质：沿街逛逛，会看到这里既有新古典主义式样的“贵气”大楼，也有江户气质浓厚的小店小街，有线条简洁的高层办公楼，也有像“COREDO 室町”那样、从老建筑汲取灵感的新式商业综合体。你甚至还会看到一个有上千年历史，但又经现代人重新设计建造起来的神社，出现在商场中间的空地上，不时有穿西装打领带的行人路过，顺便拜上一拜。哦，这里还可能是东京平日最容易见到身着考究和服路人的地方之一。

　　借着2020东京奥运会的东风，日本正在经历旅游业、房产业的发展，如何把日本人讲究的“待客之道”与当下的世界接轨，是许多当下日本设计师、企业、品牌都在思考的问题。以地产开发商为主导，东京的各个区块都在试着给出自己的答案。在一河之隔的银座，由地区内最大的商业设施 GINZA SIX 在2017年上半年开业了；在新宿，小田急集团主导了新宿南口的改造，复合设施 NEWoman 让整个地区耳目一新。曾经风光无限，却又经历了落寞时期的日本桥，也希望抓住这次机会。

　　日本桥为什么重要？

　　当人们说起日本桥时，既可能是指那座桥，也可以泛指这座桥周围，东京站以东，银座以北的一小块区域。江户时代时，德川这里凭借水道四通八达，成为最繁华的商业、文化、经济中心。直到1911年以前，日本桥都是木质的，许多展现江户风情的浮世绘中都曾出现它的身影。

　　日本桥现属中央区的一部分，但曾经是独立的“日本桥区”，二战后东京重新整理区划，虽然有议员反对，但日本桥区还是与银座、筑地所在的京桥区合并成中央区，但大部分町名保留了下来，且大多采用“日本桥 + xx 町”的格式，这让这个地区在整个东京都显得很特别。

现在的日本桥地图现在的日本桥地图

　　日本桥之于东京，就好像京都之于日本的地位，是一切的开始，拥有许多的“日本第一”。四百年前，江户随着德川家康的到来，从一个渔村发展为日本的经济中心，日本桥作为围绕“江户城”（如今日本天皇所住的皇居所在地）外“城下町”的核心区域，陆路和水路交通都很便利，成为早被开发建设的核心区域。

　　从那时起，日本桥就是全国各地的商人聚集的地方，海鲜渔获，到柴鱼干、海苔、水果、刀具厨具、和服布匹……再到每日熙熙攘攘热闹非凡，是浮世绘画家们最喜欢的题材。

　　进入明治时期的近代日本，日本桥持续发挥着重要作用。日本桥是日本现代公路的道路元标所在（表示原点的标志，当其他地区计算与东京的距离时，就是以日本桥元标为起点的）。1911年，新的用花岗岩修建的日本桥开桥通车，沿用至今。

　　从日本桥向北，一栋新古典主义的建筑就是三越百货，日本的第一家百货商场——日本桥三越百货的前身是1673年创业的和服店“越后屋”（以越后屋为起点，创始人三井高利及其后人不断发展，如今，三井集团是日本最大的财团之一，日本桥的开发商三井不动产就是三井集团旗下的公司之一）。日本银行本馆、东京证券交易所、日本所有的药企公司总部几乎全都集中在日本桥区域。

现在的三越百货，是日本政府评定的“重要文化财”现在的三越百货，是日本政府评定的“重要文化财”
历史中的越后屋历史中的越后屋

　　1923年的关东大地震和1945年的空袭让日本桥遭受重创。筑地市场的前身是日本桥的鱼市场“渔河岸”，兴盛了几百年，在关东地震中被毁，花十年时间搬迁至现在的筑地市场（现在筑地市场也要搬了，计划延期多年后于今年正式启动）。

鱼河岸的热闹景象鱼河岸的热闹景象

　　二战后，日本开始高速发展，日本桥的发展更是快上加快，仅用了十年时间，日本桥的发展水平就超越了战前。直到东京成功申办了1964年奥运会，为了迎接奥运，适应城市发展，一条横跨日本桥的高架路工程匆忙上马，这彻底改变了日本桥的面貌，也似乎悄然宣告了日本桥“下坡路”的开始。

日本桥的近现代变迁日本桥的近现代变迁

　　老铺拥抱新业态

　　泡沫经济过后，日本经济低迷，日本桥地区的居民人数持续降低，商场客流也日益减少，东急百货在1998年直接关闭了在日本桥的分店。日本桥虽然仍是重要金融和商业区，但到了晚上和周末，这一代就变得非常冷清。

　　日本桥的居民、商铺和公司，在怀念往日辉煌，坚守传统的同时，也开始寻找未来的出路。三井不动产在20世纪末提出了“日本桥再生计划”，提出通过一系列的重新开发和规划，希望让日本桥可以重新焕发活力。

三井不动产最早公布的开发设计图三井不动产最早公布的开发设计图

　　如何才能让日本桥成为一个国际化的目的地，不断吸引来自世界各地的访客？三井不动产认为，历史和传统是日本桥的 DNA，唯有重新发现这种核心价值，才能通向某种未来。在此基础上，三井集团提出“保存，再生，创造新价值”的开发理念。

　　东京文华东方酒店所在的三井塔大楼，落成于2005年，高39层，是再生计化的起点和里程碑。

三井塔，日本桥再生计划的开始三井塔，日本桥再生计划的开始

　　三井塔之后最引人注目的，莫过于 “COREDO室町”系列商业综合体的落成。

　　江户时代的日本桥地区热闹非凡，三井越后屋等商家和承办幕府用度的“御用”食品商店、工具商店比肩而居，路上行人摩肩接踵。COREDO 室町从江户的街景中获得灵感，“COREDO”是“CORE”（核心）和“EDO”（江户）的合成。建筑设计师是与三井集团源渊颇深的团纪彦，他着眼于在建筑群内部留出步行街道，给行人创造更多可逛的动线，建筑风格上，几栋楼虽然都是“低层零售+高层办公”的模式，但低层的高度与街对面的“重要文化财”三井本馆的高度保持一致，从而形成了整个街区的整体感。沿街店铺大都是日本桥经营了百年的老铺，现代建筑与暖帘灯笼的组合，不显突兀。

创立于1999年的柴鱼干专卖店“NINBEN”创立于1999年的柴鱼干专卖店“NINBEN”
创立于1792年的刀具厨具店木屋，用现代的方式展示日式厨具创立于1792年的刀具厨具店木屋，用现代的方式展示日式厨具
COREDO 室町的外墙从传统建筑汲取灵感，新旧并存COREDO 室町的外墙从传统建筑汲取灵感，新旧并存

　　除了老铺，为了留住下班的金融在这里多留一会儿，并吸引更多东京本地的客人，COREDO室町还有精心挑选的餐厅、营业至深夜的小食店、第一家电影院和一座重新修建的神社。

有千年历史，2014年在此重建的福德神社有千年历史，2014年在此重建的福德神社

　　COREDO室町也是东京少有的非常“外国人友好”的地方。在COREDO室町1 的 B1，有一个完善的游客信息中心“日本桥案内所”，提供多种导览和传统文化体验项目，费用则根据项目的复杂程度而定。花上1000日元，就可以在英文导览的带领下在整个地区逛上一圈，认识和品尝日本传统食物，了解一点历史和文化。

　　在日本桥案内所，有一面占据了整墙的地图，上面用不同颜色的标签标出了日本桥的商铺，其中橙色的是历史超过100年的百年老铺，数量有近100家。如果说传统和历史是日本桥的 “DNA”，那这些老铺就是这些 DNA 的承载者。COREDO室町，正是以老铺为核心而设计出来的新型商业，除了为老铺提供空间和商业上的支持，以他们为核心，还不遗余力的用现代商业的手段宣传推广。

　　在日本，只有百年历史以上的企业才能被称作“老铺”。进入百货公司时代以来，老铺以量少、质优、价高的产品为像三越这样的高档百货公司供货，双方形成了良性合作，老铺的营生得以在现代社会维持。但当近年来日本中产阶级崛起，百货公司又受新型业态冲击销售额下降时，老铺也面临了危机。

　　具体到日本桥地区，这样老铺如此密集的区域在日本不多见，几代人都相识，形成了紧密的社区联系。日本桥三之部联合町会长中野耕佑认为，“历史不能当饭吃，但历史无法用金钱购买。”现在日本桥的商铺和居民仍然十分重视町会举办的活，“我觉得通过这样的活动可以将町内的和睦传给下一代”，中野耕佑说。日本桥三之部联合町会下又分为有十五个町会，整个日本桥地区有七个这样的联合町会，他们是日本桥内部沟通的纽带，也是推动日本桥“重生”的中坚力量。

由三井不动产主办、自2006年起每年夏天在日本桥地区举办的东京和服周由三井不动产主办、自2006年起每年夏天在日本桥地区举办的东京和服周

　　像文华东方酒店这样“新来的”社区成员，也积极参与到了重振社区的计划中来。天气好的时候，从东京文华东方酒店所在的三井大楼的西面向远处眺望，就能清楚的看到富士山，为此，酒店还为每个房间的客人都配备了望远镜，在日本桥遥望富士山的情景，让人想起那些描绘江户景色的浮世绘，熙熙攘攘的日本桥在前景，而富士山总是影影绰绰出现在远景中。

　　文华东方酒店设计了一款折叠便携地图，用有趣的插画和文字，向国际客人介绍日本桥地区的去处，还为客人提供多种传统文化体验课程，比如去体验制作彩色玻璃切割器皿“江户切子”，或者去和纸老铺学做和纸，或者穿上高级的浴衣游览日本桥。

东京文华东方为国际访客制作的导览地图东京文华东方为国际访客制作的导览地图
江戸切子華硝 为感兴趣的人提供体验课程江戸切子華硝 为感兴趣的人提供体验课程
在1653年创业的小津和纸体验和纸制作在1653年创业的小津和纸体验和纸制作

　　两个奥林匹克

　　上一次东京奥运会是1964年。这一界奥运会本身也许没有为日本带来经济上绝对的收益，但却极大振奋鼓舞了战后的日本人。1964年奥运会后，日本的住宅数量和价格都大增，1968年，日本成为仅次于美国的世界经济大国，经济学家甚至发明了专有名词“东京奥林匹克景气”。

为了1964东京奥运会而建造的东京高速道路 TOKYO EXPRESSWAY为了1964东京奥运会而建造的东京高速道路 TOKYO EXPRESSWAY
东京高速道路横穿日本桥上空东京高速道路横穿日本桥上空

　　但这一届奥林匹克却没有给日本桥带来什么好处，反而蒙上了一道实实在在的“阴影”——为了省钱省时的解决奥运会带来的交通问题，政府建起了一条高架路，正好经过日本桥上空。高架桥建好后，拆掉它的呼吁声就不绝于耳，在多次拖延和推翻后，2016年，政府终于确定了方案，日本桥上空的高架桥将在2020年奥运会后开始改造。

在未确定移动高速道路之前，这样的请愿书在日本桥地区十分常见在未确定移动高速道路之前，这样的请愿书在日本桥地区十分常见

　　这让“日本桥再生计划”有了一个更敞亮的未来。自 2005 年开始实施计划以来，日本桥所在的中央区就业和居民增加的比例都排在东京之首，但距离“大功告成”，还要再等几年。在三井不动产勾画的蓝图里，日本桥将成为一个与自然水域亲近的国际化社区，老铺、商业、居民、访客和谐共生。

　　图片来源：三井不动产，japantimes， Mandarin Oriental Tokyo， COREDO室町，wikipedia

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