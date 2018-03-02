入乡随俗：出境做这些事可能给自己惹麻烦

导语：入乡随俗到哪儿都适用。（来源：界面新闻）

爱旅行的你今年要趁长假去哪儿玩呢？

不论打算去欧洲多国游历自驾，还是到北极圈感受雪国冰天，或是找个热带海岛发呆玩水晒太阳，我们去任何一个国家旅行都要遵守当地的习俗和法律。然而由于各国文化、习俗甚至法律存在差异，有些在国内看上去完全正常的行为到了特定国家却是种禁忌，一旦违犯，你还可能面临麻烦甚至是牢狱之灾。

以下是一些游客容易在意识不到情况下犯的错。

泰国：不能踩踏纸币 也不能抽水烟

如果你在泰国旅行时不小心踩在一张20泰铢的纸币上，你是很可能会遇到麻烦的。由于泰国王室的地位在民众心目中极高，任何对皇室不敬、有损皇室形象的行为都被明令禁止，其中就包括一项很容易被忽略的禁忌—踩踏印有泰国王头像的纸钞。

在泰国，备受爱戴的拉玛九世国王头像是被印在所有面值大于20泰铢的纸币之上的，所以泰国国民日常使用纸币时会小心有加。而由于外来游客难以切身体会到这种敬爱之情，在泰国旅行使用货币时难免会无意犯忌。假如一张纸币掉在地上而你不小心踩了上去，这种行为不光不礼貌，而且是“冒犯君主”的。从过去的案例看，各个国家到泰国旅行的游客都在这方面栽过跟头，所以如果想让自己的泰国行完满快乐，一定要注意避免做对泰国皇室不敬的事。

另外出于公众健康考虑，泰国当局已把电子烟和水烟列为违禁物品，并在2017年8月出台了法律禁令，不允许这些非传统类烟草入境以及境内的吸食。如果游客违规抽烟，即便你不明情况也会面临罚款甚至入狱的风险。

德国：上高速公路记得加好油

不限速的德国高速公路足以让自驾爱好者们开着车去随心追求速度与激情，然而如果你把油门踩太大又忘记加够油最终没油抛锚在路上，警察是会因你在高速公路上无故停车来给你开罚单的。虽然把车开到没油谁也不想，但这条法律的逻辑是，汽车在上高速时正常运转是司机的责任，可没油并不是抛锚的好借口，而且这还影响了高速公路的正常运行。所以虽然德国高速公路不限速，但司机还是要小心驾驶，又留心油量。

新加坡：上完厕所必须冲

谁都知道，一些看起来无伤大雅的行为在新加坡是被明令禁止的，例如不能嚼口香糖。然而在新加坡，还有一项知名度不那么高的禁令，就是禁止人们在用完洗手间后不冲马桶。虽然这一规定怎么具体执行并不太清楚，可还真有因为违犯这一规定而被罚款190美元的人。冲厕所以外，到新加坡旅游需要注意的其他事项还有不得随地吐痰、不得横穿马路、不得随意乱写乱画、不得唱淫秽歌曲等。

意大利：游览古迹内外要举止得当

在2017年，意大利多个城市都以保护当地传统物质和文化为由出台了相关的文明旅游新规：罗马禁止游客在市中心的圆形大剧场、万神殿、西班牙阶梯和特雷维喷泉等地吃喝嬉戏；佛罗伦萨用洒水的方式文明表达对游客逗留在圣十字教堂前台阶上吃午餐的禁止；威尼斯对旅游景区里包括切片披萨、土耳其烤肉在内的各类快餐说不；米兰不让游客喝玻璃瓶和易拉罐装的饮料，还一起禁了自拍杆的使用……简言之，在历史悠久的意大利古城里玩，要注意行为得体。

斯里兰卡：佛像纹身可能惹祸

由于大多数国民信仰佛教，斯里兰卡有多条保护佛教和佛像的法规，其中也严禁任何人对佛不敬，其中就包括不得露出佛像纹身的规定。2014年，一名英国游客在斯里兰卡旅游期间被拘禁4天后驱逐出境，原因就是她胳膊上的佛像纹身“引起了反感”。而虽然之后这名游客以无故拘留为由上诉了这次指控并获赔了6000美元，然而如果身上有和佛相关的纹身，到斯里兰卡旅行最好还是遮挡起来，另外在参加和宗教相关的旅游项目时也应注意举止言行举止。

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