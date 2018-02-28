世界十大最好睡酒店 好设计拯救直男审美

导语：你确定不想为了这些酒店飞一次吗？（来源：KLOOK客路旅行）

10.Long Story Short

这是一家名字就能引发无数好奇的Hostel，位于捷克古城奥洛穆克，改建自一座马蹄铁形状的军事堡垒。

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堡垒的原始砖墙和拱形天花板被保留，内饰方面则是黑白灰加上深深浅浅的木色，再用少少彩色点缀，大部分家具，比如床组、卫浴五金、灯具等都是捷克设计师品牌，在古老的建筑里融入现代风格，开阔又清爽。

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设计Hostel的价格也可以很美丽，Long Story Short从双人间到多人间丰俭由人，大堂不只有前台，还承担着公共区域的职责，咖啡区、厨房……亲切得就像自家客厅，难怪Design Milk说“住过这里，你再也不想住别的Hostel”。

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地址：Koželužská 945/31， 779 00 Olomouc， Czechia

价格：每人每晚（10人间）120RMB起

9. AutoCamp Russian River

作为出行总住酒店的城市人，你可能时常向往露营的乐趣，却担心由此带来的不少麻烦事，那AutoCamp Russian River就是一个完美选择。

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这座营地位于加州的俄罗斯河畔，距离旧金山不到两小时车程。营地有34个房间——分别是24辆露营拖车和10顶豪华帐篷，从钢筋水泥中脱身，在拖车和帐篷里住两天，沿河徒步，绝对是个完美周末。

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尽管“住”在野外，AutoCamp Russian River的室内体验一点不打折，无论是床品装饰，还是洗浴用品，都经过精心挑选，完全不用担心“露营=受苦”。

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营地附近的俄罗斯河、州立公园都是户外活动的好地方，周围的本地市场和小饭馆又提供了足够的便利，完全是“业余露营爱好者”的天堂。

地址：14120 Old Cazadero Road Guerneville， CA 95446

价格：露营拖车每晚1500RMB起，帐篷每晚880RMB起

8.The Ekies All Senses Resort

带着孩子旅行绝对是hard模式，但一家人齐齐整整在全世界留下足迹又是一种无法舍弃的幸福，那就来希腊的The Ekies All Senses Resort吧，这是一间专为“小恶魔”们定制的亲子酒店。

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酒店位于希腊的 Halkidiki 海岸线上，旁边就是伊塔莫斯山，真正的依山傍水，希腊风光尽收眼底。

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既然主打亲子牌，游乐场当然是一流的，除了可以随意跑动的场地，还有孩子们一玩就是几个小时的空中树屋，大人们放心喝酒聊天看海景。在房间休息时，也可以跟孩子一起探索各种可爱的手作装饰品，都是藏着心思的小惊喜。

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地址：Sithonia， Halkidiki， Vourvourou， 63078

价格：Pine suite每晚1680RMB起，Evergreen Suite每晚3300RMB起

7.Puro Hotel Palma

如果酒店的标签是千篇一律，那西班牙马略卡到的这家酒店就是要推翻这种成见。

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尽管整体色调都是深浅不一的木色，但设计工作室OHLAB用他们的巧思让每个房间的布置装饰都不尽相同，住在这里仿佛是一场审美的奇遇。千万别错过了挂画，艺术家Pedro Oliver为每个客房都创作了专属画。

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OHLAB在承接了酒店和家具设计的同时，还提出“浴室不仅有实用性，还应该有放松属性”，因此他们将部分浴缸直接放在客房而不是洗手间里，如果推开门看到浴缸别太惊讶。

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地址：Carrer de Montenegro， 12， 07012 Palma， Illes Balears， Spain

价格：每间每晚650RMB起

6. Koti Installation

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这个名为Koti Installation的快闪酒店只存在100天，没错，现在已经“消失”了。作为庆祝芬兰独立100周年的Mobile Home 2017 项目中的一部分，Koti在2017年1月底于巴黎出现，5月初消失。

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Koti是芬兰语“家”的意思，6间小木屋，每一处都经过精心设计，力求还原身处芬兰的家的情景，早上在小木屋中醒来，可以在公共餐桌用Kaksikko的咖啡壶冲一杯咖啡，享受芬兰早餐：黑麦面包、黄油、酸奶、浆果。。。。。。静心享受关于芬兰的一切。

5.The Drop Inn & Cafe

一半Hostel加一半咖啡馆，就是位于日本鸟取的The Drop Inn & Cafe。这里之前是一家经营了45年的老酒店，designQ接到改造委托后，被要求在不牺牲居住体验的情况下尽量保留原有建筑的内饰。

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除了留下老酒店的砖墙、吊灯等，designQ还将21把旧椅子翻新，为咖啡厅继续“服役”。

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单人床位的大小和日本其他胶囊酒店一样，但床品和日用品都保持了不错的水准，公共浴室干净整洁。早晨醒来，正好在Hostel大厅来杯咖啡，开启暴走的一天。

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地址：Japan， 〒680-0822 Tottori Prefecture， Tottori， 今町2 Chome−2 7 6

价格：每人每晚215RMB起（含早餐）

4.Drift San Jose

这家Hostel位于墨西哥的 San Jose del Cabo 殖民中心艺术区，2012年，业主将这里买下，决定将其改造成青年旅馆。他们将建筑的结构保留，去掉了原来的铝窗、瓷砖、灯具等。

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改造后的Hostel看起来非常“原始”——白色砖墙、水泥地板、歪歪的木凳以及吊床，想象一下，气温宜人的午后在这里打个盹，赛神仙的日子。

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Drift San Jose有泳池和小院，在小院的bar里你可以喝到超棒的鸡尾酒，更重要的是，还能认识超有趣的朋友。

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地址：Miguel Hidalgo， between Comonfort and Obregon， San Jose del Cabo 23400， Mexico

价格：每间每晚670RMB起

3.Keemala Hotel

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不到入住那一刻，你可能都不会相信位于普吉岛的Keemala Hotel是真实存在的，毕竟，这也太像动漫里才会出现的森林浮岛了吧！

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Keemala是SLH旗下酒店，设计灵感来自当地原住民洞穴，整个度假村看起来像一个动物栖息地，遍地是可爱的“鸟巢”、“树屋”……

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虽然外形“粗犷”，但带着SLH的招牌，房间内部设施的体贴和周到程度自然不用担心，真正做到小而美……且贵。

地址：10/88 Moo 6， Nakasud Road， Kamala， Kathu District， Phuket， Thailand， 83150

价格：泳池木屋每晚3800RMB起

2. Generator Hostels

作为欧洲大型连锁Hostel，Generator Hostels在旅行者中一直拥有超高人气，平价、干净、交通便利，能同时满足这三点的住处已经不多，更别说Generator的颜值还特别高。

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位于斯德哥尔摩这家分店，依然延续着和谐撞色的整体风格，大量运用彩色的同时以黑色中和达到统一。

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公共区域不仅有吧台，斯德哥尔摩这家还配有专业办公区，旅途中不得不处理公务时也能从容面对。

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地址：Torsgatan 10， 111 23 Stockholm， Sweden

价格：多人间每人每晚150RMB起

1. VVIP Hotel

有一家酒店，只有一间房间，一位客人订下，就只能“今日客满”，这不是玩笑，而是VVIP Hotel正在做的事。

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这家在Design Milk 2017榜单上人气最高的酒店目前在瑞典和丹麦各有一家店，版图还在扩张中。VVIP原本是一家主营家具、厨房及浴室配件的公司，这次涉足酒店业，是“希望更多的人能体验到VVIP优秀的设计理念”。

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开酒店当然要做做广告，VVIP Hotel的设计风格极尽简单，大多使用自家产品。瑞典的VVIP开在森林里，在绿意中拥有一片大落地窗和一片透明天花板，躺下就是满天繁星，不过，代价就是没有WIFI，没关系，手机有大自然好看吗？

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丹麦的VVIP选址更有意思了，你见过开在自家公司楼上的酒店吗？这里就是。

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VVIP Loft位于VVIP在哥本哈根的总部楼上，由建筑师David Thulstrup设计，室内有错综的木头结构，却丝毫不影响采光，比起酒店，这里更像一个温馨的家。

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地址：

Jätten Kulls Väg 8， 28973 Immeln， Sweden（瑞典）

Snorresgade 22， 2300 Copenhagen， Denmark（丹麦）

价格：每晚约7500RMB（瑞典）/11200RMB（丹麦）